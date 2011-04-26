Lenovo, Android 3.0 işletim sistemli 7-inç tablet hazırlıyor

Lenovo'nun gelecek planlarına ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Önce MacBook Air'a rakip olarak hazırladığı ThinkPad X1 isimli ultra-ince dizüstü bilgisayarı ardından da 10-inç ekrana sahip olan Android 3.0'lı tablet bilgisayarı gün ışığına çıkan Çin merkezli küresel bilgisayar devinin, tablet bilgisayar gamına 7-inç boyutunda bir model eklemeyi planladığına ilişkin resmi döküman sızdırıldı.

Haberimizde yer alan görselden de anlaşılabileceği üzere Lenovo'nun yeni tableti doğrudan son kullanıcıları hedef alacak yani ThinkPad markası altında yer almayacak. İşletim sistemi olarak Android 3.0 üzerine Lenovo tarafından özel olarak geliştirilen yeni grafik arabirimine sahip olacağı belirtilen tablet bilgisayara, çift çekirdekli işlemci (Nvidia veya Qualcomm) güç verecek.

Ekran çözünürlüğü 1280 x 800 piksel olarak belirtilen tablet bilgisayar, aynı zamanda dünya çapında satışa sunulacak. Bilindiği üzere Uzakdoğu merkezli firmalar kimi modellerini ilk etapta sadece Çin pazarına sunabiliyorlar ancak Lenovo'nun yeni modeli küresel ölçekte lanse edilecek. Yıl sonuna doğru çıkması beklenen tabletin diğer detayları ise şu an için bilinmiyor.