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Lian-Li'den 10 adet 3.5 inç sürücü yuvasına sahip Mini-ITX NAS kasası

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,5b
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4
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Lian-Li'den 10 adet 3.5 inç sürücü yuvasına sahip Mini-ITX NAS kasası
Genelde ilgi çekici bilgisayar kasası tasarımı ile piyasalarda kendisine yer bulan Lian Li, bu kez NAS cihazlarına yönelik olarak tasarladığı geniş bir kapasite alanına sahip Mini-ITX NAS kasasını duyurdu.

PC-Q26 adlı kasa 10 adet 3.5 inçlik sürücü yuvası ve 1 adet 2.5 inçlik sürücü yuvası ile geniş bir kapasite imkanı kullanmak isteyen tüketicileri hedefliyor. Mini-ITX anakartlar ile uyumlu olan kasa 190mm uzunluğunda grafik kartlarına yer sağlıyor. 

6 adet SATA slotunun yanında bir RAID veya SATA kartı ile kasayı mevcut potansiyeline ulaştırabiliyorsunuz. Kasada 190mm uzunuğuna kadar ATX güç kaynakları kullanılabiliyor. Üstteki iki 3.5 inçlik yuvanın arkasında değiştirilebilir bir plaka da yer alıyor. Opsiyonel olarak bunların sayısını artırabiliyorsunuz.

Alüminyum alaşım geleneğini devam ettiren kasada üç adet 120mm fanın yanında üst kısımda bir eksoz olarak görev yapan ekstra bir fan daha bulunuyor. Kenar kısımdaki 80mm fanın yanına eksoz olarak görev yapacak 1200mm bir fan daha ekleyebiliyorsunuz. Tüm bu fanların üzerinde toz filtreleri unutulmamış. Lian-Li PC-Q26 mini-ITX kasası 189$ fiyat etiketi ile ay sonunda satışa sunulacak.  
Lian-Li'den 10 adet 3.5 inç sürücü yuvasına sahip Mini-ITX NAS kasası



Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/lian-li-mini-itx-nas-pc-q26,27950.html
http://www.tomshardware.com/news/lian-li-mini-itx-nas-pc-q26,27950.html Yorum Yaz
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sy1907 4 yıl
Silverstone DS380 varken buna para verilmez bence
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Gece772 5 yıl
Kasanın kapakları fazla ince kötü duruyor....
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Üfler 5 yıl
bunlar yeni nesil oyunlar daki donanımlara yetermi acaba
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bwhiteshark 5 yıl

Çok daha ufak olan PC-Q25B modelini satıyorum.


forum.donanimhaber.com/...
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