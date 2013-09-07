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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexar, yüksek performanslı microSDXC 600x UHS-I hafıza kartını duyurdu

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lexar, yüksek performanslı microSDXC 600x UHS-I hafıza kartını duyurdu
Depolama birimleri konusunda önde gelen firmalardan Lexar, yüksek performans isteyen kullanıcılara özel olarak hazırladığı microSDXC 600x UHS-I hafıza kartını resmen duyurdu.
64GB depolama miktarı ve saniyede 90 MB yazma hızı ile hazırlanan Lexar Class 10 microSDXC 600x UHS-I hafıza kartı, ortalama sekiz saat oyunca 1080p Full HD video kaydı yapılmasına imkan tanıyabiliyor. Akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve spor / aksiyon kameraları için hazırlanan kart, USB 3.0 (Geriye doğru USB2.0) destekli ufak bir okuyucu donanımı ile geliyor ve böylece istenilen her türlü noktaya rahatlıkla veri aktarımı yapılabiliyor.
Lexar microSDXC 600x UHS-I hafıza kartı, ömür boyu garanti ve 100$ fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.tomshardware.com/news/lexar-sdxc-600x-64gb,24142.html Yorum Yaz
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AERN 5 yıl
Hızı gayet güzel.
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meego 5 yıl
usb 3.0 okuyucusu çok iyi düşünülmüş, işallah Trye gelirde alırız...
Telefonda çok ihtiyaç oluyor
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Jens Lehmann 5 yıl
Lexar işi biliyor
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darknesss45 5 yıl
uhs-2 kartlar ne zaman cikacak?
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ssbrutality 5 yıl
Lexar Kalitedir.
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yc#1 5 yıl
Boyundan büyük işler başarıyor. Yakın zamana kadar CF kartların max okuma hızı 90 MB idi. USB 3.0 okuyucu da iyi düşünülmüş.
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