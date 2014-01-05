Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan Ultra HD 4K ekrana sahip iki yeni dizüstü bilgisayar: Y50 ve Y40

5 yıl
1,6b
1
28
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tabletlerin baskısına rağmen gelişimine devam eden dizüstü bilgisayar pazarının önemli isimlerinden Lenovo, ürün gamına Ultra HD 4K ekrana sahip Y50 ve Y40 model isimli yeni dizüstü bilgisayarlarını eklediğini duyurdu.
Tasarımsal olarak oldukça şık görünen ve arka aydınlatmalı klavye ile gelen bilgisayarlardan Y50, teknik olarak 15.6-inç boyutunda 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Üzerinde disk sürücüsü yer almadığı için 23.9mm kalınlığa sahip olduğu belirtilen model, tam detayları şimdilik bilinmiyor olsa da gücünü Intel'in 4.jenerasyon Haswell Core i7 4702HQ işlemcisi, en son Nvidia GeForce GTX grafik birimi ve 16GB DDR3L bellek miktarından alıyor. İsteğe bağlı olarak 1TB Hibrit (8GB SSD) ya da 512GB SSD depolama birimleri ile alınabildiği söylenen Y50, Windows 8.1 işletim sistemi yükü olarak geliyor. 14-inç ekran boyutuyla gelen küçük kardeş Y40 ise, benzer teknik detaylar yanında taşıdığı 4GB AMD Radeon R9 M270 grafik birimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. İki dizüstü bilgisayarda bünyesinde 720P HD kamera ile 2-1 kart okuyucusu taşıyor ve ince gövdelerinde USB3.0 / 2.0 ile HDMI çıkış portları yer alıyor.
Lenovo'nun yeni bilgisayar modelleri Y50 ve Y40, seçilen donanıma göre 999$'dan başlayan fiyat etiketiyleri önümüzdeki Mayıs ayında satışa çıkıyor.

http://technology.worldnewsviews.com/2014/01/05/lenovo-takes-a-swing-at-the-macbook-pro-retina-introduces-the-ultra-hd-4k-y50/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
T serisinin Y50'den daha iyi olduğunu saçmalayan arkadaşa hala gülüyorum. Abi bu ürün şu an Lenovo'nun ürettiği en iyi multimedia laptop. Ben Asus N550jk ile bu ürün arasında kararsızım. Websitesinde her türlü upgradei yapmanıza imkan sağlamaları şahane olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Film Müzik zevki olanlar casual game takılanlar fotgrafçılar için güzel bir ürün yani ben rpg oynuyorum oyle titanfall la felan işim olmaz starcraft2 dota2 heartstone wow takılıyorum diyenlerin ürünü 860m modeli 3000 tl civarı olacak gayet güzel bir fiyat ben gelir gelmez 1 tane almayı düşünüyorum. zaten çok kaliteli isterim diyorsanız yetmez diyorsanız msi gt70 60 vs (4000-8000 tl)serilerini alın elma ile armudu karıştırmayın. saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 5 yıl
Bir fotoğrafçı olsam ilk işim bu laptop'u almak olurdu sanırım. Herşeyi film ve oyun olarak düşünen arkadaşlar siz almayı verin bu makineyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 5 yıl
999$ yazıo ya laa hani bizee... :((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 5 yıl
@meter90

Lenovo da kasa kalitesi aryyorsanyz T ve X serisine bakyn. Y serisi bilgisayarlar ev kullanycysyny tatmin etmek için de?il ucuz bilgisayar çykartmak için yaptyklary bir seri. Zaten Lenovo nun tirajyny da oldukça fazla dü?üren bir seri. Gerek malzeme kalitesi olarak gerek stabilite olarak Y serisi bilgisayarlar x ve t serisinin yakynyndan uza?yndan geçemez. Kasa farkyny youtube videolaryndan görebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tom Hagen 5 yıl
Türkiyeye gelişi 3+bin tl olacağından çoğu kişiyi sindiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Sizi anliyamiyorum madem bilgisayar 4k da oyun acmiyor cozunurlugunu dusurun, Film izlerken acin yine 4k yi. Bide 720p neyinize yetmiyor falan diyenler var siz bir filmi hd ve 4k izleyin farki gorun ondan sonra konusun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meter90 5 yıl
kasa kalitesine geliştirmediği sürece lenovo, sadece lafta ürünler üretir.

y510 kullanıcısıyım kasalar özel bir ürün aldığınız hissini vermiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman 5 yıl
kasası güzel duruyor uygun bir fiyattan girerse alınır neden alınmasın ama 4k laptopta mantıklımı bilemedim dell marka m3800 laptop 3000 küsür e bilmemkaç çizim yapan adamlar simgeleirn vs çok küçük olduğunu söylemişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 5 yıl
Güzel gelişmeler.
4K çözünürlükler artık salt video pek yok derdine veya 4K da vasat oyun performansı derdi olanlara bakılırsa çok gereksizmiş!...
Profesyonel kullanımda güzel. Umarım ekranı kaliteli IPS panel LCD olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 5 yıl
Seçilen donanıma göre 1000 dolardan başlıyor diyor ama 4Kyı bu fiyata vermezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Sizi anliyamiyorum madem bilgisayar 4k da oyun acmiyor cozunurlugunu dusurun, Film izlerken acin yine 4k yi. Bide 720p neyinize yetmiyor falan diyenler var siz bir filmi hd ve 4k izleyin farki gorun ondan sonra konusun.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasin.25 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sizi anliyamiyorum madem bilgisayar 4k da oyun acmiyor cozunurlugunu dusurun, Film izlerken acin yine 4k yi. Bide 720p neyinize yetmiyor falan diyenler var siz bir filmi hd ve 4k izleyin farki gorun ondan sonra konusun.

4K aç-kapa? o ne. herkesin arşivi de zaten 4K film dolu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1644 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung GamePad video inceleme: Akıllı telefonlar için oyun kontrolcüsü 5 yıl Donanım Haber, Las Vegas'ta: İşte CES 2014'te tanıtılacak yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim