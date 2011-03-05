Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan kurumlara özel yeni bilgisayar; ThinkCentre M91p

8 yıl
8,6b
1
5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lenovo kurumlar için hazırladığı yeni bilgisayarı ThinkCentre M91p'yi duyurdu. Kule tipi tasarıma sahip olan bilgisayar, Intel platformunu temel alıyor ve tercihe bağlı olarak Core i5 veya Core i7 serisi işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. 16GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan ve farklı kapasitelerdeki sabit disk alternatifleriyle sunulan sistemde, çift disk kurulumuna da olanak tanınıyor. Baz donanımda işlemciye entegre grafik birimiyle gelen ancak ayrık ekran kartıyla sunulan bilgisayar, RapidBoot adı verilen özellik ile 20 saniyede hızlı sistem açılışı gerçekleştirebiliyor.

USB 3.0 teknolojisini de yer verilen ThinkCentre M91p, Kurtarma ve Geri Yükleme, Sistem Güncelleme ve Güç Yöneticisi gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Kurumların yüksek günvelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere  Trusted Platform Module (9TPM), şifreleme yönetimi için özel bir kontrol yongasına sahip olan ThinkCentre MP1p'nin önümüzdeki ay içerisinde 899$ olarak belirlenen fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
lenovonu servısı ne kadar ıyıdırkı parcalarıda cın oldugu dusunulurse fabrıka ortamında nekadar dayanıklı olur acaba??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 8 yıl
doğru bizde server için hp yada casper kullandık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 8 yıl
Büyük işletmelerde toplama bilgisayarla kimse uğraşmaz, toplama bilgisayar parça garantilidir ve servisi yoktur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 8 yıl
Birçok işletmeye yetecek bir cihaz tabi toplama alınarak daha ucuza gelebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OZKNaln 8 yıl

Volkanbaba

Birçok işletmeye yetecek bir cihaz tabi toplama alınarak daha ucuza gelebilir.

aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl iPad 2 tanıtım videosu Türkçe Alt yazılı 8 yıl Samsung Wave Gt-S5253 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim