Lenovo 23-inç boyutunda tablet bilgisayar hazırlıyor

Dell'in Streak modeliyle 5-inç, Samsung'un Galaxy Tab modeliyle 7-inç ve Apple iPad ile de 9.7-inç büyüklüğünde tabletler bulunabilirken, dünyanın önde bilgisayar üreticilerinden Lenovo, anavatanı Çin pazarında satışa sunduğu tableti LePad'in yanı sıra ekran boyutu açısından benzeri olmayan bir model üzerinde çalışıyor. Lenovo'nun kıdemli pazarlama uzmanlarından William Cai'den elde edilen bilgilere göre Lenovo, "ev tableti" konsepti altında 23-inç boyutunda tablet sunmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamalara bakılırsa yeni tablet, aynı boyuttaki hepsi bir arada bilgisayarların ciddi oranda hafifletilmiş, tasarım anlamında inceltilmiş ve üzerinde kendi pili olan versiyonu olarak değerlendiriliyor. Dış kullanımdan öte, ev içerisinde odadan odaya taşıma ve kullanıcıların çoklu ekran ihtiyacını gidermek için geliştirildiği belirtilen tablet için William Chai, "23-inç tablet pazarında potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ağırlığı düşürmek için çalışıyoruz ve pil süresi açısından dikkatli olmalıyız. Bu kesinlikle tam mobil kullanım için değil, ev içerisinde odadan odaya taşımak, klavye ile bilgisayar veya yeri geldiğinde televizyo olarak kullanılabilecek ve hatta masanın üzerine koyup aile oyunlar için kullanılacak." dedi.

Boyutları itibariyle hem hepsi bir arada bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilecek hibrit tasarımlı yeni bilgisayarın 2011 içerisinde pazara sunulması bekleniyor.

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