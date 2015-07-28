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Lego Computer daha küçük Lego bilgisayarların müjdesini verdi

3 yıl
3,2b
1
4
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lego Computer daha küçük Lego bilgisayarların müjdesini verdi

İç kısımdaki donanımın çevresine Lego parçaları ekleyerek tuğla tasarımına sahip kasa örnekleri geliştiren ve beğenilen Total Geekdom, bu kez Intel'in NUC konseptini Lego tuğlaları ile hayata geçiriyor. 

Micro Lego Computer adındaki yeni bilgisayar konsepti yine 4 uçlu bir tuğla tasarımına sahip ve oldukça kompakt bir yapıda. Ancak Intel'in NUC donanımı sayesinde kendinden beklenmeyen bir performans sunuyor. 

Yeni bilgisayarın öncekilerden farkı Lego parçaları ile yapılmış olmasının yanında yine Lego parçalarından inşa edilmiş harici genişleme birimlerine sahip olması. Harici hard disk veya USB girişli kart okuyucusu gibi pek çok çevre birim bu minik kasanın yanına monte edilebiliyor. Kasanın boyutları 12.5cm x 12.5cm x 10cm olarak belirlenmiş. 
Lego Computer daha küçük Lego bilgisayarların müjdesini verdi
 

Micro Lego Computer bilgisayarları Broadwell tabanlı Intel işlemciler kullanıyor ve işlemciye göre donanımı belirlenmiş. Intel Core i3-5010U işlemci olan seride 4GB RAM, 120GB SSD, Intel HD 5500 grafik birimi, Noctua premium kasa fanı, yüksek verimli güç kaynağı, 5. nesil WiFi ve Bluetooth 4.0 özellikleri yer alıyor. 

Intel Core i5-5250U işlemcili versiyonda ise 8GB RAM, 120GB SSD, Intel HD 6000 grafik birimi, Noctua premium kasa fanı, yüksek verimli güç kaynağı, 5. nesil WiFi ve Bluetooth 4.0 özellikleri yer alıyor. 

Son olarak Intel Core i7-5557U işlemcili versiyonda da 16GB RAM, 1TB'a kadar SSD, Intel Iris 6100 grafik birimi, Noctua premium kasa fanı, yüksek verimli güç kaynağı, 5. nesil WiFi ve Bluetooth 4.0 özellikleri bulunuyor.

Tüm versiyonlarda Mini-HDMI, Mini-Displayport, USB 3.0 portları, LAN bağlantı girişleri ortak olarak sunulurken, donanımını kendiniz belirleyebileceğiniz özel bir versiyon da satışa sunulacak. 

Giriş seviyesi Micro Lego Computer modeli 599$ fiyat etiketine sahip. Orta seviye model 729$, tepe seviye model ise 879$ seviyesinden satılacak. Total Geekdom ayrıca oyunculara yönelik olarak da bir Lego bilgisayarı hazırladığını duyurdu.  
Lego Computer daha küçük Lego bilgisayarların müjdesini verdi
 

http://hexus.net/tech/news/systems/85010-modular-micro-lego-computer-launched/ Yorum Yaz
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alper-tgn 3 yıl
Bu alt yapı oturursa herkes kolaylıkla parça değiştirebilir.
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hakcak 3 yıl
Legolardan Farm yaparız artık.
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Aether 3 yıl
kadirirdem
valla teknoloji iyi gelişiyor....

mis gibi gelişiyor.
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kadirirdem 3 yıl
valla teknoloji iyi gelişiyor....
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