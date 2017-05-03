Lockheed Martin blockchain teknolojisini kullanacak

Son zamanlarda özellikle IBM'nin geliştirdiği sistem sayesinde kullanıcı kitlesini bir hayli arttıran blockchain teknolojisi, dev bir şirketin daha kullanımda olacak. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketi Lockheed Martin yaptığı açıklamayla gelir bazında dünyanın en büyük blockchain şirketi olan Guardtime Federal ile birlikte siber güvenlik üzerine çalışacağını duyururken bu ortaklık anlaşmasının blockchain teknolojisini de kapsadığını belirtti.





Blockchain teknolojisini kullanacak ABD'nin ilk savunma sanayi şirketi olan Lockheed Martin iki şirket arasındaki ortaklığın ve yeni teknolojinin "daha verimli ve güvenli bir yazılım geliştirmeyi ve tedarik zincirini takip etmeyi" mümkün hale getireceğini ifade etti. Lockheed Martin'in Mühendislik ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Ron Bessire ise blockchain üzerine kurulacak yeni siber güvenlik çalışmaları hakkında "Bu yeni siber güvenlik yaklaşımları, veri bütünlüğünü artıracak, sorunun keşfedilmesini ve çözülmesini hızlandıracaktır." dedi.





Devlet Birimlerinin de İlgisini Çekti

ABD yönetimine bağlı olarak çalışan DARPA(Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı), geçtiğimiz yıl blockchain teknolojisinin potansiyelini görmüş ve bu teknoloji üzerine çalışmalara başlamıştı. Sürekli genişleyebilen kayıt listesini tutan, güvenli bir veritabanı olarak nitelendirebileceğimiz blockchain için ABD İç Güvenlik Bakanlığı da bu alanda faaliyet gösteren şirketlere bağışta bulunmuştu.





Lockheed Martin ile Guardtime Federal arasındaki anlaşmaya ait detaylar henüz netlik kazanmış değil ancak Guardtime Federal'ın siber saldırılara karşı savunma sistemleri kurmak ve blockchain teknolojisini tedarik zinciri haline getirmek olduğu için iki şirketin birlikte yeni bir siber savunma sistemi oluşturacağı tahmin ediliyor.