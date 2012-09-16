Lian-Li'den iki yeni alüminyum full tower bilgisayar kasası: PC-A75X ve PC-A76X

Bilgisayar kasası üretiminde uzman firmalardan Lian-Li, full tower segmentinde konumlandırdığı iki yeni modeline resmiyet kazandırarak ürün yelpazesini genişletiyor: PC-A75X ve PC-A76X. Detaylara geçmeden önce A76X'in, ön yüzünde bulunan alüminyum kapağıyla ve 25 mm daha derin tasarımıyla, A75X'ten ayrıldığını belirtmekte fayda var.



Lian-Li'nin yeni full tower kasalarından A75X, 220 mm x 585 mm x 590 mm ebatlarında tasarıma sahipken, A76X 220 mm x 585 mm x 615 mm ebatlarında tasarlanmış. Tamamı alüminyumdan imal edilen kasaların yaklaşık ağırlıkları 9.5 kg.



2 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi, 12 adede kadar 3.5-inç sürücü bölmesi (bölmelerden 3'üne 2.5-inç sürücü bağlanabiliyor) ve 11 adet PCI, PCI-Ex genişletme slotuna ev sahipliği yapan kasalar, HPTX, E-ATX, ATX, Micro-ATX formunda anakartlarla, maksimum 360 mm uzunluğunda ekran kartlarıyla, maksimum 360 mm uzunluğunda güç kaynaklarıyla veya maksimum 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularıyla kullanılabiliyor.



Gerekli hava sirkülasyonu için kasaların ön yüzünde 3 adet 140 mm'lik fan, arka yüzünde 1 adet 120 mm'lik fan yeterli görülmüş durumda. Kasaların üst kısmında ise 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet mikrofon girişi ve 1 adet ses çıkışına yer verilmiş.



PC-A75X'in vergiler hariç 199.99$, PC-A76X'in vergiler hariç 219$ fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

