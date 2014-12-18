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Lenovo, Xiaomi'nin karşısına Fancy Maker ile çıkacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo, Xiaomi'nin karşısına Fancy Maker ile çıkacak

İnternet üzerinden satış yaparak kısa sürede Çin'in üçüncü büyük çevrimiçi perakende mağazası haline gelen Xiaomi memleketindeki diğer rakiplerine de hamle yapma zorunluluğu doğurdu. Oppo'nun perde gerisinden çevrimiçi satış yapacak OnePlus firmasını kurduğu iddiasından sonra Lenovo da farklı bir marka ile çevirmiçi akıllı telefon satışı yapmaya başlayacak. 

Genelde fiziksel perakende kanallarından satış yapan büyük firmalar çevrimiçi satış bölümüne kaynaklarını ayırmak istemiyor ve bu bakımdan bir yan iştirak kurarak kendi kaynaklarını yönetmesini sağlıyor. 

Lenovo'nun sadece internet üzerinden satış yapacak olan yeni markası Fancy Maker olacak. 1 Nisan 2015 tarihinde faaliyete geçecek olan Fancy Maker, firmanın akıllı telefonlarını farklı bir marka altında pazarlayacak. 

Fancy Maker adı aslında Moto X cihazınızın dış görünüşünü farklı şekillerde tasarlayabildiğiniz Moto Maker platformunu anımsatıyor. Motorola da Lenovo grubunun bünyesinde olduğu için Fancy Maker'ın benzer bir özelleştirme sunabileceği sanılıyor. Lenovo'nun bu marka altında ne tür cihazlar sunacağı şimdilik bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovos-Xiaomi-like-online-only-smartphone-brand-will-be-called-Fancy-Maker_id63939 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Survival 4 yıl
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koyun piskilojisi yukleniyor...

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cepAnkara 4 yıl
bence 1 nisan şakası yapıcaklar açılışıda 1 nisana aldıkalrına göre böyle isim mi olur
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doctor_bey 4 yıl
İsme bak la



Ağır fail.
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JohnMullins 4 yıl
ne dandirik isim ya (koyun psikolojisine başarıyla uyum sağlandı)
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prydzsnare 4 yıl
O ne ya e.shop urunleri ismi gibi
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sercandk 4 yıl
Çok düşünmüşler mi bu ismi. Lenovo adı yetiyor zaten é bide motorolayi satın almissin ne gerek var böyle isimlere internetten sattığın da olsun motorola. Fancy Maker nedir?
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General. 4 yıl
Motorola gibi bir markası var zart zurt işlerle uğraşıyor.
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fatih-8 4 yıl
Ben lenovonun maskotunun ismi falan sandim :D
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Xloud 4 yıl
İsim fail
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Guaire 4 yıl
Marka buysa felaket.
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