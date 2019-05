Logitech Ses Sistemleri İle “Üç Boyutlu Ses” Keyfini Yaşayın

Logitech'in yeni nesil ses sistemleri, film izlerken, oyun oynarken ya da müzik dinlerken 360 derece ses deneyimi yaşamanıza imkan sağlıyor.

Sevdiğiniz program ve şarkıları ses kalitesinden vazgeçmeden izlemek ve dinlemek için Logitech pek çok seçenek sunuyor. Örneğin THX Belgeli Z623 ile bilgisayarınızdan, oyun konsolunuzdan, dijital müzik çalarınızdan, TV'nizden ya da DVD player'ınızdan mükemmel sesin keyfini çıkarabilir ya da hemen hemen tüm ev eğlence sistemlerini destekleyen Z506 ile odanızı 5.1 sesle doldurabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız ile mükemmel uyumlu 360 derece ses sunan Z305 tüm yönlerde eşit ses dağıtarak odanın her yerinde mükemmel ses deneyimi yaşamanıza imkân verirken, Z515 kablosuz olmasının yanı sıra güçlü sesiyle de dikkat çekiyor. Çantanıza sığabilecek kadar küçük bir boyuta sahip Z205 ise laptop'ınız için güçlü ve kaliteli bir ses deneyimi sunuyor.

THX BELGELİ LOGITECH Z623 EVİNİZİ MÜZİKLE SALLAMAYA HAZIR

Logitech, müzik dinlerken, film izlerken, oyun oynarken güçlü ve etkileyici bir ses için THX Belgeli Z623 Hoparlör Sistemi'ni piyasaya sundu. 2.1 ses sistemi olan Z623'ü PC ya da TV'ye bağladığınızda, 200 watt'lık güç sayesinde hissederek ve duyarak sesin içine dalacaksınız. Ses sisteminizi dilediğiniz şekilde kurabilmeniz için Logitech Z623, üç farklı cihaza kadar bağlantı yapabilmeniz gereken tüm giriş ve kablolara sahip. Z623'ün yerleşik kulaklık jak'ının yanı sıra RCA ve 3.5 mm girişleri sayesinde birkaç dakika içinde, bilgisayarınızdan, oyun konsolunuzdan, dijital müzik çalarınızdan, TV'nizden ya da DVD player'ınızdan mükemmel sesin keyfini çıkarabilirsiniz. Hoparlörün sağ uydusunda yer alan entegre kontroller, sesi ve bası yükseltip alçaltmanızı sağlayarak dinleme deneyimini kişiselleştirmenize yardımcı oluyor.

Logitech Z-623 Satış Fiyatı: 217 $ + KDV

LOGITECH'TEN YENİ NESİL SURROUND SOUND HOPARLÖR: Z506

Logitech, müzik dinlerken, film izlerken ve oyun oynarken odanızı 5.1 sesle doldurmak için yeni nesil Logitech Surround Sound Speakers Z506'yı piyasaya sundu. Logitech'in ses sisteminizi istediğiniz şekilde kurma esnekliği sunan yeni hoparlörü PC, PS3, Xbox 360, Wii, iPod veya DVD player gibi tüm eğlence sistemlerine bağlanabiliyor. Z506'nın kurulumunu kolaylaştırmak için tüm kablolar renklerle kodlandı. Ayrıca ses sistemi, ses kartları ve müzik çalarlar için de bir aksesuar kablosuna sahip. Z506 hoparlör sistemi, oyuncular için doğrudan konsolun mevcut RCA kablosuna bağlanabiliyor. Z506, aynı anda bir oyun konsolu ve dijital müzik çalar gibi iki ayrı cihaz ile kullanım olanağı sunuyor. 3D Stereo surround ses özelliğine sahip Z506, iki- kanalstereo sesi üç boyutlu surround ses deneyimine dönüştürebiliyor. Böylece favori filmlerinizi izlerken sizi içine alan ses deneyimi, oyunlar sırasında da sizi takip eden düşmanınızı duymanızı sağlayarak rekabet avantajı sunuyor. 75 Watt güç sunan Logitech'in en yeni hoparlörleri odayı sesle doldurabiliyor hatta birkaç pencereyi bile sallayabiliyor. Port'lu down-firing (alttan vurmalı) subwoofer, müziğinizi, filmlerinizi ve oyunlarınızı gerçek kılan derin bir bas sunuyor. Ayrıca bas kontrolü ile uygulamalarınız sizin kontrolünüz altında, bası istediğiniz kadar yükseltebilir ya da alçaltabilirsiniz. Z506 kulaklık jak'ı ile de kimseyi rahatsız etmeden tek başınıza ya da gece geç saatte kadar müziğinizi dinleyebilirsiniz.

