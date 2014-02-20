Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LinkedIn, blog yayıncılığını tüm kullanıcılara açıyor

5 yıl
7,6b
1
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LinkedIn, blog yayıncılığını tüm kullanıcılara açıyor

 Kurumsal sosyal ağ olarak ün yapan ve yüzmilyonlarca kullanıcıya sahip olan LinkedIn, uzun süredir kısıtlı bir kullanıcı grubu ile kişisel blog yayıncılığını test ediyordu.

Genelde profesyonellerden oluşan bu grup, kişisel blogları yoluyla ağ içerisinde kendilerini ifade edebiliyor ve takipçilerine ulaşabiliyordu. 

Bugünden itibaren platform tüm kullanıcılara açılmaya başlıyor. Hali hazırda 25 000 olan kişisel blog sahibi sayısı önümüzdeki günlerde hızla artacak Böylece her kullanıcı uzun gönderiler yazabilecek ve kendi ağına takipçi çekebilecek. 

http://blog.linkedin.com/2014/02/19/the-definitive-professional-publishing-platform/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ramis78 5 yıl
Hocam güzel haber bu konuda linkedin iyi adımlarının devamı geleceğini umuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Talibi çok olan" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Olloclip iPhone uyumlu kamera lensleri video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim