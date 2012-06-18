Lenovo'dan çift SIM kartlı tablet

Bugüne kadar pek çok standart ve akıllı telefon modelinde çift SIM kart girişine rastlamıştık. Ancak tablet modellerinde çift SIM kart girişine nadiren yer veriliyor. Lenovo'nun yeni modeli de bunlardan birisi.





Lenovo tarafından sadece Çin pazarı için tanıtılan Le Pad A2107, üzerinde çift SIM kart girişi barındırıyor. Model 7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte kapasitif ekrana sahip. İşlemci olarak 1GHz hızında çalışan ARM Cortex-A9 tabanlı MTK6575 modeline yer verilmiş.





1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 3550mAh batarya, Android 4.0 işletim sistemi, 3MP arka, 2MP ön kamera, 11.5mm kalınlık, 400Gr ağırlık şeklinde özellikleri mevcut. Çift SIM kartlı sistemler Çin'de oldukça popüler ancak tablet üzerinde ne kadar fonksiyonel olacak bilinmiyor. Özelliklerin arasında da tabletin GSM üzerinden görüşme yapabildiği belirtilmemiş.





Modelin satış fiyatı bilinmiyor ancak Almanya'daki IFA 2012 fuarında görücüye çıkabileceği belirtiliyor.