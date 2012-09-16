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Lian-Li'den iki yeni alüminyum full tower bilgisayar kasası: PC-A75X ve PC-A76X

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
19
Kasa
knight
Haber Editörü
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Lian-Li'den iki yeni alüminyum full tower bilgisayar kasası: PC-A75X ve PC-A76X
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Bilgisayar kasası üretiminde uzman firmalardan Lian-Li, full tower segmentinde konumlandırdığı iki yeni modeline resmiyet kazandırarak ürün yelpazesini genişletiyor: PC-A75X ve PC-A76X. Detaylara geçmeden önce A76X'in, ön yüzünde bulunan alüminyum kapağıyla ve 25 mm daha derin tasarımıyla, A75X'ten ayrıldığını belirtmekte fayda var.
Lian-Li'nin yeni full tower kasalarından A75X, 220 mm x 585 mm x 590 mm ebatlarında tasarıma sahipken, A76X 220 mm x 585 mm x 615 mm ebatlarında tasarlanmış. Tamamı alüminyumdan imal edilen kasaların yaklaşık ağırlıkları 9.5 kg.
2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi, 12 adede kadar 3.5-inç sürücü bölmesi (bölmelerden 3'üne 2.5-inç sürücü bağlanabiliyor) ve 11 adet PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapan kasalar, HPTX, E-ATX, ATX, Micro-ATX formunda anakartlarla, maksimum 360 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla, maksimum 360 mm uzunluğunda güç kaynaklarıyla veya maksimum 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla kullanılabiliyor.
Gerekli hava sirkülasyonu için kasaların ön yüzünde 3 adet 140 mm'lik fan, arka yüzünde 1 adet 120 mm'lik fan yeterli görülmüş durumda. Kasaların üst kısmında ise 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet mikrofon girişi ve 1 adet ses çıkışına yer verilmiş.
PC-A75X'in vergiler hariç 199.99$, PC-A76X'in vergiler hariç 219$ fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
Lian-Li'den iki yeni alüminyum full tower bilgisayar kasası: PC-A75X ve PC-A76X
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Lian-Li'den iki yeni alüminyum full tower bilgisayar kasası: PC-A75X ve PC-A76X
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Trabzonspor 7 yıl
Guzel kasa. Kasa dedigin sade ve sik olmali.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
+ yukarıdan aşağı inen HDD yuvaları dışından fazla bir artısı yok
- dahası havalandırma olsun diye çok fazla dışa açık kısmı var bu bir eksi dahası bu alanlar arasına özel sünger cinsi hava filitresi yapılmış olsaydı ! hani arada bir makineye at yıkar sonra geri koy şeklinde bir şey olmuş olsaydı sistemin tozsuz ve daha az ses çıkmasına sebep olabilirdi ! ama malesef bunu düşünememişler.
bu açıdan koskojaman bir (-) eksi ! :(
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-Pisagor- 7 yıl
Biraz fazla kaba olmuş sanki.
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KUM23 7 yıl
kalite. bizim zenginler bi kasa bile yapamıyor şöyle bilindik bi kasa markamız olsa ..
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hayyam_karadenizli 7 yıl
MSI Türkiye FM2 soket mini-itx talep olursa getiririz demişse etrafı ürkütmemek için demiştir, piyasa acımasız, FM2'ler ATX yada ITX olsun henüz gelmedi, ilk getiren firma bir kaymak yiyecek, ayrıca Sapphire'in FM2 itx anakartları niye özellik yoksunu olsun, Sapphire Pure Platinum A75T modeli var, bence MSI'ın modeli ile başabaş, hiç bir markaya yapışmamak lazım.
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hacı.basat 7 yıl
Orijinalden alıntı: aceleciburak
MSI Türkiye bile AMD Fusion Soket FM2 için çıkan A75 Chipsetli Mini-itx anakartını TR ye getirmeyi bile planlamıyorken mini-itx kasa olsa ne yazar ...

MSI öyle bir şey yapacaksa hazır başlamışken dükkanı da kapatsın, mini-itx'de FM2 anakartlar yeni anakartlar, bir çok firma getirecektir, MSI almam Sapphire alırım benim için farketmez.
1 Yanıt Yanıtla
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aceleciburak 7 yıl hacı.basat
Hasanhh

aceleciburak
MSI Türkiye bile AMD Fusion Soket FM2 için çıkan A75 Chipsetli Mini-itx anakartını TR ye getirmeyi bile planlamıyorken mini-itx kasa olsa ne yazar ...

MSI öyle bir şey yapacaksa hazır başlamışken dükkanı da kapatsın, mini-itx'de FM2 anakartlar yeni anakartlar, bir çok firma getirecektir, MSI almam Sapphire alırım benim için farketmez.


MSI TR den Gökhan Bodur beyle görüşmüştüm mini-itx getirmeyi düşünmediklerini söylemişlerdi o söze binayen yazdim eğer talep olursa mini-itx kart için kararlarını tekrar gözden geçirebileceklerini söylediler eğer güçlü mini itx anakart isteyen varsa Soket FM2 olarak en güçlü ve özellikli kart şuanlık MSI da mevcut Sapphire yada diğerleri biraz daha özellik yoksunu kalıyor ...
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xyz000 7 yıl
Tam Server kasası olmuş. Kurucaksın evin, dışa bağımlı olmadan istedigin HDD seçeneklerini ekleyeceksin. Ancak Şahsi Fiktir. 200$ Fiyat performans çizigisin aşıyor gibi.
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aceleciburak 7 yıl
Hasanhh
Mini-itx kasaların da haberlerine ağırlık vermeniz lazım, büyük kasa kullanmayı bırakmış çok insan var, bize de yarasın.

Mini-itx kasa haberi verilmelide doğru düzgün mini-itx anakart varmı piyasada ona bakmak gerekiyor MSI Türkiye bile AMD Fusion Soket FM2 için çıkan A75 Chipsetli Mini-itx anakartını TR ye getirmeyi bile planlamıyorken mini-itx kasa olsa ne yazar ...
Bahsi geçen gelmeyen anakart ki geldiği halde eminim performans isteyen kullanıcılar böyle bir anakarta yönelmek isteyeceklerdir ...
techpowerup.com/...
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Lian Li nin kasaları çok hoşuma gidiyor, zira ülkemizde satışı yok sanırım eskide vardı sanıyorum.

Çizgisini korumuş yine.
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saintroyo 7 yıl
lian li tip olarak ta, işlevsellik olarak ta biraz raydan çıktı gibi...
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hacı.basat 7 yıl
Mini-itx kasaların da haberlerine ağırlık vermeniz lazım, büyük kasa kullanmayı bırakmış çok insan var, bize de yarasın.
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B A T M A N 7 yıl
11-12 tane HDD bölümüne ne gerek var anakartlarda bile zaten çoğunda 8 yada 10 tane sata girişi var.
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Amedra 7 yıl
Kalite konuşmuş ve klasikler arasında yer alınacak bir kasa olmuş. Şahsen ben çok beğendim.
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