Lenovo'nun Sandy Bridge işlemcili yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Y460p detaylandı

Lenovo'nun resmi tanıtımı kısa bir süre önce yapılan Sandy Bridge işlemcili yeni dizüstü bilgisayarı IdeaPad Y460p detaylandı. 14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Depolama sürücüsü olarak 1TB'a kadar geleneksel disk ve 64GB'a kadar SSD seçeneklerine sahip olan dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak AMD'nin yeni nesil mobil grafik çözümlerinden Radeon HD 6550M ile geliyor. DirectX11 uyumlu grafik yongası 3D hızlandırma yeteneğine ek olarak, yüksek tanımlı videolar için donanımsal oynatma desteği de sunuyorlar.

IdeaPad Y460p modelinde işlemci seçeneğini oldukça geniş tutan Lenovo, kullanıcılara Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi Sandy Bridge tabanlı mobil işlemci alternatifleri sunuyor. Çoklu ortam odaklı bir model olan IdeaPad Y460p'de optik sürücü olarak Blu-ray sürücüye yer veriliyor. Çoklu dokunmatik touchpad'e sahip olan IdeaPad Y460p'nin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Gigabit Ethernet, çok formatlı kart okuyucusu, USB 2.0 ve HDMI portlarıyla birlikte Bluetooth teknolojisine de yer veriliyor. Windows 7 işletim sistemiyle gelen 2.2 Kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar tek şarj ile 3.5 saat çalışabiliyor.

En yüksek konfigürasyon seçeneğinde Core i7-2920XM (dört çekirdek, 2.5GHz) işlemcisiyle alınabilecek olan Lenovo IdeaPad Y460p'nin Ocak ayında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.