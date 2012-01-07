Lexar'dan 64 GB ve 128 GB kapasiteye sahip iki yeni 400x CompactFlash kart

D-SLR kameraların yüksek çözünürlüğe sahip sensörlerle ve Full HD video kayıt özelliğiyle donatılmaları gün geçtikçe daha fazla depolama kapasitesi ihtiyacı doğurmaya başladı. Sektörün önde gelen bellek kartı üreticilerinden Lexar, bu durumu göz önünde bulundurarak Professional 400x serisi CompactFlash kartlarını 64 GB ve 128 GB'lık modellerle güncelledi.



Lexar'ın 400x'lik yeni CompactFlash kartları, saniyede minimum 60 MB okuma hızını garanti ediyor. 64 GB'lık kartın 299.99$'dan, 128 GB'lık kartın ise 469.99$ fiyat etiketiyle bu aydan itibaren piyasaya sürülmesi planlanıyor.

2012 yılının ilk yarısında ise Lexar'ın vites arttırıp 256 GB'lık CompactFlash kartını satışa sunması bekleniyor.

