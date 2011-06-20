Lenovo, Nvidia Tegra 2'li tableti IdeaPad K1'i önümüzdeki ay satışa sunuyor

Bu yıl karşımıza biri Windows 7 işletim sistemli diğer ikisi Android 3.0 Honeycomb işletim sistemli olmak üzere üç yeni tabletle çıkacağını duyuran Lenovo, IdeaPad K1'i önümüzdeki aydan itibaren satışa sunmayı planlaıyor.

1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan, 1 GB LP-DDR2 RAM'den güç alan IdeaPad K1, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 3.0 Honeycomb sürümüyle geliyor.

10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik (multi-touch) ekrana ve 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilen tabletin ön yüzünde ve arka yüzünde iki farklı kamera bulunuyor. Ön yüzde video görüşme için konumlandırılan kamera 2 megapiksel, arka kısımdaki anı yakalamak için konumlandırılan kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip.



Bunların yanısıra HDMI portu, Wi-Fi, Bluetooth, microSD kart girişi ve stereo hoparlörlerle (2 x 0.5 watt) donatılan IdeaPad K1, 10 saate varan pil ömrü sunuyor.