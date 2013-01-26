Lenovo, RIM de dahil muhtemel şirket satın almaları değerlendiriyor





Ay sonunda BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarında eski günlerine dönmeyi hedefleyen Kanadalı RIM, bununla birlikte üretim bölümünün satışı veya işletim sisteminin lisanslanması gibi ihtimalleri de değerlendiriyor.





Firmaya pek çok devin talip olduğu iddia edilse de bunlar doğrulanmadı. Ancak Davos'ta ilk kez Lenovo resmi ağızdan firma ile ilgilendiklerini açıkladı.





Lenovo mali şefi Wong Wai Ming, mobil cihaz pazarında güçlenme adına RIM başta olmak üzere tüm fırsatları değerlendirdiklerini dile getirdi. 2005 yılında IBM'in bilgisayar bölümünü satın alan Lenovo, bugün PC pazarında liderlik mücadelesi veriyor. Firma mobil cihaz üretse de dar bir alanda satış yapıyor ve RIM'in satın alınması bu yönden büyük önem taşıyor.





Firmanın bu iş için kurduğu özel bir ekip var ve şu anda hem RIM hem de danışman bankalarla görüşmeler sürüyor. Ancak Ming ne zaman bir teklif yapılacağını açıklamadı.





Uzun vadede düşüş yaşaması beklenen PC pazarında Lenovo mobil bölümünü güçlendirerek gelir kaybına uğramamayı istiyor.





Global olarak Çinli firmalara sergilenen yaklaşım Lenovo'nun önünde engel teşkil edebilir. RIM'in devasa kurumsal müşteri veri tabanı Lenovo'nun ve dolayısı ile Çin hükümetinin kontrolüne geçecek. Bu konuda ciddi endişeler bulunuyor. Ayrıca satın almaları onaylayan Kanada otoriteleri de bu tür konularda ülkenin en iyi kazancı elde etmesi yönünde karar veriyor. Bu bakımdan Lenovo'ya satışta sorun olabileceği ifade ediliyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-01-24/lenovo-says-rim-bid-among-options-to-boost-mobile-unit.html