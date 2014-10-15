Linux insansız hava araçlarının kalbine giriyor

Haber Editörü
Son dönemde insansız hava araçlarının kurumsal kullanımdan tüketici pazarına hızlı bir geçiş yapması neticesinde herkesin bu araçlarda birisine sahip olmasının önü açıldı. Bunun sonucunda da insansız hava araçlarına yönelik olarak yenilikçi yazılımlar geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıktı.
Linux Vakfı bu boşluğu görerek Dronecode Project adıyla gelecekte tüm insansız hava araçlarında kullanılabilecek ortak ve açık kaynak bir platform geliştirilmesini amaçlayan projesini hayata geçirdi.
Projeye 3D Robotics, Baidu, Box, Intel, Qualcomm gibi pek çok önemli sektör devi katkı sağlamaya başlamış durumda. Başkan Obama tarafından imzalanan Hava Taşımacılık Modernizasyonu ve Güvenliğin Geliştirilmesi kanununda ticari insansız hava araçlarına yönelik kısıtlamaların esnetilmesi de projenin önünü açmış durumda.
Platform içerisinde şimdiye kadar 1200 geliştirici bazı projeler için günde 150 satırlık kod ortaya çıkarır duruma geldi. İlerleyen dönemlerde daha fazla geliştiricinin daha fazla kodlama ile platforma katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ortak bir platform geliştirilmesi sayesinde araçların birbiri ile iletişimi, etkileşimi ve arayüzler gibi konularda daha bütünleştirici sistemlerin ortaya çıkacağı belirtiliyor.
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2470364,00.asp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ülkemizde ise çoğu kişi işi paraya dökmüş durumda. Üniversite öğrencileri ise proje olarak birşeyler topladıktan sonra cihazı elinden nasıl çıkarırım derdinde. Maalesef ekonomik kaygılar yüzünden garaj mühendisliği işlemiyor. Bazılarının da istediği bu maalesef...
Kesinlikle. İyi üniversitelerimiz var ama herkes para peşinde. Bense sadece üretebilmek için para istiyorum.
Intel de para peşinde aslında.
Bilim paraseverlere göre ilerlediği müddetçe yerinde saymaya devam edecektir, bu kesin.
Sadece bir çözünürlük olan 4k yi bu kadar abartarak anlatan adamlardan ne beklersiniz ki. Yeni çıkacak telefonun gpu su daha önemli onlar için.
Böyle toplumlar olduğu müddetçe insanlar daha da sömürülecek.
ama gel gör ki otobüs şöförü adam yapay zekaya bağlamış
eğer inecek yoksa yeni binecek yolcuyu almadan basıp gibiyor !
alın işte size yapay zekanın insana verdiği değer işte !!!
Öyle deme hayvanat bahçesi müdürlü Tübit-ak, debian pardus'umuz var.
Ülkedeki zihniyet değişmediği sürece olmaz.
Herkes maaş için okuyor. Maaşın varsa adamsın.
Akıllı tahtalarda ve otoslbüslerde bile linux tabanlı işletim sistemi kullanılıyor..