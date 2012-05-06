LinkedIn, SlideShare firmasını 119 milyon dolara satın alıyor

İş dünyasına yönelik bir sosyal ağ olarak bilinen ve 160 milyon kullanıcısıyla en hızlı büyüyen sosyal ağlardan olan LinkedIn, önemli bir satın alma işlemine imza attı.





Firma, SlideShare adında sunularınızı internete yükleyebileceğiniz ve kodlarını istediğiniz sitede kullanabileceğiniz platformu 119 milyon dolara satın almak üzere olduğunu duyurdu.





Satış yüzde 45 nakit, yüzde 55 hisse senedi şeklinde olacak.





Profesyoneller için önemli bir yer tutan sunumların yeni bağlantılar keşfedilmesi ve kariyerinde başarılı olmak isteyenlerin ihtiyacı olan sezgileri kazanması için mükemmel bir araç olduğunu belirten LinkedIn tepe yöneticisi Jeff Weiner, bunun firmasının misyonu ile de tamamen örtüştüğünü belirtti.





Bu satın almadan en karlı çıkan şüphesiz SlideShare kurucuları Rashmi Sinha, Jonathan Boutelle ve Amit Ranjan'ın yanında çekirdek yatırımcısı Venrock firması.