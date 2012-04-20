Lenovo ThinkPad X230 görüntülendi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X230'a ait ilk görüntü yayımlandı. Güçlü donanım özellikleri, özel aksesuarları ve taşınabilirlik yetenekleriyle kendi segmentinde önemli bir yer edinen ThinkPad X220'nin yerini alacak olan ThinkPad X230'un aynı zamanda döndürülebilir ekrana sahip olan ve tablet olarak kullanılabilen T versiyonu da raflardaki yerini alacak.
12.5-inç büyüklüğünde ekrana ve ciklet tarzı AccuType klavye tasarımına sahip olan X230 modelini farklı kılan detay ise temel aldığı işlem platformu olacak. Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi ile donatılan ThinkPad X220'den farklı olarak yeni model, 22nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve 3D transistör teknolojisine yer verilen Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesinden güç alacak. Bu büyük güncellemeye ek olarak çeşitli iyileştirmeler içereceği de belirtilen dizüstü bilgisayarın diğer detayları hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
ThinkPad X230'un, Ivy Bridge lansmanını takiben piyasaya çıkması bekleniyor.
http://forums.lenovo.com/t5/X-Series-ThinkPad-Laptops/X230-picture/td-p/731373 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aldığım fiyata x31 i satıp x200s model yeni bir thinkpad aldım x200s x31 den çok çok hafifti ve aradığım thinkpad de buydu hem hafif hem sağlam uzun süre bunu kullandım ve hala kullanmaya devam ediyorum...
x200s elimde iken ucuz daha doğrusu kelepir bir x220 elime geçti ve onu aldım ama inanın x200s ile arasında çok bir fark göremedim ben yani saniye bazında oynamalar vardı o kadar hatta ekran çözünürlüğü açısından bakarsam x200s daha iyi bir ekran çözünürlüğüne sahipti...
x220 içime sinmemişti ve x230 ile takasa girdim üzerine biraz para vererek tabiki ucuza aldığım için verdiğim fiyat farkı çok gözüme gelmedi x230 klavye, alttan aydınlatma ve i5 olması ile gözümü doldurmuştu ve hoparlörlerinden gelen güçlü sesle şimdilik beklentilerimi karşıladı gibi duruyor...
He ayrıca bu saydıklarım arasında birde x200T modeli var onun da yeri bende ayrıdır onu satmayı da düşünmüyorum sırf ekranından dolayı...
Sonuca gelecek olursam eğer ben oyun oynamam işimi görsün dayanıklı olsun beni üzmesin diyorsanız benimde tavsiyem Thinkpad olur..
Şöyle bir izlenimim oldu thinkpad yeni nesil makinalarını eskileri kadar sağlam yapamıyor sanırım mesela x230 klavyesi x200s in klavyesi gibi oturmuyor yerine altında boşluk kalıyor ve oynuyor kronik olarak ekran çerçevelerinin sağ sol üst tarafları kırılıyor gibi şeylerle karşılaştım ama bir alışkanlık yapıyor bu makinalar görenler değersiz eski bir makina kullandığınızı zannediyor ve uzun saatler sonunda siz hala bilgisayarda çalışırken onların bilgisayarlarının artık dinlenme zamanının geldiğini görüyorsunuz :D
Aslında x220 ve ötesinde kullandığı malzeme ile x230 ve x240 da kullandığı malzeme neredeyse aynı. Ama daha ince ve daha mat bir yapıya sahip. Halile incelen malzeme hassaslaşıyor.
X240 da getirdiği touchpad ise kendileri tarafından bile tepki topladı onu da eski haline çevirecekler diye bir duyum aldım.
Bütün bunlara rağmen x ve t serisinin en dandik kasası bile diğer üreticilerin kasalarından çok daha sağlam ve zarif.
ama t61 hala kaya gibi ve onunla yazıyorum kesinlikle alınacaksa thinkpad olmalıdır laptop
Sağlamlık en çok öne çıkan özelliği fakat ben thinkpadlerin karakteristik özelliklerini seviyorum diğer dizüstüler yanında birer oyuncak olmaktan ileri gidemiyorlar.
Ne yazık ki sağlam modelleri türkiyede görmek zor..Hep en alt seviye işletim sistemsiz dandik modeller var.Umarım ivy bridge li modeller türkiyeye gelir..
@ChangeOrBeCrushed kendince haklı olabilirsin ama bence artık klavye tasarımı yenilenmeli içinde i7 işlemci olan alet 2005ten kalma gibi görünüyor..Bu hali iyi olmuş bence..
çiklet düz klavyelere göre daha iyi olabilir ama bu eski klavyeler çok daha iyi yazma hissi veriyorlardı. mesela asus f3 serisi notebookların yazma hissi de çok iyidir. dezavantajı çok ses çıkarması. profesyonel bir üründe bu göz ardı edilebilir bence.
Bu da X220'nin ve eskiden beri suregelen thinkpad klavyesi: