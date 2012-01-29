Lenovo'nun IdeaPad Y470p modeli Radeon HD 7690M GPU ile geliyor

CES fuarında birbirinden iddialı ürünlerini kamuoyu ile paylaşan Lenovo, fuarın ardından yeni ürün tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Firma 14 inçlik IdeaPad Y470 modelinin grafik açısından geliştirilmiş versiyonu olan Y470p modelini piyasaya sürdü.





Y470p modeli Sandy Bridge tabanlı 2.2GHz hızında çalışan Intel® Core™ i7-2670QM işlemci, 8GB RAM, 14 inçlik 1366 x 768 çözünürlükte HD ekran, 1GB belleğe sahip Radeon HD 7690M ekran kartı, WiFi, Bluetooth, 750GB HDD, çift katmanlı DVD yazıcı, JBL hoparlörler, USB 3.0 portu, Windows 7 Home Premium 64-bit, 6 hücreli batarya, 2.4kg ağırlık, HDMI çıkışı gibi özellikler barındırıyor.





Y470 modelinden farkı ise NVIDIA GeForce GT 520M yerine Radeon HD 7690M ekran kartını tercih etmesi. Radeon HD 7690M modeli orta seviye ekran kartı segmentine hitap ediyor ve 40nm fabrikasyon sürecine sahip.





Y470p modelinin başlangıç fiyatı 799$ olarak belirlendi. Ön siparişler başlarken sevkiyat ise 13 Şubat'ta başlıyor. Blu-ray sürücü, 1TB HDD gibi seçenekler ise fiyatı 1200$'a kadar yükseltiyor.