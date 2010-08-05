Logitech Rechargeable Speaker S715i: iPhone ve iPod kullanıcılarına özel taşınabilir ses sistemi

Logitech, iPhone ve iPod kullanıcıları için hazırlamış olduğu taşınabilir ses sistemi Rechargeable Speaker S715i'yi satışa sundu. Sarj edilebilir bataryalara sahip olan Rechargeable Speaker S715i, bir sarj işlemi ile 8 saate varan kullanım imkanı sunuyor. Tasarım olarak oldukça şık görünen Rechargeable Speaker S715i'de 3 inç'lik bir çift neodymium sürücü, bir çift yarım inç'lik neodymium tiz hoparlör ve 4 adet 2 inç'lik pasif bas hoparlörüne sahip.
iPhone ve iPod uyumluluğunun yanında, sahip olduğu 3.5 mm kulaklık girişi ile daha geniş kullanım alanına sahip olan Logitech Rechargeable Speaker S715i, 150$ - 200$ fiyat aralığında satışa sunulacak. Logitech, tasarımı ve uzun batarya ömrüyle dikkat çeken taşınabilir ses sisteminin kutu içeriğinde uzaktan kumanda ve taşıma çantasına da yer verdiğini belirtmekte fayda var.
iPhone 4 alan birisi bu ürünün fiyatını neden yadırgasınki?
bu markaya bu fiyat ucuz bile...
''abi sen 12 yi geçir, gerisini bize bırak''
Önce iphone geçiriyor ardından logitech.Bakalım bundan sonra hangi firma geçircek.
Ama iphone 4 alıp kesenin ağzını açtıktan sonra...