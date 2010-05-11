Lenovo, yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad U160'ı duyurdu

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo, IdeaPad serisinin yeni üyesi U160'ı tanıttı. Lenovo'nun IdeaPad serisine dahil ettiği U160, işlemci ve işletim sistemleri konusunda kullanıcılara tercih imkanı sunuyor. Lenovo, IdeaPad U160'da işlem hızları 1.06 GHz - 1.20 Ghz arası değişen Intel Celeron, Pentium, Core i3, i5 ve i7 işlemciler sunarken, işletim sistemi için ise Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic ve Windows 7 Home Premium işletim sistemlerini opsiyonel olarak sunuyor. 4GB'ye kadar sistem belleğini destekleyen IdeaPad U160, 250GB, 320GB ve 500GB kapasiteli sabit diskli modellere sahip olacak. 11.6 inç boyutunda 1366x768 çözünürlük sunan ekrana yer verilen bilgisayarda 3 adet USB 2.0 girişi, 1 adet eSata girişi yer alıyor. Kablosuz bağlantı yapılandırması için 802.11b/g veya 802.11b/g/n WiFi'yi tercih edilebilir olarak listeyen Lenovo, Bluetooth ve 3G gibi bileşenleri de opsiyonel olarak sunuyor. HDMI çıkışı, VGA çıkışı, 1.3 mp kamera, 5/1 kart okuyucu, kulaklık-mikrofon girişi, IdeaPad U160'ın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Lenovo IdeaPad U160'ın 6 hücreli batarya ile 7 saate varan kullanım süresi vaadedeceği belirtiliyor.

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad U160'ın Haziran ayından itibaren 699$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi