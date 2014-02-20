LinkedIn, blog yayıncılığını tüm kullanıcılara açıyor





Kurumsal sosyal ağ olarak ün yapan ve yüzmilyonlarca kullanıcıya sahip olan LinkedIn, uzun süredir kısıtlı bir kullanıcı grubu ile kişisel blog yayıncılığını test ediyordu.





Genelde profesyonellerden oluşan bu grup, kişisel blogları yoluyla ağ içerisinde kendilerini ifade edebiliyor ve takipçilerine ulaşabiliyordu.





Bugünden itibaren platform tüm kullanıcılara açılmaya başlıyor. Hali hazırda 25 000 olan kişisel blog sahibi sayısı önümüzdeki günlerde hızla artacak Böylece her kullanıcı uzun gönderiler yazabilecek ve kendi ağına takipçi çekebilecek.

http://blog.linkedin.com/2014/02/19/the-definitive-professional-publishing-platform/