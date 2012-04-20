Lenovo ThinkPad X230 görüntülendi

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X230'a ait ilk görüntü yayımlandı. Güçlü donanım özellikleri, özel aksesuarları ve taşınabilirlik yetenekleriyle kendi segmentinde önemli bir yer edinen ThinkPad X220'nin yerini alacak olan ThinkPad X230'un aynı zamanda döndürülebilir ekrana sahip olan ve tablet olarak kullanılabilen T versiyonu da raflardaki yerini alacak.

12.5-inç büyüklüğünde ekrana ve ciklet tarzı AccuType klavye tasarımına sahip olan X230 modelini farklı kılan detay ise temel aldığı işlem platformu olacak. Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi ile donatılan ThinkPad X220'den farklı olarak yeni model, 22nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve 3D transistör teknolojisine yer verilen Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesinden güç alacak. Bu büyük güncellemeye ek olarak çeşitli iyileştirmeler içereceği de belirtilen dizüstü bilgisayarın diğer detayları hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

ThinkPad X230'un, Ivy Bridge lansmanını takiben piyasaya çıkması bekleniyor.

http://forums.lenovo.com/t5/X-Series-ThinkPad-Laptops/X230-picture/td-p/731373