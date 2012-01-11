Lexar'dan yeni bir USB 3.0 bellek serisi daha; JumpDrive S73

Küresel pazarın önde gelen depolama çözümü üreticilerinden Lexar, JumpDrive S73 ile USB 3.0 bellek gamını genişletiyor.

Tüketici beğenilerine göre yeşil, mavi, mor ve turuncu renklerde tasarlanan JumpDrive S73 USB bellekler, JumpDrive Triton serisinin aksine daha düşük yazma ve okuma hızı sunmakta. Saniyede 45 MB'a kadar okuma ve 20 MB'a kadar yazma hızına sahip olan USB belleklerde, Lexar verilerine göre 3 GB boyutlu HD videonun kopyalanması 2 dakikadan daha kısa bir zaman zarfında gerçekleşiyor. Öte yandan USB 2.0 teknolojili belleklerde aynı boyutlu dosyanın kopyalanmasının 20 dakika kadar sürdüğünün altı çiziliyor.



Lexar'ın, JumpDrive S73 serisi şubat ayından itibaren raflardaki yerini alacak. Fiyatlar ise şu şekilde olacak;



8 GB: 27.99$

16 GB: 42.99$

32 GB: 74.99$

64 GB: 144.99$

