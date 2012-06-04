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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, kablosuz güneş enerjili klavyesini tanıttı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevre birimleri konusunda lider firmalardan Logitech, güneş enerjisi ile çalışarak güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldıran klavye modellerine bir yenisini daha ekledi.

Wireless Solar Keyboard K760 adlı model Mac, iPad ve iPhone modellerine hitap ediyor ve tasarımı ile klasik bir Apple klavyesi havası uyandırıyor. 

Bluetooth üzerinden bağlantı kuran klavye, aynı anda 3 farklı cihazla eşleşebiliyor. Bu cihazlar arasında geçiş yapmak ise atanmış bir tuş vasıtasıyla oldukça kolaylaşıyor. 

Logitech Wireless Solar Keyboard K760 modeli Apple ürünlerindeki özel tuşları barındırırken, atanmış Home tuşu ile iPad veya iPhone cihazlarındaki Home tuşunun yerini alıyor. Tek şarj ile kullanıma bağlı olarak 3 aya kadar kullanmak mümkün. 
Wireless Solar Keyboard K760 tamamen çevre dostu materyallerden üretildi. Diğer Logitech güneş enerjili klavyeler gibi doğal ve yapay her ışıkta kolayca şarj edilebiliyor.

Wireless Solar Keyboard K760 modeli 79.99$ seviyesinden bu ay içerisinde satışa sunulacak. Gelecek ay ise 235TL seviyesinden ülkemizde de satışa çıkacak.

http://blog.logitech.com/2012/05/30/the-perfect-keyboard-for-all-your-apple-devices/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LogitechBlog+%28BLogitech%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
klavye güneş enerjisiyle değil ışık enerjisiyle çalışmaktadır. bu yüzden güneşe çıkmanıza gerek yok. yorum yapan arkadaşlar okuduklarını anlamakta çok başarılı değil fakat k760 vaadettiğinden daha başarılı bir klavye.
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DH Misafiri 6 yıl
Peki merak ediyorum güneşli olmayan havalarda ne yapacak millet :D
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Ryuzaki Hideki 6 yıl
Bence çok saçma olmuş

kim bilgisayarı güneş altında kullanıyor ki

hem güneş altında kullanırsan güneş ekrana vurur ve ekran karanlık görünür
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astronot16 6 yıl
pek kullanışlı görmüyorum. Arkadaşların dedikleri gibi kim güneş altında tutucak klavyeyi? bunun yerine başka alanlarda güneş enerjisi kullanımına yönelmeleri lazım
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MxFxOx 6 yıl Ryuzaki Hideki
birisi_98

Bence çok saçma olmuş

kim bilgisayarı güneş altında kullanıyor ki

hem güneş altında kullanırsan güneş ekrana vurur ve ekran karanlık görünür


güneş enerjili diye güneş altında kullanman gerekmiyor florasan altında bile şarj olur
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DH Misafiri 6 yıl
Ucuz ve klavye kullanımı kolay. u.x2009.net/...
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magandalar18 6 yıl
zaten türkçe q ve f olarak girecek
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asterisk* 6 yıl
Apple için yapılmış bir klavyenin apple'a yakın bir tasarımda olmasından daha doğal bir şey yok. Muhtemelen apple tarafından onaylanmıştır da bu klavye, ne davası açacakmış apple. Bu şekilde yanına pc'nin en büyük çevre birimi üreticilerden birini çekmiş oldu. Bu şekilde beyaz tasarımlı daha sağlam klavyeler yaparsa logitech iyi para kaldırır bu işten. Ayrıca güneş ışığı altında kim kullanacak diyen arkadaş teknoloji cahili sanırım. Ampül ışığı altında bilmem kaç saatte şarj oluyo alet. Gündüzleri rahatlıkla şarj oluyor, pil bitme gibi bir durumu hiç olmuyor klavyenin.
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C♯ 6 yıl
Apple dava açacak görürsünüz
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carman 6 yıl
tasarım olarak bir klavyeye benzetiyorum ama neyse :D
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intikam91 6 yıl
kaç kişi klavyesini güneş altında kullanıyordur acaba ?
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marseltalon 6 yıl
k750 daha güzel ve kullanışlı...
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DH Misafiri 6 yıl
Türkçe olmadıktan sonra Logitech'in Türkiye'de satılmasının hiç bir anlamı yok bence. Almayın, biraz duyarlı olun, satmak istiyorlarsa bi zahmet Türkçe yapsınlar klavyelerini.
1 Yanıt Yanıtla +2
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DARTH_BLACK 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Türkçe olmadıktan sonra Logitech'in Türkiye'de satılmasının hiç bir anlamı yok bence. Almayın, biraz duyarlı olun, satmak istiyorlarsa bi zahmet Türkçe yapsınlar klavyelerini.

Katılıyorum..Türkçe ve büyük enter tuşlu olması lazım.
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