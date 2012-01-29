Lenovo'nun IdeaPad Y470p modeli Radeon HD 7690M GPU ile geliyor

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CES fuarında birbirinden iddialı ürünlerini kamuoyu ile paylaşan Lenovo, fuarın ardından yeni ürün tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. Firma 14 inçlik IdeaPad Y470 modelinin grafik açısından geliştirilmiş versiyonu olan Y470p modelini piyasaya sürdü.
Y470p modeli Sandy Bridge tabanlı 2.2GHz hızında çalışan Intel® Core™ i7-2670QM işlemci, 8GB RAM, 14 inçlik 1366 x 768 çözünürlükte HD ekran, 1GB belleğe sahip Radeon HD 7690M ekran kartı, WiFi, Bluetooth, 750GB HDD, çift katmanlı DVD yazıcı, JBL hoparlörler, USB 3.0 portu, Windows 7 Home Premium 64-bit, 6 hücreli batarya, 2.4kg ağırlık, HDMI çıkışı gibi özellikler barındırıyor.
Y470 modelinden farkı ise NVIDIA GeForce GT 520M yerine Radeon HD 7690M ekran kartını tercih etmesi. Radeon HD 7690M modeli orta seviye ekran kartı segmentine hitap ediyor ve 40nm fabrikasyon sürecine sahip.
Y470p modelinin başlangıç fiyatı 799$ olarak belirlendi. Ön siparişler başlarken sevkiyat ise 13 Şubat'ta başlıyor. Blu-ray sürücü, 1TB HDD gibi seçenekler ise fiyatı 1200$'a kadar yükseltiyor.
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Şu lenovonun kendi sitesinden alabiliyor olsak süper olurdu yahu. Hem sıklıkla weekly deal tarzı indirim yapıp en konfigursayonu yukseği bile (64SSDli, Blu-Rayli y570 şu an 1000 USD, y470p de 800 USD) baya uyguna alabiliyorsun hem de isteğine göre aleti ve almak istediğin garantiden yazılım, aksesuara kadar kişiselleştirebiliyorsun bazı şeyleri. Bir de niyeyse bizim buraya getirdiklerinde mutlaka birşeyler kırpılmış oluyor. Ya RAM'i ya HDDsi en çok da BluRay'i y570'in SSD'li modellerine bakacak olursanız Blu-Ray'sız olanı yok biz de kimi modellerde Blu-Rayi bırak 64GBlık SSD'yi bile kırpıp 32 yapmışlar sağolsunlar.
türkiye ye ne zaman gelir ki?
arkandayızz.. LENOVO
Hocam yanlış anlaşılma var durum şudur ; lenovonun gt555 modelli 15.6" ekranlı modellerinin ekranı(bazıları) 1080p 1.6" fark var buda çok ufak bir fark çözünürlük te ki olay renk dolgunluğundada önemli pay sahibi g570 laptop um var 1366x768 pixel arkadaşımda z570 modeli var 1080p ekran var ve görüntü kalitesi renk dolgunluğu çok farklı demek istediğim buydu saygılar :)
yada şu olur IPS ekran koyulur dolgunluk sorunu çözülür :) gerçi bu daha maliyetli bir çözüm IPS ekran dedin mi thinkpad
Ben bu cümleyi yanlışmı anladım yoksa gerçekten böylemi(1TB HDD gibi seçenekler ise fiyatı 1200$'a kadar yükseltiyor.) 1Tb mı arttırıyor bu kadar ohaa diyorum özür diliyerek..:) Burada biraz kaba ve ağır olması bir dejavantaj olmus sankı.
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