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Lensbaby'den yaratıcılık odaklı yeni lens paketi: Creative Mobile Kit

3 yıl
1,5b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lensbaby'den yaratıcılık odaklı yeni lens paketi: Creative Mobile Kit
 
Mobil cihazlar için geliştirdiği yüksek kaliteli lens aksesuarları ile tanınan Lensbaby, ürün gamına yeni lens paketi Creative Mobile Kit'i eklediğini duyurdu.
Apple'ın iPhone 5 ve üzeri modelleri ile birçok Android telefonla uyumlu olarak kullanılabilen Lensbaby Creative Mobile Kit, bünyesinde iki adet lens ve bağlı cihazları yatay konumda ayakta tutabilecek özel bir bacak birimi taşıyor. LM-20 ve LM-30 isimli bu lenslerden LM-20 merkezde keskin köşelerde bulanık bir görüntü sunarken, LM-30 ise merkezde keskin, köşelerde merkezin yansıması yer alan ilginç görüntüler oluşturabiliyor.
Yeşil renkli bacak birimi ise farklı işlemler (Özçekim / Selfie, video görüntüleme vb) için bağlı cihazları ayakta tutabiliyor. Lensbaby Creative Mobile Kit, iOS ve Android sürümü bulunan Lensbaby Mobile uygulamasıyla uyumlu olarak kullanılabilirken, lensler için verilen manyetik bağlantı aparatlarıyla da çekim sürecine büyük hız katıyor.
Lensbaby Creative Mobile Kit, 89,95$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.
Lensbaby'den yaratıcılık odaklı yeni lens paketi: Creative Mobile Kit
 
Lensbaby'den yaratıcılık odaklı yeni lens paketi: Creative Mobile Kit
 

http://thenextweb.com/creativity/2015/07/08/add-panache-to-your-smartphone-images-with-lensbabys-creative-mobile-kit/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tzlc76 3 yıl
Bu lens paketine para vermek akıl karı değil piyasadaki çoğu yazılım ile bu efektler bire bir aynı oalrak verilebilir hatta daha iyi birçok şey yapılabilir. Bunun yerine fish-eye gibi lens almak daha mantıklı yazılımla yapılamayacak şeyler.
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doctor_bey 3 yıl
LM-30 hoşuma gitti yav, Çinli gardaşlarım (gerçi artık çok kötü şeyler yapıyorlar da, olsun) ucuzunu yapsa da çöreklensek :)
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