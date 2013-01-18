Lenovo, ilk Chrome OS tabanlı dizüstü modelini duyurdu





Google'ın, dizüstü modelleri ağırlıklı olmak üzere mini PC modellerine yönelik olarak geliştirdiği Chrome işletim sistemi, Acer ve Samsung firmalarının ürettiği Chromebook serisi ürünlerle kullanıma sunuluyor. Chromebook ailesine son katılan firma ise Lenovo oldu.





Lenovo, daha önce eğitim amaçlı sunmuş olduğu ThinkPad X131e modelini makyajlayarak ThinkPad X131e Chromebook adıyla satışa sundu. Model eğitim ve bilişim uzmanlarına hitap ediyor ve sadece çoklu siparişler ile satılıyor.





11.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlükte LED ekrana sahip olan modelde Intel işlemci olduğu belirtiliyor. Orijinal modelde Intel Celeron 877 işlemci kullanıldığı için yeni versiyonda da bu işlemciye yer verildiği tahmin ediliyor. Chrome işletim sistemi, WiFi, HDMI ve VGA çıkışları şeklinde diğer özelliklere sahip.





Modelin ekran ve kasa birleşimleri 50 000 açma kapama hareketine dayanıklı olarak üretiliyor. Eğitime yönelik olduğu için Intel Learning yazılım paketi de modelle birlikte sunuluyor. Paket içerisinde entegre webcam ile etkileşime geçerek öğrenme, resim ve videoları webcam ile yakalayıp düzenleyebilme, Foxit e-okuyucu, McAfee antivirüs çözümü, HDD koruması, Intel LS sistem kurtarma aracı, Intel LS sürücü ve yazılım yönetimi şeklinde uygulamalar bulunuyor.





Sadece eğitim ve bilişim şirketlerine yönelik bir Chromebook modeli olma özelliği taşıyacak olan ThinkPad X131e Chromebook, Şubat ayı sonunda 429$'dan başlayan fiyatlarla siparişe sunulacak.

http://www.lenovo.com/education/us/en/edu-series.html