Lenovo da Snapdragon 800'lü bir model hazırlığı içerisinde

Haber Editörü
Yılın ikinci yarısı itibariyle artık amiral gemi modellerde sıkça görmeye başlayacağımız Qualcomm'un en üst düzey yongaseti çözümü Snapdragon 800, kapsama alanını her geçen gün artırıyor.
HP Brave modelinin ardından Lenovo'nun da X910 adlı Snapdragon 800 çözümü taşıyan bir akıllı telefonu AnTuTu benchmark sonuçlarında ortaya çıktı.
Çin'de test edildiği görülen Lenovo X910 modeli 2.1GHz saat hızında bir işlemci barındırıyor. Kaynaklar skorlar karşılaştırıldığında yongaseti çözümünün muhtemelen Snapdragon 800 olduğunu belirtiyor. Model Android 4.2.2 işletim sistemini temel alıyor.
Üreticiler birbiri ardına Snapdragon 800 çözümüne sahip akıllı telefonlarını tanıtırken, Lenovo'nun bu yarıştan geri kalmayacağını düşünmek zor değil. Firma, 5.5 inçlik Full HD ekran ve 2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Atom Z2580 işlemciye sahip K900 modelini bir süre önce piyasaya sürmüştü. Tahminler firmanın X910 modeli ile daha fazla ülkede boy gösterme amacında olduğu yönünde.
http://www.gforgames.com/gadgets/snapdragon-800-lenovo-surfaces-k900-successor-37791/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir de bir konuya açıklık getirmek isterim müsadenizle...
Yukarıda gently weeps arkadaşımız bir link vermişti HTC'nin karlarıyla alakalı olarak, orada şöyle diyor ingilizce:
For the second quarter of 2013, total revenues reached NT$70.7 billion. Unaudited operating income was NT$1.05 billion, net income before tax was NT$1.52 billion, net income after tax was NT$1.25 billion,
2013'ün ikinci çeyreğinde HTC'nin toplam geliri 70.7 milyar NT$ (hata burada başlıyor bu NT$ yeni tayvan doları demek, parite olarak ta 1 NT$=0.033$) yani o zaman amerikan doları olarak bu 2.333 milyara tekabül eder o zaman vergilendirilmiş net karı 1.25 milyar yeni tayvan doları eder 41.25 milyon amerikan doları. İnşallah bir hata yapmamışımdır hesaplamalarda...
Yani öyle milyarlarca dolar kar eden bir şirket değilmiş. HTC One kalite mi kalite allah için, ama birkaç yerde okuduğum kadarıyla özellikle amerikada satışları beklenenden çok kötüymüş, hatta samsung apple satışlarını dahi geçmiş amerikada... Zaten 41 milyon dolarlık net kar bu gerçeğe işaret ediyor biraz da...
Yanlış bir bilgi vermediğimi umuyorum... Kimseyi de kırmak niyettinde değilim sadece bir yanlış anlaşılmayı düzelteyim dedim...
Kusura bakma gently weeps yanlış görmüşüm o linki HTC Specialist vermiş... Özür dilerim