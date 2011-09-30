Lenovo'dan AMD Bulldozer tabanlı bilgisayar; ThinkCentre M77

Lenovo kurumsal müşteriler için hazırladığı ThinkCentre bilgisayar ailesini, AMD'nin yeni nesil FX platformunu kullanan yeni bir model ile güncelliyor. Hem kule hem de SFF olmak üzere iki farklı form faktör seçeneği ile alınabilecek bilgisayar, FX serisi Bulldozer işlemcilere ek olarak Phenom II, Athlon II ya da Sempron serisi işlemcilerle de donatılabilecek.

16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar disk seçenekleriyle gelecek olan ThinkCentre M77'de ekran kartı olaraksa AMD tabanlı harici bir çözüm veya entegre grafik tercih edilebilecek. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, çok formatlı kart okuyucusu, 5.1 kanal ses ve 8 adet USB 2.0 portu gibi detaylara yer verilen masaüstü bilgisayarın Asya ülkelerinde Ekim, Amerika'da ise Kasım ayında çıkması beklenirken, fiyatı ise konfigürasyona göre değişiklik gösterecek.