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Logitech Yeni G Serisi Oyun Kulaklığı, Mouse'u ve Klavyesini Sunuyor

Logitech, 7.1 dolby surround sound sunan Logitech Wireless Gaming Headset G930, 13 kontrol özelliğine sahip Logitech Wireless Gaming Mouse G700 ve Logitech'in özel GamePanel LCD ekranına sahip Logitech Gaming Keyboard G510'dan oluşanüç yeni oyun aksesuarını piyasaya sundu. Logitech'in ödüllü G serisi ailesinin yeni üyeleri, sizi teknik kısıtlamalardan kurtararak favori oyunlarınıza kaptırmanızı sağlayacak maksimum performans için özel olarak tasarlandı.

Logitech Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Uyar G serisinin yeni ürünleriyle ilgili şunları söyledi, ?Yeni G serisi ürünler, tüm oyunculara rekabet avantajı sunuyor. Hangi oyunu oynarsanız oynayın, G serisinin yeni aksesuarları; 7.1 surround sound'a sahip kulaklık, 13 adet kontrole sahip mouse ya da oyun içi kritik durum bilgisini gösteren LCD ekrana sahip klavyenin geliştirilmiş üstün özellikleri kazanmanıza yardımcı oluyor? dedi. Logitech

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Wireless Gaming Headset G930 ? Özgürlüğünüzü Kısıtlamadan Oyunun Coşkusunu Yaşayın

Logitech Wireless Gaming Headset G930, detaylı bir konumsal ses alanı yaratarak oyun sırasında rakipleriniz daha sizi görmeden onları duymanızı sağlayan 7.1 Dolby surround sound'la sizi oyunun içine alıyor. İki yönlü sıkıştırılmamış ses akışı için özel tasarlanan kablosuz teknoloji ile kablosuz bağlantının yol açtığı gecikme ya da parazitlerden dolayı dikkatiniz dağılmadan oyununuza odaklanabileceksiniz.

G930 oyun kulaklığı tam kontrole sahip olmanızı sağlayan müzik, ses değiştirme ve sesli konuşma fonksiyonları için üç adet programlanabilir G tuşuyla tam donanımlı bir tasarıma sahip. Memory-foam teknolojisiyle yorgunluğu yok eden G930, yumuşak kulak dolgularıyla da baskı noktalarını azaltıyor ve istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırıyor. Kulaklığın gürültü engelleyici mikrofonu, takımınızla koordineli bir şekilde hareket etmeniz için sesinizin yüksek ve net bir şekilde duyulmasını sağlıyor. Ayrıca 10 saatlik pili tek bir oyun seansında harcamaya niyetliyseniz, ürünün dahili şarj tabanıyla kulaklığı kullanmaya devam ederken kolayca şarj edebilirsiniz.

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Logitech Wireless Gaming Mouse G700 ? Güç Elinizde

MMO için optimize edilen G700, FPS oyunları için de gerekli olan hassasiyeti sunmaya devam ediyor. Konforlu bir kullanım sunan G700 Gaming Mouse, oyunun kontrolünü elinizde tutmanızı ve derinlemesine bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlıyor. G700'ün hassas bir şekilde yerleştirilmiş 13 adet kontrol tuşu, kolay hareketleri ya da karmaşık makroları tek bir tıkla harekete geçirmek için programlanabiliyor fakat ihtiyaç hissetmediğinzde de parmaklarınıza takılmıyor. G700, tam hızlı kablosuz bağlantısıyla (saniyede 1.000 rapor) kesintisiz oyun performansını ve kablosuz özgürlüğü bir arada sunuyor. Elin formuna uygun ergonomik doğal dalgalara sahip G700 Mouse ile uzun süre konforlu oyun deneyiminin keyfine varabilirsiniz. G700'ün hızlı bağlanan şarj kablosu, hem mouse kullanım halindeyken güç sağlıyor, hem de LAN uyumlu bağlantı için kablo üzerinden bilgi aktarıyor. .

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Logitech Gaming Keyboard G510 ? Kazanmak İçin İhtiyacınız Olan Geliştirilmiş Fonksiyonlar

Üç farklı moda sahip 18 adet programlanabilir G tuşuyla her oyun için 54 makro ayarı sunan G510, kazanmak için ihtiyacınız olan tüm fonksiyonları sunuyor. Favori oyunlarınız için makroları önceden tanımlayabilir ya da kolay kişiselleştirme özelliğiyle anında yeni makrolar yaratabilirsiniz.

Logitech'e özel GamePanel LCD, gerçek zamanlı oyun istatistiği ve PC performans verisi sunuyor. Kişiselleştirilebilir arkadan RGB ışıklandırma özelliği ise klavyenizi gece gündüz fark etmeden rahatlıkla kontrol etmenize imkân veriyor. G510, ayrıca USB üzerinden net bir dijital iletişim sağlamak üzere bilgisayarınıza analog kulaklık bağlamanızı sağlayan 3.5 mm boyutunda ses jak'larına da sahip.

Eylül 2010 itibariyle satışa sunulacak ürünlerin fiyatları:

Logitech G510 115 $ + KDV

Logitech G700 116 $ + KDV

Logitech G930 299 $ + KDV

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