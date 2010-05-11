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Lenovo, yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad U160'ı duyurdu

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaPad serisinin yeni üyesi U160'ı tanıttı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaPad serisinin yeni üyesi U160'ı tanıttı. Lenovo'nun IdeaPad serisine dahil ettiği U160, işlemci ve işletim sistemleri konusunda kullanıcılara tercih imkanı sunuyor. Lenovo, IdeaPad U160'da işlem hızları 1.06 GHz - 1.20 Ghz arası değişen Intel Celeron, Pentium, Core i3, i5 ve i7 işlemciler sunarken, işletim sistemi için ise Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic ve Windows 7 Home Premium işletim sistemlerini opsiyonel olarak sunuyor. 4GB'ye kadar sistem belleğini destekleyen IdeaPad U160, 250GB, 320GB ve 500GB kapasiteli sabit diskli modellere sahip olacak. 11.6 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan ekrana yer verilen bilgisayarda 3 adet USB 2.0 girişi, 1 adet eSata girişi yer alıyor. Kablosuz bağlantı yapılandırması için 802.11b/g veya 802.11b/g/n WiFi'yi tercih edilebilir olarak listeyen Lenovo, Bluetooth ve 3G gibi bileşenleri de opsiyonel olarak sunuyor. HDMI çıkışı, VGA çıkışı, 1.3 mp kamera, 5/1 kart okuyucu, kulaklık-mikrofon girişi, IdeaPad U160'ın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Lenovo IdeaPad U160'ın 6 hücreli batarya ile 7 saate varan kullanım süresi vaadedeceği belirtiliyor.

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad U160'ın Haziran ayından itibaren 699$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi


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DH Misafiri 8 yıl
türkiyede satiliyor mu bu notebook?
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DH Misafiri 8 yıl
yurt disinda yasiyorum, kardeseme alip gonderdim, 750 tl e patladi maliyeti. cok guzel bi netbook. hafif, hizli, bataryasi guzel, ekran guzel. tek kelimeyle cok guzel.
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abdulmusavvir 9 yıl
Lenovo uzun süredir VIA işlemcili model çıkarmadı, VIA işlemcili dizüstü modelini bekliyorum, VN1000 çipsetli falan bir model olur inşallah.
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Hakanonur 9 yıl
Ülkemizde vergiler yüksek sahibinden ve hepsi buradadan satış yapanlara ağır cezalar gelmeye başladı aman yakalanmayın satışcılar amannnn. Gidin yurtdışından getirin ama msn den yada elden satın maliye fena cezalar yagdırmaya başladı başta kalkedon kendini korusun en çok onun kaçağı var sahibinden gg vs sitelerden bilgileri maliye almış yakında herkezi davet edecekler maliyeye.
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Batuist 9 yıl
evet ama o fiyat yurt dışı fiyatları genelde Türkiye'ye bu fiyatlar katlanarak geliyor..
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gorkem01 9 yıl
güzelmiş fiyatıda cok aşırı değil yani...
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alpa07 9 yıl
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14' böyle bir hata alıyorum forumlara giremiyorum yardım dhhh
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DH Misafiri 9 yıl
klavye sonii kokuyor... :)
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