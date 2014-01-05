Lenovo'dan Ultra HD 4K ekrana sahip iki yeni dizüstü bilgisayar: Y50 ve Y40





Tabletlerin baskısına rağmen gelişimine devam eden dizüstü bilgisayar pazarının önemli isimlerinden Lenovo, ürün gamına Ultra HD 4K ekrana sahip Y50 ve Y40 model isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını eklediğini duyurdu.

Tasarımsal olarak oldukça şık görünen ve arka aydınlatmalı klavye ile gelen bilgisayarlardan Y50, teknik olarak 15.6-inç boyutunda 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Üzerinde disk sürücüsü yer almadığı için 23.9mm kalınlığa sahip olduğu belirtilen model, tam detayları şimdilik bilinmiyor olsa da gücünü Intel'in 4.jenerasyon Haswell Core i7 4702HQ işlemcisi, en son Nvidia GeForce GTX grafik birimi ve 16GB DDR3L bellek miktarından alıyor. İsteğe bağlı olarak 1TB Hibrit (8GB SSD) ya da 512GB SSD depolama birimleri ile alınabildiği söylenen Y50, Windows 8.1 işletim sistemi yükü olarak geliyor. 14-inç ekran boyutuyla gelen küçük kardeş Y40 ise, benzer teknik detaylar yanında taşıdığı 4GB AMD Radeon R9 M270 grafik birimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. İki dizüstü bilgisayarda bünyesinde 720P HD kamera ile 2-1 kart okuyucusu taşıyor ve ince gövdelerinde USB3.0 / 2.0 ile HDMI çıkış portları yer alıyor.

Lenovo'nun yeni bilgisayar modelleri Y50 ve Y40, seçilen donanıma göre 999$'dan başlayan fiyat etiketiyleri önümüzdeki Mayıs ayında satışa çıkıyor.

http://technology.worldnewsviews.com/2014/01/05/lenovo-takes-a-swing-at-the-macbook-pro-retina-introduces-the-ultra-hd-4k-y50/