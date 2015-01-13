Lenovo akıllı telefonları resmen ülkemizde





Uzun bir süredir akıllı telefonları ile ülkemiz pazarında boy göstermeye başlayacağı gündemde olan Çinli Lenovo, CES 2015 fuarındaki sergisinin ardından bugün de ülkemizde resmi etkinliğini gerçekleştirdi.





Farklı ülkelerde rekabetçi fiyatlarla ürünlerini satan Lenovo ülkemizde de benzer bir süreç izleyecek. Lenovo ürünleri bir süre Turkcell mağazalarına özel olarak satışta kalacak. Şubat sonlarında ise perakende mağazalarında yerini alacak.

Firmanın tepe modeli durumundaki Vibe Z2 Pro 1799TL fiyat etiketine sahip olacak. 6 inç büyüklüğünde 2K ekrana sahip olan model 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alıyor. Cihazın metal kasası 7.7mm kalınlığında. 3GB RAM ile desteklenen sisteme enerjisini 4000mAh gücündeki batarya sağlıyor. Arka kısımdaki 16MP çözünürlüğündeki kamera 4K video kaydı yapabiliyor. Ülkemizdeki amiral gemi modelleri düşünüldüğünde Vibe Z2 Pro modelinin ortalama bir fiyattan giriş yaptığı söylenebilir. Ancak muadili LG G3 1500TL seviyelerine kadar inmiş durumda. Bu bakımdan fiyatının biraz daha aşağıya çekilmesi rekabet açısından iyi olacaktır.





Firmanın diğer bir üst seviye modeli Vibe X2 ise 1399TL fiyat etiketine sahip. 5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Vibe X2 modelinde MediaTek'in MT6595m yongasetinin kullanıldığını görüyoruz. MT6595m yongaseti big.LITTLE tasarımını temel alıyor ve 1.7GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeği ile 2.0GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A17 çekirdeğini iş yüküne göre sırayla devreye sokuyor.





Cortex-A12'nin geliştirilmiş versiyonu olarak görülen Cortex-A17, Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor. Yongasetinde Imagination Technologies'in PowerVR Rogue serisi 600 MHz hızında çalışan dört çekirdekli GR6200 grafik işlemcisi yer alıyor. Yongaseti güç yönetimi sayesinde uzun kullanım sürelerine erişebiliyor.





7.27mm kalınlık ile sınıfındaki en ince modellerden birisi haline gelen Vibe X2 modelinde 2GB RAM, 32GB artırılamayan hafıza, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 3G/4G desteği, 2300mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, VIBE arayüzü şeklinde diğer özellikler mevcut.





Cihazın alt ve üst yarıları farklı renkteki metal alaşımdan imal edilmiş. Daha önce Jolla akıllı telefonunda görsek de Lenovo bunun bir ilk olduğunu belirtiyor.





Lenovo tüm serilerini ülkemizde piyasaya sürmeyi planlıyor. Cortex-A7 çekirdekli yongasetleri ve 960x540/720p ekran biri seçeneklere sahip olan S serisi ve 3000-4000 mAh gücündeki bataryaları ile uzun kullanım süreleri sunan P serisi bunlar arasında. Ayrıca giriş seviyesi A serisi de 399TL başlangıç fiyat etiketi ile raflarda olacak.





A serisinde en düşük model çift Cortex-A7 çekirdekli MT6572 yongaseti, 512MB RAM, 4 inçlik 800x480 piksel çözünürlükte ekran, 1300mAh gücünde batarya taşıyor. Muhtemelen 399TL fiyat etiketi bu model için geçerli olacak.