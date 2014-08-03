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Lenovo K920 mini modeli internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
622
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25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo K920 mini modeli internete sızdırıldı

Lenovo'nun henüz lanse edilmeyen ancak açıklanan özellikleri ile bile ses getirmeyi başaran K920 amiral gemi modeli sonrasında bir mini versiyonunun hazırlandığı ortaya çıktı.

İnternete sızdırılan bilgi ve görsellere göre 5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan mini K920 yine Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alıyor ve 2GB RAM ile sistem destekleniyor. Alüminyum gövde yanında 16GB depolama kapasitesine yer verilmiş. 

Lenovo K920 modelinde ise 6 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi şeklinde özellikler yer almaktaydı. Bu bakımdan ortaya çıkan cihaz mini konseptinin çerçevesini de değiştiriyor. 

K920 Mini modelinin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor ancak fiyatının 323$ civarında olacağı bilgisi edinilmiş. Görsellerden anlaşıldığı kadarıyla yakın bir zamanda lanse edilmesi bekleniyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/08/lenovo-calls-k920-mini-mini.html Yorum Yaz
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gorkem2626 5 yıl en beğenilen
Mini ve 5.5" o da güzel
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EnderEDM 5 yıl
Bi an buz dolabı sandım.
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inexo 5 yıl
boyutuna takılmışsınız da donanımına baktınız mı
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alainn 5 yıl
Reklam artisi baskelbolcu adamın eline 6' tam oturuyor :) 5.5 mini olması normal
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Gece772 5 yıl
Güzel ürün
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Yosunluel 5 yıl
Resmi olarak gelmezse lenovo türkçe koymuyor romuna sanırım. K900 için yoktu mesela. Hayırlısı.
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MrKemal17 5 yıl
Zamanında Galaxy S2'ye büyük derken şimdi 5.5'' mini olmuş. :D
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Artizt 5 yıl
Çok küçültmüşler ya 5.5 inchlik mini mi olurmuş?
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OverClocK1ng 5 yıl
1 tane de 5 inçlik MiniMinnâcık modeli çıkartsınlar...
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gokhanfeb 5 yıl
mini zihniyetiniz ateşlerde yansın hemi.şu özellikleri ne zaman 4 inçe indirgeyeceksiniz abisi k920ye bile 5.5 yeter artar bile
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fatih-8 5 yıl
İnsan şuna mini derken bi durur düşünür ben ne yapıyorum diye. Ayrıca metal ama kütük gibi biraz estetik olsaymış bari. Diğer özelliklerine bir lafım yok.
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anekos 5 yıl
bu miniyse bizim iphone 5s xs ozaman :S
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ulubatlısinan 5 yıl
Minik kuş...
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