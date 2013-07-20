Lenovo da Snapdragon 800'lü bir model hazırlığı içerisinde





Yılın ikinci yarısı itibariyle artık amiral gemi modellerde sıkça görmeye başlayacağımız Qualcomm'un en üst düzey yongaseti çözümü Snapdragon 800, kapsama alanını her geçen gün artırıyor.





HP Brave modelinin ardından Lenovo'nun da X910 adlı Snapdragon 800 çözümü taşıyan bir akıllı telefonu AnTuTu benchmark sonuçlarında ortaya çıktı.





Çin'de test edildiği görülen Lenovo X910 modeli 2.1GHz saat hızında bir işlemci barındırıyor. Kaynaklar skorlar karşılaştırıldığında yongaseti çözümünün muhtemelen Snapdragon 800 olduğunu belirtiyor. Model Android 4.2.2 işletim sistemini temel alıyor.





Üreticiler birbiri ardına Snapdragon 800 çözümüne sahip akıllı telefonlarını tanıtırken, Lenovo'nun bu yarıştan geri kalmayacağını düşünmek zor değil. Firma, 5.5 inçlik Full HD ekran ve 2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom Z2580 işlemciye sahip K900 modelini bir süre önce piyasaya sürmüştü. Tahminler firmanın X910 modeli ile daha fazla ülkede boy gösterme amacında olduğu yönünde.





http://www.gforgames.com/gadgets/snapdragon-800-lenovo-surfaces-k900-successor-37791/