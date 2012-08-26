Linux işletim sistemi çekirdeği 21. yaşını kutluyor

Finlandiyalı üniversite öğrencisi Linus Torvalds tarafından, UNIX'ten esinlenilerek geliştirilmeye başlanan açık kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz işletim sistemi çekirdeği Linux, 21 yaşını kutluyor. Bugün dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Android işletim sisteminin de temelini oluşturan Linux, 25 Ağustos 1991 tarihinde geliştiricisi Linus Torvalds'ın "comp.os.minix." grubuna attığı "386(486) AT klonları için ücretsiz bir işletim sistemi hazırlıyorum. Sadece hobi amaçlı, GNU gibi büyük ve profesyonel olmayacak." mesajı ile birlikte resmiyet kazanmıştı.

Android, webOS ve Maemo (MeeGo, şimdilerde Tizen) gibi farklı mobil işletim sistemlerine güç veren Linux çekirdeği aynı zamanda Pardus'un da dahil olduğu onlarca farklı dağıtım ile milyonlarca kişiye ulaşmakta. Linus Torvalds'ın bugün hala geliştirme çalışmalarına dahil olduğu Linux işletim sistemi çekirdeğinin bir de vakfı bulunmaktadır. Bu vakıfta işlemci devi Intel'den, internet devi Google'a, uçak üreticisi Boeing'den, otomobil üreticisi Toyota'ya kadar çok sayıda dev firma bulunmaktadır. 3.5.1 numaralı son kararlı sürümü 9 Ağustos'ta yayınlanan Linux, dünya çapında binlerce gönüllü geliştirici ile pek çok farklı kulvarda yaygın bir şekilde kullanılmakta, maskotu Tux ile tanınmaktadır.