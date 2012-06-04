Logitech, kablosuz güneş enerjili klavyesini tanıttı

Çevre birimleri konusunda lider firmalardan Logitech, güneş enerjisi ile çalışarak güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldıran klavye modellerine bir yenisini daha ekledi.





Wireless Solar Keyboard K760 adlı model Mac, iPad ve iPhone modellerine hitap ediyor ve tasarımı ile klasik bir Apple klavyesi havası uyandırıyor.





Bluetooth üzerinden bağlantı kuran klavye, aynı anda 3 farklı cihazla eşleşebiliyor. Bu cihazlar arasında geçiş yapmak ise atanmış bir tuş vasıtasıyla oldukça kolaylaşıyor.





Logitech Wireless Solar Keyboard K760 modeli Apple ürünlerindeki özel tuşları barındırırken, atanmış Home tuşu ile iPad veya iPhone cihazlarındaki Home tuşunun yerini alıyor. Tek şarj ile kullanıma bağlı olarak 3 aya kadar kullanmak mümkün.

Wireless Solar Keyboard K760 tamamen çevre dostu materyallerden üretildi. Diğer Logitech güneş enerjili klavyeler gibi doğal ve yapay her ışıkta kolayca şarj edilebiliyor.





Wireless Solar Keyboard K760 modeli 79.99$ seviyesinden bu ay içerisinde satışa sunulacak. Gelecek ay ise 235TL seviyesinden ülkemizde de satışa çıkacak.