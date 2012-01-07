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Lexar'dan 64 GB ve 128 GB kapasiteye sahip iki yeni 400x CompactFlash kart

7 yıl
5,2b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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D-SLR kameraların yüksek çözünürlüğe sahip sensörlerle ve Full HD video kayıt özelliğiyle donatılmaları gün geçtikçe daha fazla depolama kapasitesi ihtiyacı doğurmaya başladı. Sektörün önde gelen bellek kartı üreticilerinden Lexar, bu durumu göz önünde bulundurarak Professional 400x serisi CompactFlash kartlarını 64 GB ve 128 GB'lık modellerle güncelledi.
Lexar'ın 400x'lik yeni CompactFlash kartları, saniyede minimum 60 MB okuma hızını garanti ediyor. 64 GB'lık kartın 299.99$'dan, 128 GB'lık kartın ise 469.99$ fiyat etiketiyle bu aydan itibaren piyasaya sürülmesi planlanıyor.
2012 yılının ilk yarısında ise Lexar'ın vites arttırıp 256 GB'lık CompactFlash kartını satışa sunması bekleniyor.

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fatihcanery 7 yıl
küçücük şeylere neler sığdırıyorlar ya ,teknoloji işte
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Arranger. 7 yıl
60Mb/s iyiymiş.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Bir kaç yıla XQD kartlar popülerleşecek gibi duruyor yeni çıkan makineler destekliyor cf karttan daha küçük ve hızlı fakat o zamana kadar profesyonellerin tercihi cf kart olmaya devam eder 60-90mb/sn hız çok iyi ve bu da yüksek mp değerlerinde raw çeken yada spor fotoları çekenler için cazip kılıyor.
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