Logitech Surround Sound Speakers Z506Satış Fiyatı: 118$

LAPTOP'INIZIN SESİ SİZİ 360 DERECE SARIYOR: LOGITECH LAPTOP SPEAKER Z305

Dizüstü bilgisayarınız gibi taşınabilir, hafif tasarımlı, kompakt bir hoparlör arıyorsanız Logitech Laptop Speaker Z305 tam size göre. 360 derece ses sunan Z305, tüm yönlerde eşit ses dağıtarak odanın her yerinde mükemmel ses deneyimi yaşamanıza imkân veriyor. Hoparlörünüzü tak ve çalıştır USB bağlantısı sayesinde herhangi bir yazılım ya da harici bir güç kaynağına gerek duymadan çalıştırabilir ve net bir dijital sesin keyfini çıkartabilirsiniz. Ofiste, yatağınızda ya da havaalanında bilgisayarınızı kullandığınız her yerde hoparlörünüzü de rahatlıkla kullanabilmeniz için, Z305 ekranın arkasına güvenle yerleşiyor. 226 gr. ağırlığındaki Z305'i hafif tasarımı sayesinde dilediğiniz her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Konforlu kullanım için USB kablosu hoparlörünüzün arkasına yerleşerek ince ve kablosuz bir görünüm sunuyor.

Logitech Z305 Satış Fiyatı: 65$

KABLOSUZ MÜKEMMEL SES: LOGITECH WIRELESS SPEAKER Z515

Logitech Z515, sizi kablo karmaşasından uzak tutarak, hoparlörünüzü 15 metrelik mesafeden kullanabilmeniz için 2.4 GHz kablosuz teknolojiyi kullanıyor. Logitech Z515'in kurulumu oldukça kolay. Tek yapmanız gereken hoparlörün kablosuz adaptörünü laptop'ınızın üzerindeki USB girişine takmak ve hoparlörünüzü hızla bilgisayarınıza bağlamak. Z515'i iPad ya da iPhone'a bağlamak istiyorsanız, hoparlörü herhangi bir USB girişine ihtiyaç duymadan Discovery (keşfet) moduna getirebilirsiniz. Z515 bağlanmasını istediğiniz cihazı bularak kablosuz olarak bağlanacaktır. Z515 kablosuz olmasının yanı sıra güçlü sesiyle de dikkat çekiyor. Hoparlörün iki kanallı 5,08 cm. boyutundaki sürücüleri tam bir stereo ses ve dolu dolu bir bas sunuyor. Z515, müziğinizi gittiğiniz yere taşıyabilmeniz için 10 saat boyunca kullanabilmenizi sağlayan şarj edilebilir bir pile de sahip.

Logitech Z515 Satış Fiyatı: 176$

KÜÇÜK BİLGİSAYARLAR İÇİN BÜYÜK SES: LOGITECH LAPTOP SPEAKER Z205

Klipsli ve hafif bir tasarımıyla kolay kullanım imkanı sunan Logitech Laptop Speaker Z205 ile laptop'ınızı nereye götürürseniz götürün sevdiğiniz müzik ve filmleri yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Logitech Z205'in, iki adet yüksek performanslı sürücüsü, bir adet yerleşik amplifikatörü ve akustik ayarlı kasası sayesinde sevdiğiniz programı izlerken, Last.fm'den müzik dinlerken ya da görüntülü konuşma yaparken zengin stereo ses kalitesinin keyfine varacaksınız. Hoparlörün üzerinde yer alan düğmeleri kullanarak sesin seviyesini kolayca ayarlayabilir ve hoparlörüzü açıp kapatabilirsiniz. Dâhili USB kablo'yu bilgisayarınıza takabilir ve çalışırken şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece harici bir güç kaynağı kullanmanıza gerek kalmadan Z205'i bilgisayarınıza takarak eğlencenin tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. Ürünle birlikte sunulan dâhili taşıma çantası, hoparlörünüzü el ya da sırt çantanızda taşırken her türlü darbe ve çizilmelere karşı koruyor.

Logitech Laptop Speaker Z205 Türkiye Satış Fiyatı: 63 $ + KDV

