Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun IdeaPad Y470p modeli Radeon HD 7690M GPU ile geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES fuarında birbirinden iddialı ürünlerini kamuoyu ile paylaşan Lenovo, fuarın ardından yeni ürün tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Firma 14 inçlik IdeaPad Y470 modelinin grafik açısından geliştirilmiş versiyonu olan Y470p modelini piyasaya sürdü.

Y470p modeli Sandy Bridge tabanlı 2.2GHz hızında çalışan Intel® Core™ i7-2670QM işlemci, 8GB RAM, 14 inçlik 1366 x 768 çözünürlükte HD ekran, 1GB belleğe sahip Radeon HD 7690M ekran kartı, WiFi, Bluetooth, 750GB HDD, çift katmanlı DVD yazıcı, JBL hoparlörler, USB 3.0 portu, Windows 7 Home Premium 64-bit, 6 hücreli batarya, 2.4kg ağırlık, HDMI çıkışı gibi özellikler barındırıyor.

Y470 modelinden farkı ise NVIDIA GeForce GT 520M yerine Radeon HD 7690M ekran kartını tercih etmesi. Radeon HD 7690M modeli orta seviye ekran kartı segmentine hitap ediyor ve 40nm fabrikasyon sürecine sahip.

Y470p modelinin başlangıç fiyatı 799$ olarak belirlendi. Ön siparişler başlarken sevkiyat ise 13 Şubat'ta başlıyor. Blu-ray sürücü, 1TB HDD gibi seçenekler ise fiyatı 1200$'a kadar yükseltiyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 7 yıl en beğenilen
Lenovo bu strateji ile devam ederse notebook pazarında lider olur. Hemde çok rafat bir biçimde. Konfigürasyonu bu kadar bonkör kullanıp bu fiyata bu kalite ile satan başka marka yok!! Aynı özellikler asusta olsa fiyatı yarısı kadar daha pahalı olur. Şahsen satın aldığım modelde de öyleydi ve hala görüyorum ki öyle.. hatta kendinden düşük özellikli asus daha bile pahalı satılırken neden insanlar daha az özelliğe daha fazla para versinler? Şu an için en alınabilir marka olarak lenovoyu görüyorum.. Kesinlikle muhteşem iş çıkarıyorlar..
Lenovo bu strateji ile devam ederse notebook pazarında lider olur. Hemde çok rafat bir biçimde. Konfigürasyonu bu kadar bonkör kullanıp bu fiyata bu kalite ile ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Lenovo y550 yi 2 senedir kullanıyorum ,maşallah taş gibi hala servis görmedi ,batarya hala değişmedi oda gayet iyi.tebrikler lenovo ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
junmisugi 7 yıl
Lenovo y470'in daha buraya geldiğini görmedim. Bunun gelmesi epey sürer herhalde Türkiye'ye. Ben y570 aldım ama y470 gelmiş olsaydı onu almak istiyordum. Bu arada haberde y470 modelinden farkı Nvidia GT 520M olması yerine y470p'de Ati HD 7690M var deniyor ama bu hem doğru hem yanlış. y470ler ilk çııktığında sanırım GT520M le başladı ki kendi sitelerinin Y serisine göz atma kısmında dahi GT520M yazıyor ama içeri girerseniz şu anki y470'lerde GT550M kullanıldığını göreceksiniz. Lenovo çıkardığı modellere sürekli olarak upgrade yapıp kısa zaman aralığı içinde bile olsa modelinin düşük konfigürasyonda kalmaması için uğraşıyor. I7'ler 2630'den 2670'e I5'ler 2410'dan 2450'ye kadar arada ramlere de takviye yaparak konfigurasyonu artırıyor. Amerika sayfasındayken y470 veya y570'in modellerinin karşılaştırmasının olduğu sayfada sol altta xxxx Tech Specs pdfsine bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Örnek olarak link

