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Logic3'ten Ferrari temalı yeni kulaklık," Scuderia Ferrari R300"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logic3'ten Ferrari temalı yeni kulaklık,
Ferrari ile ortaklaşa geliştirdikleri kulaklıklar ile tanınan Logic3 firması, Scuderia Ferrari Koleksiyonuna, yeni bir model ekledi.
Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Ferrari ile ortak çalışmalar gerçekleştiren Logic3 firması, Scuderia Ferrari Koleksiyonuna eklediği R300 modeli, özel olarak geliştirilmiş karbon fiber taşıma çantası ile geliyor. Aktif gürültü engelleme sistemi (ANC) ile müziklerin daha iyi dinlemesine imkan sağlayan kulaklık, aerodinamik hava delikleri ve yumuşak kulaklık bölümü ile de rahat bir kullanım sunuyor.
 
Logic3'ten Ferrari temalı yeni kulaklık,
Yükseklikleri ve açıları ayarlanabilir metal kollara ve metal malzeme kalitesine sahip olan R300, 40mm yüksek kalite sürücüler ile 20-20,000 Hz aralığında 110dB ses performansı verebiliyor. Kablosu üzerinde üç adet kısa yol tuşu yer alan kulaklık, piyasadaki birçok cihaz ile çalışabiliyor ve beraberinde 3.5mm, 6.3mm kablo ve uçak adaptörü ile geliyor
Logic3 ve Ferrari ortaklığında geliştirilen ve oldukça şık bir görünüme sahip olan Scuderia Ferrari R300 kulaklık, 350$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. 
http://www.ferrari-by-logic3.com/eu/scuderia-ferrari-r300-headphone 
 
Logic3'ten Ferrari temalı yeni kulaklık,
Logic3'ten Ferrari temalı yeni kulaklık,

http://www.ferrari-by-logic3.com/eu/scuderia-ferrari-r300-headphone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gt95 6 yıl
sevindirdiysem ne mutlu bana maksat eglenelim ogrenelim istedim :D aynen kardesim benim malesef gelmez gibi turkiyeye genelikle vatandan alisveris yaparim hic denk gelmedi boyle kulakliklar
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Recharged 6 yıl
Tasarımı,özellikleride harikada o fiyat nedir ? Türkiye pazarına girmez muhtemelen.
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OvernightSensation 6 yıl
Gt95
haber icin teşekkürler neden tofaşın temasını yapmıyorlarda hep alamadımız arabaları yaptırıyorlar :D şaka bir yana türkiye gelsede alsak güzelmiş kulaklık

güldürdünüz hocam :D modifiyeli dövmeli şahin fena olmazdı değil mi :D
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Gt95 6 yıl
haber icin teşekkürler neden tofaşın temasını yapmıyorlarda hep alamadımız arabaları yaptırıyorlar :D şaka bir yana türkiye gelsede alsak güzelmiş kulaklık
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