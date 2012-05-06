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LinkedIn, SlideShare firmasını 119 milyon dolara satın alıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İş dünyasına yönelik bir sosyal ağ olarak bilinen ve 160 milyon kullanıcısıyla en hızlı büyüyen sosyal ağlardan olan LinkedIn, önemli bir satın alma işlemine imza attı.

Firma, SlideShare adında sunularınızı internete yükleyebileceğiniz ve kodlarını istediğiniz sitede kullanabileceğiniz platformu 119 milyon dolara satın almak üzere olduğunu duyurdu.

Satış yüzde 45 nakit, yüzde 55 hisse senedi şeklinde olacak.

Profesyoneller için önemli bir yer tutan sunumların yeni bağlantılar keşfedilmesi ve kariyerinde başarılı olmak isteyenlerin ihtiyacı olan sezgileri kazanması için mükemmel bir araç olduğunu belirten LinkedIn tepe yöneticisi Jeff Weiner, bunun firmasının misyonu ile de tamamen örtüştüğünü belirtti.

Bu satın almadan en karlı çıkan şüphesiz SlideShare kurucuları Rashmi Sinha, Jonathan Boutelle ve Amit Ranjan'ın yanında çekirdek yatırımcısı Venrock firması.

http://www.businessinsider.com/linkedin-is-buying-slideshare-2012-5?op=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Bu satın alma tabikide LınkedIn'in işine fazlasıyla yarıyıcakdır daha kaliteli bir ortam sunucak klullanıcılarına, iki taraf için iyi olduysa ne mutlu.. :)
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MrDj 7 yıl
bunun bize faydasi varmi ?bizim ulkemizde olsa neyse.ne varsa yabancilar yapmis zaten.uygulama yazan biri ciksada bizim ulkeden başarsada onunla ovunelim.yoksa yabancinin mali yerlinin cenesini yorar.
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gyver 7 yıl
LinkedIn ödemeyi kendi hisselerinin %55i ile yapmıyor.
119m$ın %55i kadar hisse senedi veriyor.
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prestijkorsan07 7 yıl
satış yüzde 55 hisse senedi şeklinde olduğuna göre bu durumda SlideShare LinkedIn firmasını satın almış olmaz mı?
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