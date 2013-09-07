Lexar, yüksek performanslı microSDXC 600x UHS-I hafıza kartını duyurdu

Depolama birimleri konusunda önde gelen firmalardan Lexar, yüksek performans isteyen kullanıcılara özel olarak hazırladığı microSDXC 600x UHS-I hafıza kartını resmen duyurdu.

64GB depolama miktarı ve saniyede 90 MB yazma hızı ile hazırlanan Lexar Class 10 microSDXC 600x UHS-I hafıza kartı, ortalama sekiz saat oyunca 1080p Full HD video kaydı yapılmasına imkan tanıyabiliyor. Akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ve spor / aksiyon kameraları için hazırlanan kart, USB 3.0 (Geriye doğru USB2.0) destekli ufak bir okuyucu donanımı ile geliyor ve böylece istenilen her türlü noktaya rahatlıkla veri aktarımı yapılabiliyor.

Lexar microSDXC 600x UHS-I hafıza kartı, ömür boyu garanti ve 100$ fiyat etiketiyle yakın zaman içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.tomshardware.com/news/lexar-sdxc-600x-64gb,24142.html