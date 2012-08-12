Lenovo IdeaPad Yoga, Intel ve ARM versiyonlarla gelecek

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Lenovo'nun yılın ilk ayında tanıttığı ve tablet/ultrabook hibridi olan IdeaPad Yoga modeli, ilk tanıtılan Windows 8 ürünlerinden ve dokunmatik Ultrabook'lardan birisi olmuştu. ThinkPad Tablet 2 ile birlikte Lenovo'nun iki Windows 8 tablet modelini de görmüş olduk.
Abcnews sitesinin haberine göre Lenovo, 13.1 inçlik ekrana sahip Yoga modelini iki farklı versiyonla satışa sunacak. 26 Ekim'de piyasaya sunulması beklenen model, Intel işlemci yanında ARM işlemcili bir varyanta da sahip olacak. ARM varyantının Intel varyantından iki kat daha fazla kullanım süresi sunacağı belirtiliyor.
Aynı Surface gibi Lenovo da Yoga modelini iki farklı varyantla piyasaya sürecek. Ayrıca firmanın farklı Windows 8 çözümleri de hazır hale gelmiş durumda.
Yoga'nın Intel işlemcili modelinin 1200 pound~1900$ civarında olması bekleniyordu. ARM işlemcili modelin fiyatının biraz daha düşük olması muhtemel. Ancak ARM işlemcili varyantın, Intel işlemcili modelden ziyade Transformer Prime gibi klavyeli bir tasarım sunacağı tahmin ediliyor.
http://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/08/lenovo-yoga-convertible-laptop-tablet-coming-with-windows-8-rt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında haklı ama neyse... 2011 yılı boyunca piyasada SA 13'' kadaqr güçlü ve overclock potansiyeline sahip bir 13'' notebook yoktu. Buna rağmen bu notebooku kimse fark etmedi, ciddi anlamda oyun için incelemedi.
kaliteli windows 8 tabletler tabikide pahalı olacak. çok daha ucuza da w8 bulabileceğiz bence.
Windows 8 tabletler iyi güzelde fiyatları uçuk olacak gibi?bence bu fiyatla diğer tabletlerle rekabet edemez.new ipad seviyesinde bir fiyat rotası çizse hiç kuşkusuz piyasada ciddi bir rekabet olur.
Bekleyip görmek lazım bakalım alınabilecek bir fiyatlara inecek mi.