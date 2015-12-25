Livestream saldırıya uğradı, kişisel veriler tehlikede





İnternetin en büyük canlı yayın hizmetlerinden birisi olan Livestream, yetkisiz bir erişim sonrasında veritabanında problemler yaşamaya başladı. Yapılan açıklamalar kullanıcıların kişisel verilerine izinsiz olarak erişildiği yönünde.





Aylık 4 milyon canlı yayının yapıldığı ve bunları 40 milyon kişinin izlediği Livestream, yaklaşık olarak 300 bin civarında yayıncı üyeye sahipti. Firmadan yapılan açıklamada, kullanıcı veritabanına yetkisiz bir kişinin erişim sağladığının tespit edildiği belirtildi ve kişisel verilerin elde edilmiş olabileceği dile getirildi.





Kişisel veriler arasında isim, korumalı şifreler, email adresleri, telefon numaraları gibi bilgiler yer alıyor ancak firma kesinlikle kredi kartı bilgilerinin sunucularda tutulmadığını ve bu sayede bu bilgilere herhangi bir erişimin mümkün olmadığını ifade ediyor. Halen yetkisiz erişimin nasıl sağlandığı araştırılıyor.





Livestream platformuna üye olmak ve canlı yayın yapabilmek için aylık 40$'dan başlayan ödemeler yapmak gerekiyor. Bu bakımdan platformun üye sayısı biraz düşük ancak canlı yayın sayısı oldukça yüksek. Üyelerin herhangi bir problem yaşamaması için şifrelerini değiştirmesi gerekiyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/12/24/livestream-says-its-been-hacked-and-you-should-reset-your-password/