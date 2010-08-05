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Logitech Rechargeable Speaker S715i: iPhone ve iPod kullanıcılarına özel taşınabilir ses sistemi

Logitech, iPhone ve iPod kullanıcılar için hazırladığı taşınabilir ses sistemi Rechargeable Speaker S715i'yi satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,9b
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12
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Logitech Rechargeable Speaker S715i: iPhone ve iPod kullanıcılarına özel taşınabilir ses sistemi
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Logitech, iPhone ve iPod kullanıcıları için hazırlamış olduğu taşınabilir ses sistemi Rechargeable Speaker S715i'yi satışa sundu. Sarj edilebilir bataryalara sahip olan Rechargeable Speaker S715i, bir sarj işlemi ile 8 saate varan kullanım imkanı sunuyor. Tasarım olarak oldukça şık görünen Rechargeable Speaker S715i'de 3 inç'lik bir çift neodymium sürücü, bir çift yarım inç'lik neodymium tiz hoparlör ve 4 adet 2 inç'lik pasif bas hoparlörüne sahip.

iPhone ve iPod uyumluluğunun yanında, sahip olduğu 3.5 mm kulaklık girişi ile daha geniş kullanım alanına sahip olan Logitech Rechargeable Speaker S715i, 150$ - 200$ fiyat aralığında satışa sunulacak. Logitech, tasarımı ve uzun batarya ömrüyle dikkat çeken taşınabilir ses sisteminin kutu içeriğinde uzaktan kumanda ve taşıma çantasına da yer verdiğini belirtmekte fayda var.

Logitech Rechargeable Speaker S715i: iPhone ve iPod kullanıcılarına özel taşınabilir ses sistemi
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Logitech Rechargeable Speaker S715i: iPhone ve iPod kullanıcılarına özel taşınabilir ses sistemi
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DH Misafiri 5 yıl
S715İ hoparlör ü nasıl ve nereden satın alabilirim
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bu ürün süper. Geçen gün almanyada media markette test ettim. Ortalıgı yıktı. Çok temiz ses veriyor. Orda 86 euro fiyat vardı
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birolmth 8 yıl
Batuist
Donanım.Uzmanı05.08.2010 Saat: 18:46Bu fiyat nedir böyle ya?Ama iphone 4 alıp kesenin ağzını açtıktan sonra...
bu markaya bu fiyat ucuz bile...

iPhone 4 alan birisi bu ürünün fiyatını neden yadırgasınki?
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The Catalyst 8 yıl
Ürün muhteşem görünüyor.Logitech yine kalitesini konuşturmuş. Emsallerine göre biraz pahalıya konuşturmuş tabi
ama herzaman logitech ürünlerine verdiğin paraya değiyor.
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Batuist 9 yıl

Donanım.Uzmanı
05.08.2010 Saat: 18:46
Bu fiyat nedir böyle ya?
Ama iphone 4 alıp kesenin ağzını açtıktan sonra...

bu markaya bu fiyat ucuz bile...
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HaManN. 9 yıl
Daha geçen s315i aldım bunumu alsaydık
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kenan109 9 yıl
cem yılmazın taksi espiri geldi aklıma birden.
''abi sen 12 yi geçir, gerisini bize bırak''
Önce iphone geçiriyor ardından logitech.Bakalım bundan sonra hangi firma geçircek.
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Enchantedd 9 yıl
Ürün güzel ama fiyatıda güzel
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ShafakCool 9 yıl
Çok güzel gözüküyor resimlerde!
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Fashionality 9 yıl
güzel bi ürüne benziyor ama fiyatı biraz tuzlu geldi bana
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Donanım.Uzmanı 9 yıl
Bu fiyat nedir böyle ya?

Ama iphone 4 alıp kesenin ağzını açtıktan sonra...
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