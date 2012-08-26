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Linux işletim sistemi çekirdeği 21. yaşını kutluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,6b
1
96
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Finlandiyalı üniversite öğrencisi Linus Torvalds tarafından, UNIX'ten esinlenilerek geliştirilmeye başlanan açık kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz işletim sistemi çekirdeği Linux, 21 yaşını kutluyor. Bugün dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Android işletim sisteminin de temelini oluşturan Linux, 25 Ağustos 1991 tarihinde geliştiricisi Linus Torvalds'ın "comp.os.minix." grubuna attığı "386(486) AT klonları için ücretsiz bir işletim sistemi hazırlıyorum. Sadece hobi amaçlı, GNU gibi büyük ve profesyonel olmayacak." mesajı ile birlikte resmiyet kazanmıştı.
Android, webOS ve Maemo (MeeGo, şimdilerde Tizen) gibi farklı mobil işletim sistemlerine güç veren Linux çekirdeği aynı zamanda Pardus'un da dahil olduğu onlarca farklı dağıtım ile milyonlarca kişiye ulaşmakta. Linus Torvalds'ın bugün hala geliştirme çalışmalarına dahil olduğu Linux işletim sistemi çekirdeğinin bir de vakfı bulunmaktadır. Bu vakıfta işlemci devi Intel'den, internet devi Google'a, uçak üreticisi Boeing'den, otomobil üreticisi Toyota'ya kadar çok sayıda dev firma bulunmaktadır. 3.5.1 numaralı son kararlı sürümü 9 Ağustos'ta yayınlanan Linux, dünya çapında binlerce gönüllü geliştirici ile pek çok farklı kulvarda yaygın bir şekilde kullanılmakta, maskotu Tux ile tanınmaktadır.
 

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kassatura 7 yıl en beğenilen
oktayakgoz
trsinapsisAçık kaynak kod gibisi yok !!
Şimdiye kadar ne işine yaradı

Ne işe yaradı? Popüler en basit örneklerden veriyim. Android, webOS ve Meego gibi mobil işletim sistemlerine temel oldu. Server pazarını domine etti. Ama en önemlisi çeşitlilik oldu. İnsanlar çok meraklı her halde diktatör gibi bunu kullan bunu kullanma diyen firmaların ürünlerini kullanmaya.
Cahillik zor zanaat.
oktayakgoztrsinapsisAçık kaynak kod gibisi yok !!Şimdiye kadar ne işine yaradıNe işe yaradı? Popüler en basit ö...
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darkaura 7 yıl
oktayakgoz

trsinapsisAçık kaynak kod gibisi yok !!
Şimdiye kadar ne işine yaradı


acik kaynak anlayisinin ve linuxun olmadigini dusunun bir. sadece windows ve macos/ios gibi kapali sistemlerin oldugunu. bu durumda bir isletim sistemi kurabilcek tecrube ve knowhow sadece belli buyuk sirketler sahip olabilceklerdi. butun isletim sistemi gelistircek altyapi oyle az sayida kisi ile kisa surede yapilabilcek bir sey degil. bu durumda android megoo/tizen gibi isletim sistemlerinin ortaya cikmasi mumkun olmayacakti. belki siz farkinda degilsini ama cevrenizdeki pek cok elektronik cihaz modem, router, akilli tv, cep telefonu, kayit cihazi linux cekirdegi uzeirnden calisiyor. bunlarin gelismesi mumkun olmayacakti. tum bunlar bir kac buyuk sirketin tekelinde olacakti. doalyisiyla teknoloji daha geriden gelecek ve pahali olacakti.

direk kullanmasaniz bile aslinda acik kaynagin nimetlerinden pek cok yerde faydalaniyorsunuz farkinda degilsiniz. en basitinden surda mesaj yazdigimiz dh serveri, linux degilse bile linuxundan gelen rekabet ve bedava cozum alternatifi olmadan ne kadar maliyete gelirdi, sucunu tekenolojileri ve web arayuzleri bu kadar gelisebilirmiydi. acik kaynak kulturunden, linuxden cikan onca yeni fikir olmasa, is sadece microsoftun keyfine kalmis olsa asp ortaya cikarmiydi acava. bu durumda forum kulturu belki hic dogma sansi bulamiyacakti. fikirlerimizi aktif olarak yazmak yerine belki hala doksanlardaki gibi html sitelerinin pasif okuyuculari olacaktir.
oktayakgoztrsinapsisAçık kaynak kod gibisi yok !!Şimdiye kadar ne işine yaradıacik kaynak anlayis...
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oktayakgoz 7 yıl
Ben 20 senedir bilgisayar kullaniyorum. Neyin ne oldugunu cok iyi biliyorum.

