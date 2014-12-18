Lenovo, Xiaomi'nin karşısına Fancy Maker ile çıkacak





İnternet üzerinden satış yaparak kısa sürede Çin'in üçüncü büyük çevrimiçi perakende mağazası haline gelen Xiaomi memleketindeki diğer rakiplerine de hamle yapma zorunluluğu doğurdu. Oppo'nun perde gerisinden çevrimiçi satış yapacak OnePlus firmasını kurduğu iddiasından sonra Lenovo da farklı bir marka ile çevirmiçi akıllı telefon satışı yapmaya başlayacak.





Genelde fiziksel perakende kanallarından satış yapan büyük firmalar çevrimiçi satış bölümüne kaynaklarını ayırmak istemiyor ve bu bakımdan bir yan iştirak kurarak kendi kaynaklarını yönetmesini sağlıyor.





Lenovo'nun sadece internet üzerinden satış yapacak olan yeni markası Fancy Maker olacak. 1 Nisan 2015 tarihinde faaliyete geçecek olan Fancy Maker, firmanın akıllı telefonlarını farklı bir marka altında pazarlayacak.





Fancy Maker adı aslında Moto X cihazınızın dış görünüşünü farklı şekillerde tasarlayabildiğiniz Moto Maker platformunu anımsatıyor. Motorola da Lenovo grubunun bünyesinde olduğu için Fancy Maker'ın benzer bir özelleştirme sunabileceği sanılıyor. Lenovo'nun bu marka altında ne tür cihazlar sunacağı şimdilik bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Lenovos-Xiaomi-like-online-only-smartphone-brand-will-be-called-Fancy-Maker_id63939