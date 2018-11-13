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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexus hibrit sedanları ile performans ve verimliliği buluşturuyor

Lexus hibrit sedan otomobilleri ile performans ve yakıt ekonomisini bir araya getiriyor. Lexus LS, Lexus IS, Lexus GS ve Lexus ES modelleri hakkında detaylar burada:
6 ay
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11
Otomobil Teknolojileri
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Lexus hibrit sedanları ile performans ve verimliliği buluşturuyor
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“Dünyanın en iyi markasını nasıl üretiriz?” fikriyle yola çıkan Lexus, üretime geçmeden 4 yıl önce 20 mühendis, aileleriyle birlikte Amerika’ya yerleşerek detaylı bir çalışma başlatmıştı. Bunun için üretim öncesinde 400’den daha fazla prototip yapıldı, Japonya’da, ABD’de ve Avrupa’da 4 milyon 300 km’den daha fazla test kilometresi kat edildi.

Sonuç olarak ortaya 1989 yılında Lexus’un ilk modeli sedan LS 400 çıktı. Kısa zamanda Lexus markasının tüm dünyada duyulmasını sağlayan bu sedan, günümüzde de Lexus’un amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Her ne kadar otomotiv dünyasında SUV ve crossover’lar giderek daha popüler olsa da, Lexus sedan modeller konusunda da uzmanlığını sergilemeye devam ediyor. Lexus markası, sedan karoseri, hibrit teknolojisiyle buluşturarak premium segmentinde farkını ortaya koyuyor. Mevcut ürün gamında IS, GS ve LS sedan modellerinde hibrit versiyonu sunuyor. 2019’dan itibaren ise, Yeni ES hibrit sedan modeli Türkiye pazarındaki yerini alacak.

Amiral gemisi hibrit modeli: Lexus LS

Şu anda Lexus markasının kısa zamanda adının duyulmasını sağlayan birinci jenerasyon LS sedan modelinin 5’inci nesli satışa sunuluyor. Her açıdan yenilenen araç, daha dinamik, daha konforlu ve daha çevreci oldu. 359 HP güç üreten elektrikli hibrit motorlu Lexus LS 500h, cesur tasarımıyla birlikte Lexus markasının yeni yüzünü temsil ediyor. Coupe tarzı siluetiyle dinamik bir tasarıma sahip olan LS, buna karşın çok geniş bir kabin sunuyor. Çekici dış tasarımının altında, geleneksel Japon estetiği ve modern tasarım kombine ediliyor. Lüks sedan LS 500h 0’dan 100 km/s hıza 5.4 saniyede çıkıyor; dört çeker versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 5.5 saniye. 

Sportif hibrit sedan: Lexus IS

İlk olarak 1998 yılında üretilen IS, üçüncü jenerasyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Lexus’un sportif sedan modeli IS, dinamizmi ve zarafeti lüks ile birleştiriyor. Sedan konforunu yaşamak isteyen ancak sportiflikten ödün vermek istemeyenlerin tercihi olacak Lexus IS, aynı zamanda çarpıcı tasarımı, LED aydınlatmaları ve özel tasarım panjuruyla dikkat çekiyor. IS 300h hibrit, 2.5 litrelik benzinli motoru elektrikli motorla birleştiriyor. Hibrit güç ünitesi kombine olarak 223 HP güç üretiyor.

Güçlü hibrit sedan: Lexus GS

Farklı bir sedan arayanlara hitap eden GS, uzun yol konforunu, çeviklikle birleştirerek sedan kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor. Düşük bir ağırlık merkezine sahip olan GS, bu sayede konforun yanı sıra yol tutuş özellikleriyle de öne çıkıyor.


Lexus GS 300h, 2.5 litrelik benzinli motoru elektrikli motorla kombine ediyor. 9 saniyede 100 km/s hıza ulaşan GS 300h, düşük tüketimi ve sportif karakteriyle dikkat çekiyor.

Lüks ve sportif hibrit sedan: Lexus ES

İlk üretildiği 1989 yılından bu yana ES, her geçen jenerasyonda konfor, performans ve lüks konusunda sunduklarıyla otomobil dünyasının yakından takip edilen bir modeli oldu. Tamamen yeni bir platforma sahip yeni ES ise, daha dinamik dış tasarımı ve çok daha iyi sürüş performansıyla öne çıkıyor. Yeni ES, 2019 yılından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Lexus’un daha duygusal ve heyecan verici tasarım dilinin devamı olan ES, markanın vizyonunu daha geniş kitlelere yaymaya hazırlanıyor. Yeni Lexus ES, daha fazla genişlik, performans, daha fazla güvenlik ve sınıfında nadir görülecek kalitede yüksek işçilik kalitesi sunacak. Lexus tasarım dilinin yeni LS sedan ve LC süper coupe modelleriyle açılan yeni sayfasının devamını temsil ediyor.