Çok tartismaya gerek yok ben baska bir sey diyorum sen baska bir sey diyorsun.

Bakis acisi farkli oldugu icin ortak bir sey cikmayacak

Yalniz sunu soyleyim windowsdaki bir ozelligin linuxdan gelmesi sayet bizim icin faydaysa bilgisayar kullanicilari xerox/apple ikilisine faydali diyecek. Linux olmasaydi o olmazdi bu olmazdi diyeceksen xerox olmasaydi hic bisi olmazdi. Eniac olmasa o da olmazdi vs vs diye gider.

Ben windowsdaki ozellik icin linuxa iyi yada faydali diyrceksem butun araba kullanicilari forda dua etmeleri gerelir.

Bugun ne microsoft ne apple ne xerox olmasaydi yerlerine baska firmalar olurdu. Vs vs vs di gider bu
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söylediklerisallanmayan 7 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Ben 20 senedir bilgisayar kullaniyorum. Neyin ne oldugunu cok iyi biliyorum.

Çok tartismaya gerek yok ben baska bir sey diyorum sen baska bir sey diyorsun.

Bakis acisi farkli oldugu icin ortak bir sey cikmayacak

Yalniz sunu soyleyim windowsdaki bir ozelligin linuxdan gelmesi sayet bizim icin faydaysa bilgisayar kullanicilari xerox/apple ikilisine faydali diyecek. Linux olmasaydi o olmazdi bu olmazdi diyeceksen xerox olmasaydi hic bisi olmazdi. Eniac olmasa o da olmazdi vs vs diye gider.

Ben windowsdaki ozellik icin linuxa iyi yada faydali diyrceksem butun araba kullanicilari forda dua etmeleri gerelir.

Bugun ne microsoft ne apple ne xerox olmasaydi yerlerine baska firmalar olurdu. Vs vs vs di gider bu

!!??


Allahım bu nasıl bir mantıktır!!!!!




20 sene bilgisayar kullanınca ne oluyor ki?

Bilgisayarı sadece internet için kullanıyorsunuz başka birşey yok, haliyle internet kafedeki bilgisayar kullananlardan bir farkınız yok, sizin için Windows deneyimi anca bilgisayar düzgün açıldı mı açıldı o kadar, bu yüzden sizin Windows işletim sisteminin yaşattığı sorunlardan haberiniz olmaması Windows`un size mükemmel gelmesi son derece normal, sizin için bilgisayar sorunsuz açıldımı düzgün çalışıyor sizin bilgisayar muhabetiniz anca bu kadar olabilir!


Bilgisayarı sadece internette kullanan birinin; Windows 7`ye beşten fazla program kurunca hantallaşma sorunundan, Windows işletim sistemlerinde dosya silememe sorununundan, Microsoft`un her yeni işletim sisteminde neleri götürdüğünden haberinizin olmamasından daha normal birşey olamaz.

Benim yazdığıma cevap vermediğiniz durumunu ikimizinde yazısını okuyan herkes görüyor, yani ortada sen başka birşeyden bahsediyorsun ben başka birşeyden bahsediyorum diyerek olayı çarpıtmaya çalışıp kurtulamazsınız!




