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Lenovo, AMD tabanlı yeni panel bilgisayarı IdeaCentre B305'in satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,6b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo ilk defa Mayıs ayında tanıttığı IdeaCentre B305 isimli "hepsi bir arada" formundaki panel bilgisayarını tanıttı. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ve 21.5-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana sahip olan sistem, AMD platformunu baz alıyor ve Athlon II X2, X3 ya da X4 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 2GB ve 4GB bellek seçeneklerine yer verilen panel bilgisayar 320GB, 500GB ya da 640GB kapasiteli depolama sürücüleriyle donatılabiliyor.

Ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5450 ile gelen panel bilgisayar, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Optik sürücü olarak DVD yazıcı ile gelen IdeaCentre B305'e Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemi eşlik ediyor.

Lenovo IdeaCentre B305, 699$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuluyor.


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KANUNI61 9 yıl
fiyatı gayet iyi 699$ burda neolur acaba
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Batuist 9 yıl
lenovo masaüstü komple çözümlerini sürekli çeşitliliğini artırıyor.. anlaşılan oturma odası PClerine dözünü dikmiş durumda..
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