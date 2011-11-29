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Lenovo'dan LePad S2007, LePad S2010, LePad S2005, LePhone S2 tablet ve akıllı telefonlar tanıtıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan LePad S2007, LePad S2010, LePad S2005, LePhone S2 tablet ve akıllı telefonlar tanıtıldı
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Dünyanın en büyük ikinci büyük PC üreticisi olan Lenovo bir süredir üzerinde çalıştığı tablet ve akıllı telefon modellerini Pekin'de görkemli bir etkinlikte basına tanıttı. İnternete sızdırıldığı kadarıyla NVIDIA Tegra 3 ile beklenen modellerde çift çekirdekli Qualcomm işlemciler göze çarpıyor.

LePad S2007 modeli 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm işlemci ve 1GB RAM'den güç alıyor. 7 inçlik 1280 x 800 piksel 216ppi dokunmatik IPS ekran, 8MP arka/1.3MP ön kamera, Android 3.2 işletim sistemi, çift mod 3G modülü, WiFi, Bluetooth, 9.7mm incelik, 360gr ağırlık, 8 saate kadar kullanım süresi sunan 3780mAh batarya diğer özellikler arasında yer alıyor. Modelin uluslararası versiyonu olacak IdeaTab K2 ise Ice Cream Sandwich sürümü ile gelecek.

LePad S2010 modeli yine 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm işlemci ve 1GB RAM'den güç alıyor. 10.1 inç ekran boyutu, 9.9mm incelik, 670gr ağırlık ve 7560mAh batarya haricinde diğer özellikleri LePad S2007 ile benzerlik arz ediyor. Her iki tabletin de 1.6GHz hızında 4 çekirdekli NVIDIA işlemci, 2GB RAM, parmak izi okuyucu ve Ice Cream Sandwich sürümü taşıdığı internete sızan görsel ve bilgilerde iddia edilmişti ancak bazı özellikler kırpılmış olarak tanıtıldı. Bu iki tablet gelecek ay Çin'de piyasaya çıkacak. Uluslararası piyasalarda ne zaman boy göstereceği bilinmiyor.

LePad S2005 ise tablet-akıllı telefon karşımı olarak nitelendiriliyor. 5 inç 800 x 480 piksel düşük ısı yayan polikristal LPTS-TFT ekran gözönüne alındığında Samsung Galaxy Note'un ardından 5 inçlik akıllı telefon sınıfına yeni bir üye daha eklenmiş oluyor.

1.2GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm işlemci, 1GB RAM, 5MP arka/1.3MP ön kamera, 1080p video kaydı, 1680mAh batarya, micro-USB, micro-HDMI, HSPA+, 9.95mm incelik, 198gr ağırlık ile Dell Streak 5 modelini andırıyor. S2005 modeli haftaya Çin'de piyasaya sürülecek.

LePhone S2 modeli firmanın son tanıttığı akıllı telefonu. 3.8 inç 800 x 480 piksel TFT ekran, 1.4GHz hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm MSM8255 işlemci, 512MB/1GB RAM, 8GB/16GB depolama kapasitesi, Android 2.3.4 işletim sistemi, 10.9mm incelik, 1500mAh batarya, 120gr ağırlık, 8MP 720p destekli kamera özellikleri ile farklı versiyonlarda piyasaya sürülecek.

IdaePad serisi tabletlerle pazarda kendisine pay arayan Lenovo dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de de güçlü olmak istiyor.


http://www.engadget.com/2011/11/29/lenovo-unveils-the-lepad-s2007-and-lepad-s2010-tablets-both-wit/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kralkarga 8 yıl
korktuğumuz başımıza geldi ve LeCola'dan sonra işte karşımızda LePad ve LePhone
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kambochia 7 yıl
Le TV düşünüyorlar mı?
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simaros 8 yıl
bim uluslar arası bir mağaza
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K_Spartakus 8 yıl
lenovonun piyasaya girmesiyle rekabet iyice ateşlenecek . kendini hep birinc ve vazgeçilmez zanneden markanın pastasından biraz daha pay almasıyla gerilere düşecektir .
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furkant1 8 yıl
Adamlar nerden bilicek Türkiye'de BİM diye bi market olup ürün isimlerinin LE ile başladığını :)
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Batuist 8 yıl
çinli olmadığınız ve çinde yaşamadığınız sürece lepad olmayacak ismi..
Modelin uluslararası versiyonu olacak IdeaTab K2 ise
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Recharged 8 yıl
Tasarımla hoş duruyorda keşke isimlerde Le'yi kullanmasalardı.
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MxFxOx 8 yıl
daha kötüsü olamaz.İsim için çok düşünmüşler mi? dalga geçer gibi lepad :D
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JohnLord 8 yıl
bimin gelecek yılki ürün gamıda belli oldu hahahaha :D
lepad lephone
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mav1li 8 yıl
LePhone'u bimden bekliyorduk. Oldu mu şimdi Lenovo?
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Firaristt 8 yıl
LEnovo :D aklıma ilk BİM geldi :) artık Bim'lerde göreceğimiz yeni ürünler çıkıyor :D LeCola, LePad, LePhone :D
Fiyatı uygun olursa ve yazılımsal desteği de verirlerse satar bana kalırsa :) Tabii servisler de bir o kadar önemli :)
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