Eğer birgün bilgisayarı internet kullanmak dışında kulanıp yani bilgisayarı gerçekten öğrenirseniz, işte o zaman sizinle Linux`mu iyi yoksa Windows`mu iyi muhabetini yaparız


Tamam siz Linux`a ne gerek var diye düşünüyor olabilirsiniz, bu konuda aydınlanmayı öğrenmeyi red ediyorsunda, ne diye "Linux`a ne gerek var" gibi gereksiz bir yazıyla forumu kirletiyorsun arkadaş diye sorarlar adama yahu!
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Mr. Jingles 7 yıl
@SystemApps metro arayüzü ile yazılan uygulamalar hepsinde çalışacak. Ben doğrudan x86'yi kastettim zaten. Ki x86 sürümünde olanların sadece Windows 8'de çalışacağını arkadaş da söyledi. Dikkat ettiysen de metrodan bahsetmedim onu yazarken ilk önce ne yazdığımı düzgünce oku.
Adamların yazdığına ne zamandan beri cevap veremiyorsun zaten. Birisi kalkıp bir şey deyince hemen atlayıverdin. Kendin de bilmiyordun ki cevap da veremedin. :) Adamlar nelerden bahsediyorlar sen nelerden bahsediyorsun. Cahil demelerinde bir yanlış görmüyorum. Doğru söylemişler. :)
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garui 7 yıl
Ben de olaya katiliyim bari. Benim derdim kimseyle atismak degil :) Sadece yanlisiniz var dedim. Tamamen yanlissiniz demedim. Ben kaciim simcik ...
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SystemApps 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

@SystemApps metro arayüzü ile yazılan uygulamalar hepsinde çalışacak. Ben doğrudan x86'yi kastettim zaten. Ki x86 sürümünde olanların sadece Windows 8'de çalışacağını arkadaş da söyledi. Dikkat ettiysen de metrodan bahsetmedim onu yazarken ilk önce ne yazdığımı düzgünce oku.
Adamların yazdığına ne zamandan beri cevap veremiyorsun zaten. Birisi kalkıp bir şey deyince hemen atlayıverdin. Kendin de bilmiyordun ki cevap da veremedin. :) Adamlar nelerden bahsediyorlar sen nelerden bahsediyorsun. Cahil demelerinde bir yanlış görmüyorum. Doğru söylemişler. :)

Windows 8 masaüstü sistemler için ve masaüstü sistemler de x86 ve x64 mimarisi ile çalışacakları için Windows 8'deki programın WP8'de çalışma gibi bir olasılığı da olmayacak.


1.si windows x86 tabletlerde var.Bu nedenle windows 8 masaüstü sitemler için demek tamamen saçmalık.2.si masaüstünde kullandığın metro uygulamasını x86 x64 ve arm farkı gözetmeksizin kullanabileceğin için bu ayrımın yapılmasıda ayrı bir saçmalık.Bu noktada ortak platform oluşturmaktadır.Aksini idda etmek yada ben şunu kastetmiştim demek çamura yatmaktır.madem herşeyden haberdarsınız o zman niye yazdığım şeye karşı çıkarken metronun da olduğunu hesaba katmıyorsunuz?Niye bu şekilde düşünerek yazdıklarımı desteklemek yerine karşı çıkıyorsunuz?3.sü windows 8 diyip temel yapı taşı olan metro arabirimi kastetmedim demek bence saçmalamakta son nokta...
Cevap alamayan biri varsa o da benim.herkes bir şeyler yazabilir.Bunu araştırmakla mükellef değilim.Ancak ortada görüneni açılayamayan birileri varsa ve bunu açıklayamadığı halde ona buna cahil diye çıkışan varsa kusura bakmasın ama asıl cahil odur.Aslında cahil olmak suç değil zaten buradaki cahilden kestettiğim kör cahillerdir.
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oktayakgoz 7 yıl
Tablet uygulamalari win8 win8 rt ve wp8 de calisacak. X86 uygulamalari sadece win 8 de. Calisacak.
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nurettinaz 7 yıl
Linux çekirdekli işletim sistemleri ciddi anlamda çok gelişti ve bence çok güzeller ama windows la keesinlikle yarışamazlar. Aylarca kullandım. Mac Os X ten daha iyi olabilir tek eksiği mac os x teki kadar uygulamasının olmaması.
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iakgul 7 yıl
Linux'un başarısını tartışanları oscara aday göstermek istyiorum. Tabi hangi dalda olacağına siz karar verin.
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oktayakgoz 7 yıl iakgul
iakgul
Linux'un başarısını tartışanları oscara aday göstermek istyiorum. Tabi hangi dalda olacağına siz karar verin.

