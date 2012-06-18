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Lenovo'dan çift SIM kartlı tablet

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
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11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar pek çok standart ve akıllı telefon modelinde çift SIM kart girişine rastlamıştık. Ancak tablet modellerinde çift SIM kart girişine nadiren yer veriliyor. Lenovo'nun yeni modeli de bunlardan birisi.

Lenovo tarafından sadece Çin pazarı için tanıtılan Le Pad A2107, üzerinde çift SIM kart girişi barındırıyor. Model 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte kapasitif ekrana sahip. İşlemci olarak 1GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı MTK6575 modeline yer verilmiş. 

1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 3550mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka, 2MP ön kamera, 11.5mm kalınlık, 400Gr ağırlık şeklinde özellikleri mevcut. Çift SIM kartlı sistemler Çin'de oldukça popüler ancak tablet üzerinde ne kadar fonksiyonel olacak bilinmiyor. Özelliklerin arasında da tabletin GSM üzerinden görüşme yapabildiği belirtilmemiş.

Modelin satış fiyatı bilinmiyor ancak Almanya'daki IFA 2012 fuarında görücüye çıkabileceği belirtiliyor. 

http://www.gsminsider.com/2012/06/lenovo-announced-lepad-a2107-worlds.html Yorum Yaz
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StormLight 7 yıl
Çift sim ne gerek var yahu
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RECEP____KOVBOY 6 yıl StormLight
Arthur Eld

Çift sim ne gerek var yahu

avea nın internet tarifeleri çok iyi .sırf internet için alınabilir.
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CooL_ROMEO 7 yıl
JohnLord
Apple yapsa süper helal olsun bir devrimLENOVO YAPSA çin malı aklınızı kuzey kutbunda penguenler...

Samsung olacakti o herhalde bildigim kadariyla samsung çift sim kart li telefonlar üretiyor apple degil + olarak çift sim kart olayi çin kore japonya gibi ülkelerde bi ihtiyaç ...
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Recharged 7 yıl
JohnLord
Apple yapsa süper helal olsun bir devrimLENOVO YAPSA çin malı aklınızı kuzey kutbunda penguenler...

Apple bu kadar gereksiz bir yenilik getirmez tablete.
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cemalefepolay 7 yıl
1Ghzlik işlemci yetermiki ? :S
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JohnLord 7 yıl
Apple yapsa süper helal olsun bir devrim
LENOVO YAPSA çin malı aklınızı kuzey kutbunda penguenler...
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Dark Shade 7 yıl
tablette çift sim... çin markası işte...
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