Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Logitech H600 Kablosuz Kulaklık Test Masamızda

5 yıl
6b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech'in, pc kullanıcılarına yönelik giriş seviyesi ürünlerinden, kolay taşınabilir kablosuz kulaklığı H600'ü, sizler için inceliyoruz.


Teknik Özellikler

Model: H600
Yapısı: Kablosuz Kulak Üstü 
Sürücü: 40 mm
Frekans Tepkisi:40 Hz-10 kHz
Giriş Direnci: 32 ohm
Mikrofon F.Tepkisi: 200 Hz - 6.5 kHz
Çekim Mesafesi: 10 metre
Kablosuz Protokol: Bluetooth 2.1 
Desteklediği Profiller: A2DP, CLASS 2, HFP
Mikrofon Gürültü Önleme: Var
Dahili Pil: Li-ion 
Aux Girişi: Yok
Kablo Uzunluğu: 1.2 m Micro Usb
Bağlantı Şekli:Bluetooth ve Micro Usb
Ağırlık:105 g

Kolaylaştırıcı Özellikler

-Katlanabilir Yapı
-Gizlenebilen Mikrofon

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
bende de aynı kullakık var ama bunu pedi yırtıldı da kaç mm lik ped almalıyım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HuseyinCanKirik 10 ay
Emeğine sağlık hocam, çok yararlı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gregar 10 ay
Şu yorumlara bakıyorum da 2014'de herkes fiyattan şikayet etmiş. Sene 2018, şu pazar malı kalitesindeki kulaklığın fiyatı 385 ? + KDV. Ölmüşüz beyler haberimiz yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
nedense benim aklıma bir şey gelmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tracy 4 yıl
bu kulaklık smart tv de çalıır mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fcomlet 5 yıl
kablosuz kulaklıktan beklenen mesafe çok kısa kalıyor. tabi duvarlar da etkiliyor.
Sanırım H800 kulaklık kullanım açısından bu sorunları ortadan kaldırmıştır.
fiyatı dolar yüzünden artmış durumda ben 1 seneyi aşkındır kullanıyorum. sağlamlık gayet iyi teknosadan 130 liraya almıştım. h800 280 lira idi o zaman.
ayrıca zaman içinde kulaklık kullananın kafasının şeklini alıyor. ben memnunun zaten logitech yaptığı işte vasatın altında kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 5 yıl
internet cafem olsa almam heralde :D fiyat tam bir komedy show...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pashiba 5 yıl
incelemelerinizi beğenerek izliyorum ve genel olarak başarılı buluyorum. tebrik ederim..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Sezer 5 yıl pashiba
Teşekkür ederim : )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecs_elite_group 5 yıl
Logitech in tüm giriş seviyesi ürünlerinde malzeme kalitesi ve sağlamlık kullanıcı deneyimini cidden olumsuz etkiliyor.
Sırf markası Logitech olduğu için gözü kapalı güvenmeyin giriş seviyesi ürünlerinden uzak durmanızı tavsiye ederim.
Bütçenizi yükseltme imkanınız yoksa giriş seviyesi ürünlerde Logitech dışında ki markaların alternatiflerini inceleyip imkanınız varsa denemenizi tavsiye ederim.
bu kadar büyük bir markanın deyim yerindeyse bu kadar kalitesiz ürünler çıkarması çok şaşırtıyor beni ve ülkemizdeki fiyatlarıda uygun olmuyor.
İnceleme için teşekkürler Sezer bey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
funnel 5 yıl
3.40 daki oyun nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 5 yıl
Sezer bey elinize ve ağzınıza sağlık.
Giriş seviyesine göre pahalı.
Pcden başka yerlerde çalışamaması kötü.
Kulaklık benden hiç iyi bir not almadı.
Bir öneride bulunmak istiyorum; İncelemedeki soundtrack'ları donanımhaberin klasikleşmiş soundtrack'nı kullansanız daha iyi bir algı yaratacağını düşünmekteyim.
Çünkü yıllarca inceleme videoları bu soundtrack eşliğinde geldi.
Tabi biz farklı olmak istiyoruz dersen başka.
Sadece bir öneri.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Sezer 5 yıl meego
Teşekkürler, malesef kendi soundtracklarımı kullanmaya devam edeceğim. Algıdan ziyade çeşitlilikle beğeni kazanmak daha hoş geliyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:32
MSI Infinite A incelemesi "Tempered Glass panelli, hazır oyuncu sistemi"
7,2b izlenme · 2 yıl
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1b izlenme · 4 sa. yeni video
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,2b izlenme · 12 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,4b izlenme · 7 sa. yeni video
08:22
Toplasan bu fiyata olmaz "Sinerji DCZ1080 oyuncu kasası" inceleme
15,2b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
04:11
Duyuru: Asus Bilgisayarımı Ateşle 2017 Başlıyor!
42,6b izlenme · 2 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,7b izlenme · 4 gün
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,4b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim