Lenovo'dan kurumlara özel yeni bilgisayar; ThinkCentre M91p

Lenovo kurumlar için hazırladığı yeni bilgisayarı ThinkCentre M91p'yi duyurdu. Kule tipi tasarıma sahip olan bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve tercihe bağlı olarak Core i5 veya Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve farklı kapasitelerdeki sabit disk alternatifleriyle sunulan sistemde, çift disk kurulumuna da olanak tanınıyor. Baz donanımda işlemciye entegre grafik birimiyle gelen ancak ayrık ekran kartıyla sunulan bilgisayar, RapidBoot adı verilen özellik ile 20 saniyede hızlı sistem açılışı gerçekleştirebiliyor.

USB 3.0 teknolojisini de yer verilen ThinkCentre M91p, Kurtarma ve Geri Yükleme, Sistem Güncelleme ve Güç Yöneticisi gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Kurumların yüksek günvelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Trusted Platform Module (9TPM), şifreleme yönetimi için özel bir kontrol yongasına sahip olan ThinkCentre MP1p'nin önümüzdeki ay içerisinde 899$ olarak belirlenen fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.