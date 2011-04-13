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Lenovo 23-inç boyutunda tablet bilgisayar hazırlıyor

8 yıl
9,8b
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12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'in Streak modeliyle 5-inç, Samsung'un Galaxy Tab modeliyle 7-inç ve Apple iPad ile de 9.7-inç büyüklüğünde tabletler bulunabilirken, dünyanın önde bilgisayar üreticilerinden Lenovo, anavatanı Çin pazarında satışa sunduğu tableti LePad'in yanı sıra ekran boyutu açısından benzeri olmayan bir model üzerinde çalışıyor. Lenovo'nun kıdemli pazarlama uzmanlarından William Cai'den elde edilen bilgilere göre Lenovo, "ev tableti" konsepti altında 23-inç boyutunda tablet sunmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamalara bakılırsa yeni tablet, aynı boyuttaki hepsi bir arada bilgisayarların ciddi oranda hafifletilmiş, tasarım anlamında inceltilmiş ve üzerinde kendi pili olan versiyonu olarak değerlendiriliyor. Dış kullanımdan öte, ev içerisinde odadan odaya taşıma ve kullanıcıların çoklu ekran ihtiyacını gidermek için geliştirildiği belirtilen tablet için William Chai, "23-inç tablet pazarında potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ağırlığı düşürmek için çalışıyoruz ve pil süresi açısından dikkatli olmalıyız. Bu kesinlikle tam mobil kullanım için değil, ev içerisinde odadan odaya taşımak, klavye ile bilgisayar veya yeri geldiğinde televizyo olarak kullanılabilecek ve hatta masanın üzerine koyup aile oyunlar için kullanılacak." dedi.

Boyutları itibariyle hem hepsi bir arada bilgisayar hem de tablet olarak kullanılabilecek hibrit tasarımlı yeni bilgisayarın 2011 içerisinde pazara sunulması bekleniyor.

Editörün Notu: Temsili görsel.


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DH Misafiri 8 yıl
yandaki dvd sürücü saçma bluray olmalıydı bide desenleri beğenmedim.
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fuckulteli 8 yıl

DH Misafiri

yandaki dvd sürücü saçma bluray olmalıydı bide desenleri beğenmedim.

Haberin tamamını okusaydınız keşke.. Haberdeki görsel temsili olarak konmuş.. Sanırım görseldeki ürün hepsi içinde bir pc'nin görseli.. Sadece ekrandan oluşan. Tablet daha ince olacaktır daha ortada tablete ait bir fotoğraf yok.
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Mertcan. 8 yıl
direk bu aklıma geldi


:D:D
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fuckulteli 8 yıl

Mertcan.

direk bu aklıma geldi
youtube.com/...

:D:D





Video gerçek oluyor işte
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fuckulteli 8 yıl
Şuanki tabletler 500-700 gr ağırlığında bu gelecek ürün 1,5 kg'den fazla olmamalı..
Yaa niye 23" harbi çok büyük yahu o.O
17" falan olsa her yere taşınırdı, ekranı tatmin ederdi, pili tüm gün yeterdi 1,5 kg olurdu en fazla.. Ne güzel olurdu.. Bu 23" tableti dedikleri gibi kimse evinden çıkartmaz :D
Yukarıdaki temsili resimde gözüken şu herşeyi içinde bilgisayarlardan olmalı, düşündükleri tablet ince olacaktır dvd sürücüsü vs. olmayacağından daha ince ve hafif olur.. Ama 2 kg'yi aşar sanırım bu ürün :/
Bari tablet demeselerdi adına, mobil ekran falan olsaymış adı..
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Batuist 8 yıl
yazıyı okuyupta birde yorum yapsanız ne güzel olcak.. editör notunda resim temsilidir diyor henüz ürüne ait bir görsel yokken resime bakarak yorum yapmanız nasılda okumadan yorum yaptığınızı gösteriyor..
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uLtRaTRim 8 yıl
bu zaten daha cok bir laptop gibi kullanilmasi icin, yani evde veya ofiste. sunumlari da boyle yapilacagi soyleniyor, ama orasini tam anlamadim.
Disarida, yolda kullanim imkansiz.
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TheFormul 8 yıl
tuhaf bir şey olacak ama ginede eğlenceli olacağı kesin tabi
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refko 8 yıl
6 kilo falandır bu
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caglarcsgn 8 yıl
eleştirirken konuya biraz daha hakim kalmak lazım. bu bir hata değil ki. lenovo bilerek büyük üretiyor. ev içi kullanımı hedeflemişler. adamlar ekran boyutunun bilincinde yani.
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Lethian 8 yıl
hitit yazıtları bile bu tablet kadar büyük değildir
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BraVe_06 8 yıl
Tabletten çok bataryalı all in one pc olmuş.
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