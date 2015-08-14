Lenovo'nun izinsiz yazılım yükleme sabıkası kabarıyor

Yılın başlarında bilgisayarlarında izinsiz olarak reklam yazılımları kurduğu iddiası sonrası Lenovo'nun başı epey ağrımıştı. Ancak görülen o ki Lenovo halen önyüklü reklam yazılımlarından vazgeçebilmiş değil.





Üreticinin belirli bir pazarlama payı almasını sağlayan önyüklü reklam uygulamaları sıkça başvurulan bir yöntem. Ancak Lenovo yılın başlarındaki konu sonrasında özür dileyerek reklam yazılımlarının kaldırılması sözünü vermişti.





Ancak Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının rapor ettikleri yeni gelişmeye göre Lenovo'nun bilgisayarlarında otomatik olarak güncelleme yazılımını açılışa entegre eden bir özellik mevcut. Lenovo Service Engine adındaki özellik her açılışta OneKey Optimizer adında bir güncelleme yazılımı kuruyor.





Bu yazılım Lenovo'nun reklam yazılımlarını otomatik olarak indirmeye başlıyor. Kullanıcı Windows işletim sistemini format sonrasında baştan bile kurmuş olsa bu özellik asla kaybolmuyor zira her açılışta bir Windows sistem dosyasının üzerine yazılıyor.





Lenovo'nun kendi bilgisayarlarındaki bir açıktan faydalanarak bu özelliği sisteme çivilediği zannediliyor. İşin ilginç tarafı bu açık da Microsoft'un kayıp-çalıntı önleme yazılımlarının format atarken dahi silinmeden kalmasını sağlayan bir özelliğinden kaynaklanıyor. Ancak bu açığı hackerların da kullanması ihtimal dahilinde.





Lenovo konudan haberdar olduğunu ve bunun giderilmesi için bir yama dağıtımına başladığını duyurdu. Bu açıktan etkilenen modeller ise şu şekilde: Lenovo Flex 2 Pro-15/Edge 15 (Broadwell/Haswell), Flex 3-1470/1570/1120, G40-80/G50-80/G50-80 Touch/V3000, S21e, S41-70/U40-70, S435/M40-35, Yoga 3 14, Yoga 3 11, Y40-80, Z41-70/Z51-70 ve Z70-80 / G70-80.

http://thenextweb.com/insider/2015/08/12/lenovo-used-a-hidden-windows-feature-to-ensure-its-software-could-not-be-deleted/