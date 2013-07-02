Linux 3.10 çekirdeği ARM big.LITTLE teknolojisini destekliyor

İngiliz mobil işlemci devi ARM'ın yüksek performans ve enerji tasarrufunu birarada sunduğu big.LITTLE teknolojisi, Linux çekirdeğinde de kendisine destek buldu. Linus Torvalds tarafından yapılan açıklamada Linux 3.10 çekirdeği içerisinde yer alan yenilikler ile ilgili bazı bilgiler verildi.



Bunlardan ilki ARM'ın big.LITTLE teknolojisi ile ilgili. Genelde Cortex-A7 ve Cortex-A15 çekirdekleri ile birlikte çalışan big.LITTLE, 3.10 çekirdeği ile birlikte Linux dağıtımlarında desteklenmeye başlanıyor.



Diğer yenilik ise zaman kısıtlamasından bağımsız çoklu görev özelliği. Bundan sonra yeni çoklu görev metodu, görevler çalışırken, sistem zamanlayıcısını saniyede bir kere tetikleyerek, performansı artırmayı ve gecikmeyi azaltmayı hedefliyor.



Başka bir yenilik ise yeni önbellekleme uygulamasını kapsıyor. Geleneksel HDD ve SSD birimlerini birlikte kullananlar, geri yazma önbelleklemesini destekleyen ve SSD'nin önbellekleme için kullanımını artıran bcache'den faydalanabilecek.

http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/1306.3/04336.html