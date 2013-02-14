Ürettiği kaliteli harici donanım ürünleri ile tanınan Logitech, C930e model ismine sahip yeni Web kamerasını duyurdu.

Firma tarafından duyurulan ve C930e model ismine sahip olan Web kamerası, geniş açılı Carl Zeiss 4x yakınlaştırma özelliğine sahip kaliteli bir lense ve saniyede 30fps Full HD 1080P video çekim özelliğine sahip. Dahili olarak H.264 SVC ve UVC 1.5 video çözümleme ve işleme kapasitesine sahip olan C930e, bu işlemler için bilgisayarlara ekstra yük bindirmiyor. Birçok farklı ekran tipine uyumlu olarak bağlanabilen C930e, otomatik odaklama, oynar başlıklı kafa yapısı, dahili stereo mikrofon ve USB 2.0/3.0 bağlantı desteklerine sahip. Ayrıca firmanın Rightlight 2 teknolojisini sayesinde yüksek oranda düşük ışık performansına sahip olan kamera, 90° görüş açısına ve Microsoft Lync/Skype sertifikalarına sahip.

Firmanın en ileri Web kamera modeli olan C930e, mayıs ayında 110$ fiyat etiketi ile satın alınabilecek.

http://www.logitech.com/en-us/product/webcam-c930e-business?crid=1252

http://www.logitech.com/en-us/product/webcam-c930e-business?crid=1252