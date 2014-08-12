Logitech H600 Kablosuz Kulaklık Test Masamızda

Haber Editörü
Logitech'in, pc kullanıcılarına yönelik giriş seviyesi ürünlerinden, kolay taşınabilir kablosuz kulaklığı H600'ü, sizler için inceliyoruz.
Teknik Özellikler
Model: H600
Yapısı: Kablosuz Kulak Üstü
Sürücü: 40 mm
Frekans Tepkisi:40 Hz-10 kHz
Giriş Direnci: 32 ohm
Mikrofon F.Tepkisi: 200 Hz - 6.5 kHz
Çekim Mesafesi: 10 metre
Kablosuz Protokol: Bluetooth 2.1
Desteklediği Profiller: A2DP, CLASS 2, HFP
Mikrofon Gürültü Önleme: Var
Dahili Pil: Li-ion
Aux Girişi: Yok
Kablo Uzunluğu: 1.2 m Micro Usb
Bağlantı Şekli:Bluetooth ve Micro Usb
Ağırlık:105 g
Ağırlık:105 g
Kolaylaştırıcı Özellikler
-Katlanabilir Yapı
-Gizlenebilen Mikrofon
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Sanırım H800 kulaklık kullanım açısından bu sorunları ortadan kaldırmıştır.
fiyatı dolar yüzünden artmış durumda ben 1 seneyi aşkındır kullanıyorum. sağlamlık gayet iyi teknosadan 130 liraya almıştım. h800 280 lira idi o zaman.
ayrıca zaman içinde kulaklık kullananın kafasının şeklini alıyor. ben memnunun zaten logitech yaptığı işte vasatın altında kalmıyor.
Sırf markası Logitech olduğu için gözü kapalı güvenmeyin giriş seviyesi ürünlerinden uzak durmanızı tavsiye ederim.
Bütçenizi yükseltme imkanınız yoksa giriş seviyesi ürünlerde Logitech dışında ki markaların alternatiflerini inceleyip imkanınız varsa denemenizi tavsiye ederim.
bu kadar büyük bir markanın deyim yerindeyse bu kadar kalitesiz ürünler çıkarması çok şaşırtıyor beni ve ülkemizdeki fiyatlarıda uygun olmuyor.
İnceleme için teşekkürler Sezer bey.
Giriş seviyesine göre pahalı.
Pcden başka yerlerde çalışamaması kötü.
Kulaklık benden hiç iyi bir not almadı.
Bir öneride bulunmak istiyorum; İncelemedeki soundtrack'ları donanımhaberin klasikleşmiş soundtrack'nı kullansanız daha iyi bir algı yaratacağını düşünmekteyim.
Çünkü yıllarca inceleme videoları bu soundtrack eşliğinde geldi.
Tabi biz farklı olmak istiyoruz dersen başka.
Sadece bir öneri.