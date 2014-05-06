Lenovo yeni Chromebook modelleri N20 ve N20p'yi duyurdu

Lenovo geçen ay duyurduğu iki Chromebook modelinin ardından, Chromebook serisine iki yeni model daha ekledi.

Aralarındaki ekran özellikleri farkları dışında tamamen aynı donanıma sahip N20 ve N20p modellerinin ekran boyutu ise 11.6 inç olarak belirlenmiş. Aralarındaki farkları belirtmemiz gerekirse; N20p modelinde N20'nin aksine dokunmatik ekrana yer verildiği ve Lenovo'nun Yoga serisi noteboklarında olduğu kadar ekranın 360 derece olmasa da 300 derece geriye katlanabilme yeteneği bulunuyor. 4 çekirdekli Intel Celeron işlemciyle gelen modellerde sırasıyla 1366x768 piksel çözünürlük, 4GB'a kadar RAM seçeneği, 16GB dahili hafıza, 2 USB portu, HDMI portu, Wi-Fi 802.11ac desteği ve microSD kart yuvası bulunuyor.

Lenovo içindeki kaynaklardan gelen bilgilere göre daha sonradan 3G destekli versiyonlarının da geleceği belirtilen Chromebookların fiyatları ise; N20 modeli için RAM miktarına göre $250-$279, N20p modeli için ise $299-$329 olarak belirlenmiş.

İlk olarak N20 modelinin haziran ayı içerisinde satışa sunulacağı belirtilirken, dokunmatik ekranlı N20p modelinin ise haziran sonu, temmuz başı gibi piyasada olması planlanıyor.

http://www.engadget.com/2014/05/06/lenovo-n20-n20p-chromebooks/