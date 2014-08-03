Lenovo K920 mini modeli internete sızdırıldı





Lenovo'nun henüz lanse edilmeyen ancak açıklanan özellikleri ile bile ses getirmeyi başaran K920 amiral gemi modeli sonrasında bir mini versiyonunun hazırlandığı ortaya çıktı.





İnternete sızdırılan bilgi ve görsellere göre 5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan mini K920 yine Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistem destekleniyor. Alüminyum gövde yanında 16GB depolama kapasitesine yer verilmiş.





Lenovo K920 modelinde ise 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer almaktaydı. Bu bakımdan ortaya çıkan cihaz mini konseptinin çerçevesini de değiştiriyor.





K920 Mini modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor ancak fiyatının 323$ civarında olacağı bilgisi edinilmiş. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla yakın bir zamanda lanse edilmesi bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/08/lenovo-calls-k920-mini-mini.html