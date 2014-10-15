Linux insansız hava araçlarının kalbine giriyor





Son dönemde insansız hava araçlarının kurumsal kullanımdan tüketici pazarına hızlı bir geçiş yapması neticesinde herkesin bu araçlarda birisine sahip olmasının önü açıldı. Bunun sonucunda da insansız hava araçlarına yönelik olarak yenilikçi yazılımlar geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıktı.





Linux Vakfı bu boşluğu görerek Dronecode Project adıyla gelecekte tüm insansız hava araçlarında kullanılabilecek ortak ve açık kaynak bir platform geliştirilmesini amaçlayan projesini hayata geçirdi.





Projeye 3D Robotics, Baidu, Box, Intel, Qualcomm gibi pek çok önemli sektör devi katkı sağlamaya başlamış durumda. Başkan Obama tarafından imzalanan Hava Taşımacılık Modernizasyonu ve Güvenliğin Geliştirilmesi kanununda ticari insansız hava araçlarına yönelik kısıtlamaların esnetilmesi de projenin önünü açmış durumda.





Platform içerisinde şimdiye kadar 1200 geliştirici bazı projeler için günde 150 satırlık kod ortaya çıkarır duruma geldi. İlerleyen dönemlerde daha fazla geliştiricinin daha fazla kodlama ile platforma katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ortak bir platform geliştirilmesi sayesinde araçların birbiri ile iletişimi, etkileşimi ve arayüzler gibi konularda daha bütünleştirici sistemlerin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2470364,00.asp