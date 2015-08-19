Lenovo dünyanın ilk çift ön kameralı akıllı telefonuna imza atmak üzere

Almanya'daki IFA 2015 tüketici elektroniği fuarı yaklaşırken, üreticilerin sergileyecekleri yeni modeller ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Lenovo fuarda sektörün ilklerinden birisine imza atmak üzere.





Lenovo Vibe S1 adıyla boy gösterecek olan akıllı telefon ön tarafında çift kamera kombinasyonu ile pazarda bir ilke imza atacak. Bugüne kadar ön kamera konusunda ilk flaş desteği, ilk 5MP, ilk 8MP, ilk 13MP gibi pek çok ilke şahit olmuştuk. Çift kamera kombinasyonu özçekim konusunu bir adım daha ileri götürmüş olacak.





Çift kamera kombinasyonları daha çok derinlik algısı oluşturarak çekim sonrası serbest odaklanma imkanı ve düşük ışıkta daha kaliteli görüntüler elde etmek için kullanılıyor. Lenovo Vibe S1 modeli de ön kamera ile serbest odaklı fotoğraflar çekebilecek.





Lenovo Vibe S1 modelinin Şubat sonundaki MWC 2015 etkinliğinde lanse edilmesi bekleniyordu ancak diğer modeller öncelik elde etti ve bu model yılın ilerleyen aylarına kalmıştı. Lenovo Vibe S1 ile ilgili ilk ihtimal IFA 2015 fuarı. Ancak sonraki dönemlerde de görücüye çıkabilir.





Lenovo Vibe S1 modelinin 5 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Snapdragon 615 yongaseti, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi şeklinde özelliklerinin olacağı belirtiliyor. Ön kameralardan birisinin 8MP çözünürlüğünde olacağı ifade edilirken, diğer sensör ise daha düşük bir çözünürlüğe sahip olacak.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-Vibe-S1-could-become-the-worlds-first-smartphone-with-a-dual-selfie-camera_id72832