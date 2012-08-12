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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo IdeaPad Yoga, Intel ve ARM versiyonlarla gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'nun yılın ilk ayında tanıttığı ve tablet/ultrabook hibridi olan IdeaPad Yoga modeli, ilk tanıtılan Windows 8 ürünlerinden ve dokunmatik Ultrabook'lardan birisi olmuştu. ThinkPad Tablet 2 ile birlikte Lenovo'nun iki Windows 8 tablet modelini de görmüş olduk.

Abcnews sitesinin haberine göre Lenovo, 13.1 inçlik ekrana sahip Yoga modelini iki farklı versiyonla satışa sunacak. 26 Ekim'de piyasaya sunulması beklenen model, Intel işlemci yanında ARM işlemcili bir varyanta da sahip olacak. ARM varyantının Intel varyantından iki kat daha fazla kullanım süresi sunacağı belirtiliyor.

Aynı Surface gibi Lenovo da Yoga modelini iki farklı varyantla piyasaya sürecek. Ayrıca firmanın farklı Windows 8 çözümleri de hazır hale gelmiş durumda.

Yoga'nın Intel işlemcili modelinin 1200 pound~1900$ civarında olması bekleniyordu. ARM işlemcili modelin fiyatının biraz daha düşük olması muhtemel. Ancak ARM işlemcili varyantın, Intel işlemcili modelden ziyade Transformer Prime gibi klavyeli bir tasarım sunacağı tahmin ediliyor.

http://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/08/lenovo-yoga-convertible-laptop-tablet-coming-with-windows-8-rt/ Yorum Yaz
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JoeyBane 7 yıl
Yok artık! 1900$ mı
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kerokeso 7 yıl
yukuberk
Istediğiyle gelsin, isterse hepsi bir gelsin bir vaio etmez.

Aslında haklı ama neyse... 2011 yılı boyunca piyasada SA 13'' kadaqr güçlü ve overclock potansiyeline sahip bir 13'' notebook yoktu. Buna rağmen bu notebooku kimse fark etmedi, ciddi anlamda oyun için incelemedi.
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nurettinaz 7 yıl
Bence ilk win8li urunler butun urunlerin ilkinde oldugu gibi ulkemizde cok apsurt fiyatlara satilmaya calisilacak ve eminim ki kesinlikle alici bulacaklar ancak 2 jenerasyonlarda bu fiyat politikasi birakilir ve su an ki apple urunlerinde oldugu gibi daha reel fiyatlara satilmaya baslanir. Beklemek her turlu daha mantikli ve karli olacaktir.
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nurettinaz 7 yıl
Bence ilk win8li urunler butun urunlerin ilkinde oldugu gibi ulkemizde cok apsurt fiyatlara satilmaya calisilacak ve eminim ki kesinlikle alici bulacaklar ancak 2 jenerasyonlarda bu fiyat politikasi birakilir ve su an ki apple urunlerinde oldugu gibi daha reel fiyatlara satilmaya baslanir. Beklemek her turlu daha mantikli ve karli olacaktir.
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lj94 7 yıl
EmpLizy
Intel‘li 1900 dolar mı !? (min 3.500 TL ile girer türkiyeye) Windows 8 tabletler iyi güzelde fiyatları uçuk olacak gibi?bence bu fiyatla diğer tabletlerle rekabet edemez.new ipad seviyesinde bir fiyat rotası çizse hiç kuşkusuz piyasada ciddi bir rekabet olur. Bekleyip görmek lazım bakalım alınabilecek bir fiyatlara inecek mi.

kaliteli windows 8 tabletler tabikide pahalı olacak. çok daha ucuza da w8 bulabileceğiz bence.
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Sharelock 7 yıl
Intel‘li 1900 dolar mı !? (min 3.500 TL ile girer türkiyeye)

Windows 8 tabletler iyi güzelde fiyatları uçuk olacak gibi?bence bu fiyatla diğer tabletlerle rekabet edemez.new ipad seviyesinde bir fiyat rotası çizse hiç kuşkusuz piyasada ciddi bir rekabet olur.

Bekleyip görmek lazım bakalım alınabilecek bir fiyatlara inecek mi.
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yukuberk 7 yıl
Istediğiyle gelsin, isterse hepsi bir gelsin bir vaio etmez.
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