Lenovo'dan AMD Bulldozer tabanlı bilgisayar; ThinkCentre M77

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Lenovo kurumsal müşteriler için hazırladığı ThinkCentre bilgisayar ailesini, AMD'nin yeni nesil FX platformunu kullanan yeni bir model ile güncelliyor. Hem kule hem de SFF olmak üzere iki farklı form faktör seçeneği ile alınabilecek bilgisayar, FX serisi Bulldozer işlemcilere ek olarak Phenom II, Athlon II ya da Sempron serisi işlemcilerle de donatılabilecek.
16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar disk seçenekleriyle gelecek olan ThinkCentre M77'de ekran kartı olaraksa AMD tabanlı harici bir çözüm veya entegre grafik tercih edilebilecek. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, çok formatlı kart okuyucusu, 5.1 kanal ses ve 8 adet USB 2.0 portu gibi detaylara yer verilen masaüstü bilgisayarın Asya ülkelerinde Ekim, Amerika'da ise Kasım ayında çıkması beklenirken, fiyatı ise konfigürasyona göre değişiklik gösterecek.
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Kurumsal firmalar teknik desteği tek bir yerden almak istedikleri, anahtar teslim kurulum istedikleri ve ciddi pazarlıklarla aldıkları için hazır sistem alıyorlar. Pratik olarak mantıklı olan da bu. Ama son kullanıcı için mantıklı olan toplama olması. Çünkü hazırdan çok daha kaliteli oluyor isteyince.
Çoğu kullanıcı için adı çok da önemli olmayan parçalar oldukça ucuz parçalar oluyor hazır sistemlerde. Bu sayede rekabetten geri kalmayarak kar ediyorlar. Rekabet ortamı bu kadar da kızışmışken başka çareleri de kalmıyor açıkçası.
Kaliteli bilgisayar kullanmak isteyenlerin toplama sisteme yönelmeleri gerekiyor. Ama tabi toplama derken; teknolojiden bi haber ve gözünü kar bürümüş olan "sözde bilgisayarcıların" topladıkları sistemlerden bahsetmiyorum. Her parçası özenle seçilmiş olan ve düşük konfigürasyon parçaların bile kaliteli markalardan olduğu sistemlerden bahsediyorum. Sağolsunlar o tür bilgisayarcılar müşterinin belli konudaki bilgi eksikliğini çok iyi suistimal ediyorlar. Örneğin 70 liraya da 1GB bellekli ekran kartı var, 1500 liraya da var. Müşteriye 1GB ekran kartı taktık diye abartarak lanse ederek en ucuz ve kalitesizini takıyorlar. Müşteri de çok büyük performans beklentisine giriyor. Oysa ki grafik işlem biriminin mimarisinin ne olduğu(ne kadar transistör içerdiği, kaç Nm üretim prosesine sahip olduğu, çekirdek frekans değeri) , PCB güç devreleri özellikleri ve faz dizilimi, kaç adet paralel işlemci içerdiği , bellek frekans değeri ve soğutucu ünitesi bilgileri oldukça önemli ekran kartlarında. Müşterinin bu mühendislik detaylarını bilme mecburiyeti yok ama dürüst bir bilgisayarcının müşterinin kullanım hedefini öğrenerek ona göre bir ekran kartı takması gerekir. Bu sadece ekran kartı tarafı, gelin siz düşünün diğer ayrıntıları.
Ben bu işlerden iyi anladığım için vidasına kadar kendim topladım sistemimi ön gürdüğüm bütçe doğrultusunda. Hem ileriye dönük bir sistem oldu, hem de parçalarla istediğim gibi oynayabileceğim esnek bir sistem oldu. 22 Nm Ivy Bridge işlemci , PCI Express 3.0 ve masaüstünden kontrol edilebilen BIOS desteği de var. En sıkıntı çektiğim; iyi bir tasarıma sahip kaliteli bir kasa bulabilmekti. Bu noktada yardımıma koşan da Corsair firması oldu.
bende çektm yanlz degilsin :) ama kendim yenisini yapınca gerçekten acayıp berbat hissettim ama koydum verdim gerisini.
Sonuna kadar katılıyorum. 6-7 dakika içinde tasarlanmış gibi duruyorlar.
sen 200 tane bilgisayarmi topluyorsun sirketine.