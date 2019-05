Lexus hibrit sedanları ile performans ve verimliliği buluşturuyor

Tam Boyutta Gör

“Dünyanın en iyi markasını nasıl üretiriz?” fikriyle yola çıkan Lexus, üretime geçmeden 4 yıl önce 20 mühendis, aileleriyle birlikte Amerika’ya yerleşerek detaylı bir çalışma başlatmıştı. Bunun için üretim öncesinde 400’den daha fazla prototip yapıldı, Japonya’da, ABD’de ve Avrupa’da 4 milyon 300 km’den daha fazla test kilometresi kat edildi.

Sonuç olarak ortaya 1989 yılında Lexus’un ilk modeli sedan LS 400 çıktı. Kısa zamanda Lexus markasının tüm dünyada duyulmasını sağlayan bu sedan, günümüzde de Lexus’un amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Her ne kadar otomotiv dünyasında SUV ve crossover’lar giderek daha popüler olsa da, Lexus sedan modeller konusunda da uzmanlığını sergilemeye devam ediyor. Lexus markası, sedan karoseri, hibrit teknolojisiyle buluşturarak premium segmentinde farkını ortaya koyuyor. Mevcut ürün gamında IS, GS ve LS sedan modellerinde hibrit versiyonu sunuyor. 2019’dan itibaren ise, Yeni ES hibrit sedan modeli Türkiye pazarındaki yerini alacak.

Amiral gemisi hibrit modeli: Lexus LS

Şu anda Lexus markasının kısa zamanda adının duyulmasını sağlayan birinci jenerasyon LS sedan modelinin 5’inci nesli satışa sunuluyor. Her açıdan yenilenen araç, daha dinamik, daha konforlu ve daha çevreci oldu. 359 HP güç üreten elektrikli hibrit motorlu Lexus LS 500h , cesur tasarımıyla birlikte Lexus markasının yeni yüzünü temsil ediyor. Coupe tarzı siluetiyle dinamik bir tasarıma sahip olan LS, buna karşın çok geniş bir kabin sunuyor. Çekici dış tasarımının altında, geleneksel Japon estetiği ve modern tasarım kombine ediliyor. Lüks sedan LS 500h 0’dan 100 km/s hıza 5.4 saniyede çıkıyor; dört çeker versiyonun 0-100 km/s hızlanması ise 5.5 saniye.

Sportif hibrit sedan: Lexus IS



İlk olarak 1998 yılında üretilen IS, üçüncü jenerasyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Lexus’un sportif sedan modeli IS, dinamizmi ve zarafeti lüks ile birleştiriyor. Sedan konforunu yaşamak isteyen ancak sportiflikten ödün vermek istemeyenlerin tercihi olacak Lexus IS, aynı zamanda çarpıcı tasarımı, LED aydınlatmaları ve özel tasarım panjuruyla dikkat çekiyor. IS 300h hibrit, 2.5 litrelik benzinli motoru elektrikli motorla birleştiriyor. Hibrit güç ünitesi kombine olarak 223 HP güç üretiyor.



Güçlü hibrit sedan: Lexus GS



Farklı bir sedan arayanlara hitap eden GS, uzun yol konforunu, çeviklikle birleştirerek sedan kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor. Düşük bir ağırlık merkezine sahip olan GS, bu sayede konforun yanı sıra yol tutuş özellikleriyle de öne çıkıyor.





Lüks ve sportif hibrit sedan: Lexus ES



Lexus GS 300h , 2.5 litrelik benzinli motoru elektrikli motorla kombine ediyor. 9 saniyede 100 km/s hıza ulaşan GS 300h, düşük tüketimi ve sportif karakteriyle dikkat çekiyor.

İlk üretildiği 1989 yılından bu yana ES, her geçen jenerasyonda konfor, performans ve lüks konusunda sunduklarıyla otomobil dünyasının yakından takip edilen bir modeli oldu. Tamamen yeni bir platforma sahip yeni ES ise, daha dinamik dış tasarımı ve çok daha iyi sürüş performansıyla öne çıkıyor. Yeni ES, 2019 yılından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.



Lexus’un daha duygusal ve heyecan verici tasarım dilinin devamı olan ES, markanın vizyonunu daha geniş kitlelere yaymaya hazırlanıyor. Yeni Lexus ES, daha fazla genişlik, performans, daha fazla güvenlik ve sınıfında nadir görülecek kalitede yüksek işçilik kalitesi sunacak. Lexus tasarım dilinin yeni LS sedan ve LC süper coupe modelleriyle açılan yeni sayfasının devamını temsil ediyor.



ES 300h, yeni dördüncü jenerasyon kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisini kullanıyor. Sıra dışı yakıt verimliliği, yüksek performans ve düşük emisyon değerlerinin sunulmasını sağlayan hibrit ES, 2.5 litrelik benzinli motoru, daha hafif, kompakt ve daha fazla güç yoğunluğuna sahip elektrikli motorla kombine ediyor. Toplamda 218 HP güç üreten ES 300h, sadece 4.7 lt/100 km tüketime sahip.