Logic3'ten Ferrari temalı yeni kulaklık," Scuderia Ferrari R300"





Ferrari ile ortaklaşa geliştirdikleri kulaklıklar ile tanınan Logic3 firması, Scuderia Ferrari Koleksiyonuna, yeni bir model ekledi.

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Ferrari ile ortak çalışmalar gerçekleştiren Logic3 firması, Scuderia Ferrari Koleksiyonuna eklediği R300 modeli, özel olarak geliştirilmiş karbon fiber taşıma çantası ile geliyor. Aktif gürültü engelleme sistemi (ANC) ile müziklerin daha iyi dinlemesine imkan sağlayan kulaklık, aerodinamik hava delikleri ve yumuşak kulaklık bölümü ile de rahat bir kullanım sunuyor.

Yükseklikleri ve açıları ayarlanabilir metal kollara ve metal malzeme kalitesine sahip olan R300, 40mm yüksek kalite sürücüler ile 20-20,000 Hz aralığında 110dB ses performansı verebiliyor. Kablosu üzerinde üç adet kısa yol tuşu yer alan kulaklık, piyasadaki birçok cihaz ile çalışabiliyor ve beraberinde 3.5mm, 6.3mm kablo ve uçak adaptörü ile geliyor

Logic3 ve Ferrari ortaklığında geliştirilen ve oldukça şık bir görünüme sahip olan Scuderia Ferrari R300 kulaklık, 350$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.ferrari-by-logic3.com/eu/scuderia-ferrari-r300-headphone

http://www.ferrari-by-logic3.com/eu/scuderia-ferrari-r300-headphone