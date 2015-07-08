Lensbaby'den yaratıcılık odaklı yeni lens paketi: Creative Mobile Kit

Mobil cihazlar için geliştirdiği yüksek kaliteli lens aksesuarları ile tanınan Lensbaby, ürün gamına yeni lens paketi Creative Mobile Kit'i eklediğini duyurdu.

Apple'ın iPhone 5 ve üzeri modelleri ile birçok Android telefonla uyumlu olarak kullanılabilen Lensbaby Creative Mobile Kit, bünyesinde iki adet lens ve bağlı cihazları yatay konumda ayakta tutabilecek özel bir bacak birimi taşıyor. LM-20 ve LM-30 isimli bu lenslerden LM-20 merkezde keskin köşelerde bulanık bir görüntü sunarken, LM-30 ise merkezde keskin, köşelerde merkezin yansıması yer alan ilginç görüntüler oluşturabiliyor.

Yeşil renkli bacak birimi ise farklı işlemler (Özçekim / Selfie, video görüntüleme vb) için bağlı cihazları ayakta tutabiliyor. Lensbaby Creative Mobile Kit, iOS ve Android sürümü bulunan Lensbaby Mobile uygulamasıyla uyumlu olarak kullanılabilirken, lensler için verilen manyetik bağlantı aparatlarıyla da çekim sürecine büyük hız katıyor.

Lensbaby Creative Mobile Kit, 89,95$ fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

http://thenextweb.com/creativity/2015/07/08/add-panache-to-your-smartphone-images-with-lensbabys-creative-mobile-kit/