Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo da Snapdragon 800'lü bir model hazırlığı içerisinde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
391
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo da Snapdragon 800'lü bir model hazırlığı içerisinde

Yılın ikinci yarısı itibariyle artık amiral gemi modellerde sıkça görmeye başlayacağımız Qualcomm'un en üst düzey yongaseti çözümü Snapdragon 800, kapsama alanını her geçen gün artırıyor.

HP Brave modelinin ardından Lenovo'nun da X910 adlı Snapdragon 800 çözümü taşıyan bir akıllı telefonu AnTuTu benchmark sonuçlarında ortaya çıktı. 

Çin'de test edildiği görülen Lenovo X910 modeli 2.1GHz saat hızında bir işlemci barındırıyor. Kaynaklar skorlar karşılaştırıldığında yongaseti çözümünün muhtemelen Snapdragon 800 olduğunu belirtiyor. Model Android 4.2.2 işletim sistemini temel alıyor.

Üreticiler birbiri ardına Snapdragon 800 çözümüne sahip akıllı telefonlarını tanıtırken, Lenovo'nun bu yarıştan geri kalmayacağını düşünmek zor değil. Firma, 5.5 inçlik Full HD ekran ve 2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom Z2580 işlemciye sahip K900 modelini bir süre önce piyasaya sürmüştü. Tahminler firmanın X910 modeli ile daha fazla ülkede boy gösterme amacında olduğu yönünde.


http://www.gforgames.com/gadgets/snapdragon-800-lenovo-surfaces-k900-successor-37791/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
makaramasuko 6 yıl
gel gel sende gel artık aydan aya telefonu güncellersiniz hep beraber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 6 yıl
lenovonun laptoplarını da gördük , casper'in international versiyonu gibi ..yok arkadaş her yere maydonoz oluyorlar ..bu şirketin agresif büyüme poltikikası sonun getirecek ilerde görürsünüz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 6 yıl
Ne işlemciymiş arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 6 yıl
s800 çılgınlığından tek kazanan qualcomm olacak gibi duruyor böyle her önüne gelen firma kullanacağına göre artı bir fark yaratmayacak marka tercihinde... Herşey eski düzen devam edecek gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acer_sahibi77 6 yıl
Arkadaşlar tartışmaya tartışın ama daha ileriye gitmeyin ne olur... Herkesin favorisi kesin vardır. Ama bunu düşmanlığa kadar götürmeyelim lütfen.

Bir de bir konuya açıklık getirmek isterim müsadenizle...

Yukarıda gently weeps arkadaşımız bir link vermişti HTC'nin karlarıyla alakalı olarak, orada şöyle diyor ingilizce:

For the second quarter of 2013, total revenues reached NT$70.7 billion. Unaudited operating income was NT$1.05 billion, net income before tax was NT$1.52 billion, net income after tax was NT$1.25 billion,

2013'ün ikinci çeyreğinde HTC'nin toplam geliri 70.7 milyar NT$ (hata burada başlıyor bu NT$ yeni tayvan doları demek, parite olarak ta 1 NT$=0.033$) yani o zaman amerikan doları olarak bu 2.333 milyara tekabül eder o zaman vergilendirilmiş net karı 1.25 milyar yeni tayvan doları eder 41.25 milyon amerikan doları. İnşallah bir hata yapmamışımdır hesaplamalarda...

Yani öyle milyarlarca dolar kar eden bir şirket değilmiş. HTC One kalite mi kalite allah için, ama birkaç yerde okuduğum kadarıyla özellikle amerikada satışları beklenenden çok kötüymüş, hatta samsung apple satışlarını dahi geçmiş amerikada... Zaten 41 milyon dolarlık net kar bu gerçeğe işaret ediyor biraz da...

Yanlış bir bilgi vermediğimi umuyorum... Kimseyi de kırmak niyettinde değilim sadece bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim dedim...

Kusura bakma gently weeps yanlış görmüşüm o linki HTC Specialist vermiş... Özür dilerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CAPTAİN.ATX 6 yıl
ne snaapdragonmuş beeeee yakında bosch bile snap 800 çıkartmasa iyi :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 6 yıl
Durun durduğunuz yerde öyle dizüstü pc satmaya benzemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hawloo 6 yıl
Qualcomm boy boy telefonlarını çıkarıyor, he ben hiç bir şey bilmiyor sanmayın telefonlarda pc toplama işine benzedi artık. Sadece Nokia'nın kamera teknolojisi kimsede yok o kadar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 6 yıl
Lenova K900'ün tasarımı güzeldi.Artık hemen hemen her telefonun donanımıda aynı olduğuna göre; tasarım , pil performansı gibi faktörler ön plana çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 6 yıl
K900'ün tasarımı çok güzeldi,Atom işlemci kullanması yüzünden araya gitti,benzer tasarımla gelse keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 6 yıl
Abi bu snapdragon 800 neymiş herkes bu işlemcinin peşinde piyasaya ciksada görsek gerçek gücünü gerçekten çok merak ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
391 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Toshiba 55WL968 3D LED Smart TV Video İnceleme 6 yıl 2si1 "İftar sonrası içilen maden suyu kadar yararlı" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim