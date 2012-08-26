Linux işletim sistemi çekirdeği 21. yaşını kutluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Finlandiyalı üniversite öğrencisi Linus Torvalds tarafından, UNIX'ten esinlenilerek geliştirilmeye başlanan açık kaynak kodlu, özgür ve ücretsiz işletim sistemi çekirdeği Linux, 21 yaşını kutluyor. Bugün dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Android işletim sisteminin de temelini oluşturan Linux, 25 Ağustos 1991 tarihinde geliştiricisi Linus Torvalds'ın "comp.os.minix." grubuna attığı "386(486) AT klonları için ücretsiz bir işletim sistemi hazırlıyorum. Sadece hobi amaçlı, GNU gibi büyük ve profesyonel olmayacak." mesajı ile birlikte resmiyet kazanmıştı.
Android, webOS ve Maemo (MeeGo, şimdilerde Tizen) gibi farklı mobil işletim sistemlerine güç veren Linux çekirdeği aynı zamanda Pardus'un da dahil olduğu onlarca farklı dağıtım ile milyonlarca kişiye ulaşmakta. Linus Torvalds'ın bugün hala geliştirme çalışmalarına dahil olduğu Linux işletim sistemi çekirdeğinin bir de vakfı bulunmaktadır. Bu vakıfta işlemci devi Intel'den, internet devi Google'a, uçak üreticisi Boeing'den, otomobil üreticisi Toyota'ya kadar çok sayıda dev firma bulunmaktadır. 3.5.1 numaralı son kararlı sürümü 9 Ağustos'ta yayınlanan Linux, dünya çapında binlerce gönüllü geliştirici ile pek çok farklı kulvarda yaygın bir şekilde kullanılmakta, maskotu Tux ile tanınmaktadır.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne işe yaradı? Popüler en basit örneklerden veriyim. Android, webOS ve Meego gibi mobil işletim sistemlerine temel oldu. Server pazarını domine etti. Ama en önemlisi çeşitlilik oldu. İnsanlar çok meraklı her halde diktatör gibi bunu kullan bunu kullanma diyen firmaların ürünlerini kullanmaya.
Cahillik zor zanaat.
acik kaynak anlayisinin ve linuxun olmadigini dusunun bir. sadece windows ve macos/ios gibi kapali sistemlerin oldugunu. bu durumda bir isletim sistemi kurabilcek tecrube ve knowhow sadece belli buyuk sirketler sahip olabilceklerdi. butun isletim sistemi gelistircek altyapi oyle az sayida kisi ile kisa surede yapilabilcek bir sey degil. bu durumda android megoo/tizen gibi isletim sistemlerinin ortaya cikmasi mumkun olmayacakti. belki siz farkinda degilsini ama cevrenizdeki pek cok elektronik cihaz modem, router, akilli tv, cep telefonu, kayit cihazi linux cekirdegi uzeirnden calisiyor. bunlarin gelismesi mumkun olmayacakti. tum bunlar bir kac buyuk sirketin tekelinde olacakti. doalyisiyla teknoloji daha geriden gelecek ve pahali olacakti.
direk kullanmasaniz bile aslinda acik kaynagin nimetlerinden pek cok yerde faydalaniyorsunuz farkinda degilsiniz. en basitinden surda mesaj yazdigimiz dh serveri, linux degilse bile linuxundan gelen rekabet ve bedava cozum alternatifi olmadan ne kadar maliyete gelirdi, sucunu tekenolojileri ve web arayuzleri bu kadar gelisebilirmiydi. acik kaynak kulturunden, linuxden cikan onca yeni fikir olmasa, is sadece microsoftun keyfine kalmis olsa asp ortaya cikarmiydi acava. bu durumda forum kulturu belki hic dogma sansi bulamiyacakti. fikirlerimizi aktif olarak yazmak yerine belki hala doksanlardaki gibi html sitelerinin pasif okuyuculari olacaktir.