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Lenovo, AMD Fusion-A tabanlı IdeaPad Z575'in satışına başladı

7 yıl
9,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo, AMD Fusion-A tabanlı IdeaPad Z575'in satışına başladı
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AMD'nin LIano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcilerini kullanan dizüstü bilgisayarlar pazara çıkmaya başladı. ThinkPad X1 modeliyle MacBook Air'e rakip olan ve yeni nesil tablet bilgisayarlarını pazara sunmaya hazırlanan Lenovo, IdeaPad Z575 modelini satışa sundu. 15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan 2.6 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, AMD'nin 2.4GHz'deki E2-3000M, 2.5GHz'deki A4-3300M ya da 2.3GHz'deki A6-3400M işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. İşlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli grafik birimiyle 3D hızlandırma yapabilen dizüstü bilgisayar, aynı grafik birimindeki Unified Video Decoder 3 motoru sayesinde yüksek tanımlı videolara ek olarak HD3D ve 3D Blu-ray gibi teknolojilere de donanımsal destek sunuyor. 

2GB veya 4GB DDR3 bellek kapasitesiyle alınabilen dizüstü bilgisayarda depolama sürücüsü olaraksa 320GB, 500GB ve 750GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine yer veriliyor. Diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, ethernet, 802.11n WiFi, opsiyonel Bluetooth, çok formatlı kart okuyucusu, HDMI çıkışı ve 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor. Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Z575, üç farklı konfigürasyon seçeneği ile firmanın çevrimiçi satış kanalı üzerinden 529$ ile 679$ arası değişen etiket fiyatlarıyla alınabiliyor.
Lenovo, AMD Fusion-A tabanlı IdeaPad Z575'in satışına başladı
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Lenovo, AMD Fusion-A tabanlı IdeaPad Z575'in satışına başladı
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DH Misafiri 7 yıl
This was just what I was lokiong for without the manufactures accessory up-price. Fast delivery and a nice working product make it a cost effective choice. Amazon made it possible to find it at the lowest price.
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HaypurTiryading 7 yıl
Bu aletler iyi güzelde bu tarz düşük güç tüketimli aletler vs. max. 14" olmalı. İyi donanımlı aletler zaten büyük ekranlı.
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