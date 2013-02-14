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Logitech, C930e model ismine sahip yeni Web kamerasını duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech, C930e model ismine sahip yeni Web kamerasını duyurdu
Ürettiği kaliteli harici donanım ürünleri ile tanınan Logitech, C930e model ismine sahip yeni Web kamerasını duyurdu.
Firma tarafından duyurulan ve C930e model ismine sahip olan Web kamerası, geniş açılı Carl Zeiss 4x yakınlaştırma özelliğine sahip kaliteli bir lense ve saniyede 30fps Full HD 1080P video çekim özelliğine sahip. Dahili olarak H.264 SVC ve UVC 1.5 video çözümleme ve işleme kapasitesine sahip olan C930e, bu işlemler için bilgisayarlara ekstra yük bindirmiyor. Birçok farklı ekran tipine uyumlu olarak bağlanabilen C930e, otomatik odaklama, oynar başlıklı kafa yapısı, dahili stereo mikrofon ve USB 2.0/3.0 bağlantı desteklerine sahip. Ayrıca firmanın Rightlight 2 teknolojisini sayesinde yüksek oranda düşük ışık performansına sahip olan kamera, 90° görüş açısına ve Microsoft Lync/Skype sertifikalarına sahip.
Firmanın en ileri Web kamera modeli olan C930e, mayıs ayında 110$ fiyat etiketi ile satın alınabilecek. 
http://www.logitech.com/en-us/product/webcam-c930e-business?crid=1252 

http://www.logitech.com/en-us/product/webcam-c930e-business?crid=1252 Yorum Yaz
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ilkercom 5 yıl
910 modeli var. skype ile görüşme yaparken televizyonun aydınlatması bile yetiyor. odanın ışıklarını açmıyorum. üzerinde led olmaması iyi bi yerde. led kısa mesafeyi aydınlatır.
ürüne gelince usb 3.0 a geçmeleri iyi olmuş.
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Srcn81 5 yıl
Tasarım olarakta çok iyi.
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Hirotaro 6 yıl
110$ istiyor ama ledi yok
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alperen_69 6 yıl Hirotaro
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110$ istiyor ama ledi yok

ledli olması önemli değil ,ledli olan dandik kameralardan daha iyi karanlık performansı oluyor logitechlerin
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DH Misafiri 6 yıl
Logitech'in bilgisayar kameraları çok kaliteli oluyor. Bende 55 TL'ye aldığım Logitech C270 kamera var. Samsung Galaxy Mini cep telefonunun 3 MP kamerası ile karşılaştırdığım zaman daha yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Telefonun kamerasının görüntü kalitesi kapalı alanda ve aydınlatmada düşerken Logitech kamera gayet net çekiyor.
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DH Misafiri 6 yıl
o değilde, nerde o eski ramazanlar
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