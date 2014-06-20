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Lego Fusion ile Lego yaratıcılığı ve mobil oyun eğlencesi biraraya geliyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Lego Fusion ile Lego yaratıcılığı ve mobil oyun eğlencesi biraraya geliyor

Son dönemde Angry Birds Telepods gibi teknolojilerle mağazalardan satın aldığımız figürleri doğrudan mobil oyunlara dahil edebildiğimize şahit oluyoruz. Lego da yılların oyuncak tecrübesini bu tarz bir teknoloji ile birleştirmeye karar vermiş.

Lego Fusion olarak lanse edilen seri, özel bir etiket ihtiva eden Lego tuğlalarınızı doğrudan mobil cihaz üzerinde oynadığınız oyuna dahil ediyor ve oyun içerisinde kullanmanızı sağlıyor. Lego bu sistemde üç farklı oyun tarzı geliştirmiş. 

Bunlardan birisi inşa ve yönetim oyunu Tycooning, diğeri kule savunma ve sonuncusu da yarış. Lego bu kategoriler için 4 farklı oyun seti piyasaya sürecek. Bunlar bina inşaat yönetimi oyunu Lego Fusion Town Master, kule savunma oyunu Lego Fusion Battle Towers, yarış oyunu Lego Fusion Create & Race ve bina içi dekorasyon yapabildiğiniz Lego Fusion Resort Designer.

Her set içerisinde 200 tuğla yer alıyor ve bu tuğlalar özel etiket yardımıyla mobil cihaz kamerası tarafından taranarak 3 boyutlu olarak oyun içerisine dahil ediliyor. Lego bu teknolojiyi geliştirirken Qualcomm'un Vuforia platformundan da yardım almış.

Çocuklar ellerindeki tuğlaları nasıl kullanacaklarını, nasıl sağlam kuleler inşa edeceklerini veya nasıl hızlı arabalar geliştireceklerini öğrenecek ve bu sayede yaratıcılıklarını ilerletecekler. 

Oyun setleri 35$ fiyat etiketi ile Ağustos ayından sonra satışa sunulacak. Setlerin ilişkili oyunları ise ücretsiz olarak indirilebilecek. Lego ilk etapta ABD'de Toys R Us ve Lego mağazalarında setlerini satışa sunacak. Global olarak setlerin ne zaman satışa çıkacağı ise bilinmiyor.  

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muccos 4 yıl
Şunu yapmaktansa bilgisayardakiler gibi bir lego oyunu yapsan olmaz mı?
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maximus8282 4 yıl
Güzel fikir inşallah Türkye'de pahalı olmaz da bizim çocuklarda faydalanırlar.
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