Şu lenovonun kendi sitesinden alabiliyor olsak süper olurdu yahu. Hem sıklıkla weekly deal tarzı indirim yapıp en konfigursayonu yukseği bile (64SSDli, Blu-Rayli y570 şu an 1000 USD, y470p de 800 USD) baya uyguna alabiliyorsun hem de isteğine göre aleti ve almak istediğin garantiden yazılım, aksesuara kadar kişiselleştirebiliyorsun bazı şeyleri. Bir de niyeyse bizim buraya getirdiklerinde mutlaka birşeyler kırpılmış oluyor. Ya RAM'i ya HDDsi en çok da BluRay'i
y570'in SSD'li modellerine bakacak olursanız Blu-Ray'sız olanı yok biz de kimi modellerde Blu-Rayi bırak 64GBlık SSD'yi bile kırpıp 32 yapmışlar sağolsunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkan! 7 yıl
Bende y570 var ve çözünürlük 1366x768 15.6 " için yeterli bir çözünürlük laptop olarak kullanıldığını varsayarsak çünkü belli bir mesafeden kullanıyorsun dibine girmiyorsun. Ayrıca arkadaşımda monsterın bir laptopu var 1080p o bile masaüstünde 1366x768 kullanıyor gereksiz diyor , size kalmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoMeR 7 yıl
Forever Lenovo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl

türkiye ye ne zaman gelir ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektrox 7 yıl
şu ekranı 1600x900 veya üzeri yapsınlar optik sürücüyü çıkarıp inceltmeye çalıssınlar alayım bir tane...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amedjhN 7 yıl
adamLar napti öyle ya.. :)
arkandayızz.. LENOVO
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 7 yıl
klavyesinde numpad olmayan bir laptop asla düşünmem. diger özellikleri ne olursa olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
nvidia'nın bi kalesi daha fethedildi !: D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Odyofilci 7 yıl
Millettede bir Full hd çözünürlük fetişi aldı başını gidiyo , 10 " ekran görseniz full hd olsaydı iyi olurdu diyeceksiniz :D
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaterialScience 7 yıl Odyofilci
Odyofilci

Millettede bir Full hd çözünürlük fetişi aldı başını gidiyo , 10 " ekran görseniz full hd olsaydı iyi olurdu diyeceksiniz :D

Hocam yanlış anlaşılma var durum şudur ; lenovonun gt555 modelli 15.6" ekranlı modellerinin ekranı(bazıları) 1080p 1.6" fark var buda çok ufak bir fark çözünürlük te ki olay renk dolgunluğundada önemli pay sahibi g570 laptop um var 1366x768 pixel arkadaşımda z570 modeli var 1080p ekran var ve görüntü kalitesi renk dolgunluğu çok farklı demek istediğim buydu saygılar :)

yada şu olur IPS ekran koyulur dolgunluk sorunu çözülür :) gerçi bu daha maliyetli bir çözüm IPS ekran dedin mi thinkpad
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl en beğenilen
Lenovo bu strateji ile devam ederse notebook pazarında lider olur. Hemde çok rafat bir biçimde. Konfigürasyonu bu kadar bonkör kullanıp bu fiyata bu kalite ile satan başka marka yok!! Aynı özellikler asusta olsa fiyatı yarısı kadar daha pahalı olur. Şahsen satın aldığım modelde de öyleydi ve hala görüyorum ki öyle.. hatta kendinden düşük özellikli asus daha bile pahalı satılırken neden insanlar daha az özelliğe daha fazla para versinler? Şu an için en alınabilir marka olarak lenovoyu görüyorum.. Kesinlikle muhteşem iş çıkarıyorlar..
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanemre58 7 yıl
DDR5 belleklisini koyarsa şimdi kullandığı GT555M'leri bile gömer bu cihaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Teknik özellikler çok iyi tabi ekran kartı olarak HD 7690 kullanmasıda.
Ben bu cümleyi yanlışmı anladım yoksa gerçekten böylemi(1TB HDD gibi seçenekler ise fiyatı 1200$'a kadar yükseltiyor.) 1Tb mı arttırıyor bu kadar ohaa diyorum özür diliyerek..:) Burada biraz kaba ve ağır olması bir dejavantaj olmus sankı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4125 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, lenovo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech Ultimate Ears 200vi & 350vi kulaklıklar video inceleme 7 yıl Toshiba'nın yeni nesil televizyonları ve dizüstü bilgisayarlarını konuştuk 7 yıl Vestel ile PC çalışmalarını ve tablet bilgisayar hazırlıklarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim