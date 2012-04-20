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Lenovo ThinkPad X230 görüntülendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,6b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad X230'a ait ilk görüntü yayımlandı. Güçlü donanım özellikleri, özel aksesuarları ve taşınabilirlik yetenekleriyle kendi segmentinde önemli bir yer edinen ThinkPad X220'nin yerini alacak olan ThinkPad X230'un aynı zamanda döndürülebilir ekrana sahip olan ve tablet olarak kullanılabilen T versiyonu da raflardaki yerini alacak.
12.5-inç büyüklüğünde ekrana ve ciklet tarzı AccuType klavye tasarımına sahip olan X230 modelini farklı kılan detay ise temel aldığı işlem platformu olacak. Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesi ile donatılan ThinkPad X220'den farklı olarak yeni model, 22nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve 3D transistör teknolojisine yer verilen Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesinden güç alacak. Bu büyük güncellemeye ek olarak çeşitli iyileştirmeler içereceği de belirtilen dizüstü bilgisayarın diğer detayları hakkındaysa şu an için net bir bilgi bulunmuyor. 
ThinkPad X230'un, Ivy Bridge lansmanını takiben piyasaya çıkması bekleniyor. 

http://forums.lenovo.com/t5/X-Series-ThinkPad-Laptops/X230-picture/td-p/731373 Yorum Yaz
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arsima 4 yıl
Thinkpad serüvenine x31 ile başladım 200 tl ye aldığım doğru düzgün özelliği bile olmayan cihazla autocad vs gibi işlerimi bile halledebilmiştim daha sonra artık video bile izleyemez hale gelmişti internet ortamının bu gelişmesi karşısında...
Aldığım fiyata x31 i satıp x200s model yeni bir thinkpad aldım x200s x31 den çok çok hafifti ve aradığım thinkpad de buydu hem hafif hem sağlam uzun süre bunu kullandım ve hala kullanmaya devam ediyorum...
x200s elimde iken ucuz daha doğrusu kelepir bir x220 elime geçti ve onu aldım ama inanın x200s ile arasında çok bir fark göremedim ben yani saniye bazında oynamalar vardı o kadar hatta ekran çözünürlüğü açısından bakarsam x200s daha iyi bir ekran çözünürlüğüne sahipti...
x220 içime sinmemişti ve x230 ile takasa girdim üzerine biraz para vererek tabiki ucuza aldığım için verdiğim fiyat farkı çok gözüme gelmedi x230 klavye, alttan aydınlatma ve i5 olması ile gözümü doldurmuştu ve hoparlörlerinden gelen güçlü sesle şimdilik beklentilerimi karşıladı gibi duruyor...
He ayrıca bu saydıklarım arasında birde x200T modeli var onun da yeri bende ayrıdır onu satmayı da düşünmüyorum sırf ekranından dolayı...
Sonuca gelecek olursam eğer ben oyun oynamam işimi görsün dayanıklı olsun beni üzmesin diyorsanız benimde tavsiyem Thinkpad olur..
Şöyle bir izlenimim oldu thinkpad yeni nesil makinalarını eskileri kadar sağlam yapamıyor sanırım mesela x230 klavyesi x200s in klavyesi gibi oturmuyor yerine altında boşluk kalıyor ve oynuyor kronik olarak ekran çerçevelerinin sağ sol üst tarafları kırılıyor gibi şeylerle karşılaştım ama bir alışkanlık yapıyor bu makinalar görenler değersiz eski bir makina kullandığınızı zannediyor ve uzun saatler sonunda siz hala bilgisayarda çalışırken onların bilgisayarlarının artık dinlenme zamanının geldiğini görüyorsunuz :D
1 Yanıt Yanıtla
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Piêr Dé Sans 4 yıl arsima
Kasalardaki kalite düşüklüğü malzemeyi inceltmeye başlamakla alakalı.

Aslında x220 ve ötesinde kullandığı malzeme ile x230 ve x240 da kullandığı malzeme neredeyse aynı. Ama daha ince ve daha mat bir yapıya sahip. Halile incelen malzeme hassaslaşıyor.

X240 da getirdiği touchpad ise kendileri tarafından bile tepki topladı onu da eski haline çevirecekler diye bir duyum aldım.

Bütün bunlara rağmen x ve t serisinin en dandik kasası bile diğer üreticilerin kasalarından çok daha sağlam ve zarif.
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dr.amon 7 yıl
12"-12.5" arası sata3 ssd desteği olan bir notebook araştırıyordum,anlaşılan aradığım bu mu?
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dpark 7 yıl
Lenovo x220 almak isteyen var mı _
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LordMayros 7 yıl
amerikan aldıgım t61 t8300 işlemcili laptobumu hala kullanıyorum kesinlikle bu varken 1 adet dv2000 bir adet asus parçalandı gitti bozuldu

ama t61 hala kaya gibi ve onunla yazıyorum kesinlikle alınacaksa thinkpad olmalıdır laptop
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E_Aydin35 7 yıl
Ov çok esnek 180 derece bir açı güzel, evet 3. nesil 22nm işlemciler daha kendileri ortada yokken teoride kaçtane laptop'un Pc'nin içine girdi bile buda Intel'in başarısı v ekalitesi oluyor herhalde? :) Ivy Bridge işlemcilerden sonra Intel'in genel başarı grafiğini ve 2012 yılı gelirini şimdiden merak ediyorum açıkcası, muhtemelen rekor gelir ile kapatıcak bu yılı..
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Stanislas Xavier 7 yıl
Eğer bir windows laptop alınacaksa bu thinkpad olmalı..
Sağlamlık en çok öne çıkan özelliği fakat ben thinkpadlerin karakteristik özelliklerini seviyorum diğer dizüstüler yanında birer oyuncak olmaktan ileri gidemiyorlar.
Ne yazık ki sağlam modelleri türkiyede görmek zor..Hep en alt seviye işletim sistemsiz dandik modeller var.Umarım ivy bridge li modeller türkiyeye gelir..
@ChangeOrBeCrushed kendince haklı olabilirsin ama bence artık klavye tasarımı yenilenmeli içinde i7 işlemci olan alet 2005ten kalma gibi görünüyor..Bu hali iyi olmuş bence..
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asterisk* 7 yıl
thinkpad'i klavyesi yüzünden seven biri olarak çiklet tasarımlı klavye olayı hoşuma gitmedi.
çiklet düz klavyelere göre daha iyi olabilir ama bu eski klavyeler çok daha iyi yazma hissi veriyorlardı. mesela asus f3 serisi notebookların yazma hissi de çok iyidir. dezavantajı çok ses çıkarması. profesyonel bir üründe bu göz ardı edilebilir bence.
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ChangeOrBeCrushed 7 yıl
Yahu mevcut klavye harika, neden ciklete geciyorlar anlamiyorum. Her hafta paso rapor yazan birisiyim ve klavyesi ile yazmak ayri bir his veriyor ve daha hizli yazabiliyorum. En azindan macbook pro'larin klavyelerine gore oyle bence. Neyse elimdeki X220 uzun seneler duracak gibi gorunuyor. Gitgide cizgisinden kayiyor thinkpad serisi. Once duzgun bir touchpad yapsalar su makinaya daha iyi olur. Bir de incelteyim diyerek saglamligini azaltmasalar bari.

Bu da X220'nin ve eskiden beri suregelen thinkpad klavyesi:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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