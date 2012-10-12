Logitech, Windows 8 uyumlu yeni çevre birimlerini tanıttı





Windows 8 işletim sistemi için PC ve tablet üreticilerinin hazırlıkları devam ederken, çevre birimleri üreticileri de diğer taraftan hazırlıklarını sürdürüyor. Bu konudaki lider firmalardan Logitech, Windows 8 ile uyumlu yeni ürünlerini tanıttı.





Logitech'in tanıttığı ürünler Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650, Logitech Touch Mouse T620 ve Logitech Zone Touch Mouse T400 şeklinde.





Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 modeli geniş ve pürüzsüz bir cam yüzeye sahip ve Windows 8'in yeni dokunmatik hareketlerini destekliyor. Cam yüzey her noktadan dokunuşlarınızı algılayabiliyor. Uygulamaları başlatmak ve yardımcı menüyü etkinleştirmek için yatay kaydırma, fotoğrafları yakınlaştırmak için iki parmağıyana doğru açma ve Başlat ekranına hızla geri dönmek için üç parmakla tarama gibi pek çok yeni Windows 8 dokunuşları destekleniyor.





Logitech Touch Mouse T620, akıcı bir navigasyon deneyimi için pürüzsüz bir kavrayış sağlıyor. Tam dokunmatik yüzeyi sayesinde parmaklarınızı ürünün herhangi bir noktasına yerleştirerek kullanabilirsiniz. Lazer optik sensörü ile pek çok yüzeyde hassas tarama yapmak mümkün.





Logitech Zone Touch Mouse T400 ise yine dikey ve yatay kaydırma için cam bir dokunmatik yüzey sunuyor. Dokunmatik yüzeyin ön kısmında herhangi bir yere tıkladığınızda ise doğrudan Windows 8 Başlat ekranına gidebiliyorsunuz. Kauçuk kavrama yeri sayesinde ara vermeden ürünü kullanabiliyorsunuz.





Windows 8 işletim sistemi ile birlikte piyasada olması beklenen modellerden Logitech Wireless Rechargeable Touchpad T650 79 Avro, Logitech Touch Mouse T620 69 Avro, Logitech Zone Touch Mouse T400 ise 49 Avro seviyesinde olacak.