Lenovo IdeaPad Yoga, Intel ve ARM versiyonlarla gelecek

Lenovo'nun yılın ilk ayında tanıttığı ve tablet/ultrabook hibridi olan IdeaPad Yoga modeli, ilk tanıtılan Windows 8 ürünlerinden ve dokunmatik Ultrabook'lardan birisi olmuştu. ThinkPad Tablet 2 ile birlikte Lenovo'nun iki Windows 8 tablet modelini de görmüş olduk.





Abcnews sitesinin haberine göre Lenovo, 13.1 inçlik ekrana sahip Yoga modelini iki farklı versiyonla satışa sunacak. 26 Ekim'de piyasaya sunulması beklenen model, Intel işlemci yanında ARM işlemcili bir varyanta da sahip olacak. ARM varyantının Intel varyantından iki kat daha fazla kullanım süresi sunacağı belirtiliyor.





Aynı Surface gibi Lenovo da Yoga modelini iki farklı varyantla piyasaya sürecek. Ayrıca firmanın farklı Windows 8 çözümleri de hazır hale gelmiş durumda.





Yoga'nın Intel işlemcili modelinin 1200 pound~1900$ civarında olması bekleniyordu. ARM işlemcili modelin fiyatının biraz daha düşük olması muhtemel. Ancak ARM işlemcili varyantın, Intel işlemcili modelden ziyade Transformer Prime gibi klavyeli bir tasarım sunacağı tahmin ediliyor.