Evlere şenlik adamlarsınız. Yok fotokopi mak da kullaniyor yok hesap makinasinda kullaniliyor. Kimse demiyor bedava olmasina rağmen 20 senede %5 pazar payı neden yakalanamadi
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Mogolo 7 yıl
linux candır can
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oktayakgoz 7 yıl
Trsinapsiz...
Yazdiklarina katiliyorum. Okudunmu bilmiyorum ama ubuntu surekli kullanirim ve suan android bi cihaz kullaniyorum. Cesitlilik guzel bedava olmasida guzel fakat hala yapilabilmis elle tutulur birsey yok. Linux hala arayuz karmaşası icinde. Her paket her linuxa uymuyor vs vs. Microsoft yada apple babamin sirketi degil fakat arayuzleri harika heleki win 8 hem telefonda hemde tablette cok iyi. Ben istemezmiyim linux en iyisi olsa bedava olsa ki her linux dagitimuda ucretsiz degil
Androidi nere atarsan at farketmez. Androidin tutmasindaki sebep google gibi cok guclu bi firmanin desteklemesidir.
Peki ben sana soruyorum meego mu iyidi yoksa androidmi
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jackchilina 7 yıl
oktayakgoz

isyankar_emre21. yılını dolduruyor olması ve bugün bile, günümüzde bir çok yazılıma öncülşük eden bir işletim sistemi Linux...Daha çok küçükken hatırlıyorumda dayımın bir cdai vardı üstünde Linux yazıyordu daha 7-8 yaşlarındayım, arayüz yok simsiyah bir ekran ve o ekran üzerinden verilen komutlar ve şimdiki haline bakıyorumda gerçekten temeli en sağlam atılmış olan işletim sistemlerinden biri...Kullananlar bilir bazıları için son kullanıcıya hitap eden versiyonları bile bağımlılık yapıyor :)Linux bu zamana kadar ayakta kalmayı başardıysa tek sebebi bencillği barındırmayan bir işletim sistemi oluşu milyonlarca insan bu işletim sisteminden yararlanıyor. En basit örnek şu an dünyada en çok kullanılan mobil cihazların işletim sistemi olan Android, Linux tabanlı bir işletim sistemi...Bu açık kaynak kodları ile belkide bir çok insanın, başka yazılım ortamlarında yapamadığını Linuxun sunduğu işletim sistemlerinde gerçekleştirmiş olması, bu günlere kadar gelmesi ve bu kadar tutulması hatta bir vakfının bile bulunması bu sebeblerden dolayıdır... :)Sonuna kadar Linux !
Androidin linux olmasi linux icin mi yoksa google icinmi iyi Androidin linuxun belkide en kotu linux varyasyonu oldugunu biliyorsunuzdur.



Android'li uydular uzaya fırlatılacak :

Haber: hurriyet.com.tr/...



Eğitim şart!!! Adamlar Androidli uyduları uzaya gönderiyor. Bizim insanımız ise hala bir şeyleri karalayacam diye uğraşsın.
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DH Misafiri 7 yıl
oktayakgoz
trsinapsisAçık kaynak kod gibisi yok !!
Şimdiye kadar ne işine yaradı

android ? , ubuntu ? , ios(unix altyapısı ama benzer ) vs vs .
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yolunsonu 7 yıl
Buraya kadar mesajları okudum da Linux'un ne işe yaradığını anlamayan veya anlamak istemeyen bazı arkadaşların haksız bazı kelamları olmuş. Açıkçası bireysel hatalar nedeniyle yaşanmış kötü deneyimlerin suçunu bu kadar geniş bir kitleye hitap eden Linux'a yüklemek yanlış olur.
Uzun bir süredir Linux kullanıyorum. Ne zaman kurduğumu hatırlamıyorum bile. İş yerinde 2007 model bir Laptop Windows yüklü verdiler ama sürücüleri yok adam gibi çalışmıyor. Ona da Linux kurdum ve Sanal makine üzerinde gerçek halinden daha iyi Windows kullanıyorum (o da gerekirse) ve gayet memnunum, ha olmasını istediğim veya istemediğim bir şeyler var mı var ve bunları ki yapabilirsem yapmaya yetkim de var.
Böyle kendi kendine yeten ve paylaşarak büyüyen bir topluluğa "Ne işe yarıyor ki" diye yererek konudan bihaber kişilerin yanlış yönlendirilmesi doğru değil.
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