ES 300h, yeni dördüncü jenerasyon kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisini kullanıyor. Sıra dışı yakıt verimliliği, yüksek performans ve düşük emisyon değerlerinin sunulmasını sağlayan hibrit ES, 2.5 litrelik benzinli motoru, daha hafif, kompakt ve daha fazla güç yoğunluğuna sahip elektrikli motorla kombine ediyor. Toplamda 218 HP güç üreten ES 300h, sadece 4.7 lt/100 km tüketime sahip.


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deniz_sea 6 ay en beğenilen
Kullanmayanlar bu aracın nasıl bir şey olduğunu anlayamayabilir, ancak bir kullansanız diğer lüks markalar sıradan gelmeye başlıyor, zamanında Toyota'da çalıştığım dönemde eski kasa olsada LS400 kullandım mükemmeldi....
Kullanmayanlar bu aracın nasıl bir şey olduğunu anlayamayabilir, ancak bir kullansanız diğer lüks markalar sıradan gelmeye başlıyor, zamanında Toyota'da çalıştı...
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joshbarnes 6 ay
Bunu şöyle başlatacağım: Daha önce benzer bir analiz yaptım.
Bununla birlikte, bu rakamlar biraz yanlış görünüyor.
(Adil olmak gerekirse, bunu neden yaptığım melezleri de eklemedim, ama hala bazı parçaları kaçırıyorsun)
İnsanların verimlilik yüzdesinde çalışırken kafa karıştırıcı buluyorum. Anlaşılmaz yollarla birleşirler, bu yüzden ya toplam enerjide çalışmayı öneririm (sonunda bu toplamdan verimlilik elde edebilirsiniz) ya da sera gazı emisyonlarında (arkadaşınızın hangisi daha etkili olduğunu bulabilir) çalışıyorum.
İkinci olarak, ben bu iyi hesaplama için gerçek bir tekerlek bulamıyorum çünkü benzin için regresif bir hesaplama yoktur. Benzin rafine edilmek üzere kaynakta listelenen değerin "petrol -> gaz arıtma + sağlama" sırasının aynı değerde olduğunu görerek, teslim etmek için hiçbir enerji almadığı varsayımını yapıyorsunuz. Bu kaynakta, teslimattan söz edilmez, bu nedenle benzin rafinasyonu için% 88'lik verimin teslimatı içerdiğini göstermek büyük bir varsayımdır. Bu yüzden regresif olması gerektiğini söylüyorum, çünkü benzin teslimatı dizel gerektirir ve dizel teslimat ve arıtma gerektirir.discord.software/ downloader.vip/adobe-reader/ downloader.vip/itunes/
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croonk 6 ay
Bu motor seçenekleriyle 1 tane bile satması mucize .yollarda bu araçlardan görürseniz anlayın ki distribütorleri satamadıkları showroom araclarına biniyorlar
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khytr89 6 ay
Japonic youtube kanalında izleyin adamlar bu teknolojiyi 2008 deki lexuslara zaten uygulamış. yeni birşey değil
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deniz_sea 6 ay en beğenilen
Kullanmayanlar bu aracın nasıl bir şey olduğunu anlayamayabilir, ancak bir kullansanız diğer lüks markalar sıradan gelmeye başlıyor, zamanında Toyota'da çalıştığım dönemde eski kasa olsada LS400 kullandım mükemmeldi....
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Manhunt Three 6 ay deniz_sea
Kullanmadım ancak nasıl bir araç olduğunu tahmin edebiliyorum. Bence rolls-royce dışında en lüks arabadır. Tabi daha çok üst modelleri.
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K_Spartakus 6 ay deniz_sea
Kullanmaya gerek yok bence, çünkü bu markayı bilen alır o da bizim ülkemizde ancak bu markayı bilenler alır yani bizim çok bilmiş tüketicilerimiz var ya hani arabanın kapısından tok ses çıkınca en iyisi diye düşünenler bu arabayı haketmezler çünkü Mercedes ve BMW ye yükseliş döneminde Amerika da kan kusturdu onların neredeyse yarı fiyatına aynı kaliteyi vererek.
Şahsen Ford'dan başka markaya fazla ilgim olmasa da Şişli endüstri meslek lisesi motor bölümü mezunu olarak bu tür markalara ilgimi es geçmem.
Mesela Subaru gibi.
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