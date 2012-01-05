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Logitech'den küp tasarımlı yeni fare modeli Cube

7 yıl
3,1b
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5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fare ve klavye gibi pek çok çevre birimi üretminde dünyanın lider firmalarından Logitech, tasarımıyla oldukça ilgi çekecek yeni fare modeli Cube'un tanıtımını yaptı. 

Logitech Cube avuçiçine sığacak büyüklüğe sahip küp şeklinde bir fare. Farenin üst yüzeyi dokunmatik hassasiyete sahip kaydırma yüzeyinden oluşuyor. Parmak hareketleriyle sayfaları kaydırmak fare tekerleğiyle aynı hassasiyeti gösteriyor. Kablosuz fare aynı zamanda bir sunum kumanda cihazı olarak da görev yapıyor. Yüzeyden kaldırdığınız zaman otomatik olarak kumanda cihazı formatına dönüşüyor.

Sunum modunda Cube üzerine tıklamak bir sunu ileriye kaydırıyor. Elinizle ters çevirip tıkladığınızda ise bu kez bir sunu geriye gidiyor. Fare ile beraber sunulan bir eklenti ile ekran üzerinde kaydırma hareketi daha akıcı hale geliyor.

Kutuya eklenmiş Li-Ion pili microUSB ile şarj olabiliyor. Üzerindeki minik buton ile kullanmadığınız zaman kapalı duruma getirebiliyorsunuz. Bağlantı için Logitech'in USB Unifying alıcı adaptörüyle uyumlu olarak çalışan Cube, 25 metreye kadar mesafe sunarken aynı anda 6 cihaz daha adaptöre bağlanabiliyor. Böylece Cube ekstra bir USB girişini meşgul etmiyor.

Logitech Cube 69.99$ fiyatıyla ön siparişe başlamış durumda.

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DH Misafiri 7 yıl
Gereksiz.
Günde 8-10 saat bilgisayar kullanan bizim gibi kullanıcıların ellerinde nasır oluşur, farenin kenarından köşesinden.
Sunum cihazı olarak da ayrı bir komik olmuş, ters çevir, bir slayt ileri, ters çevir, bir slayt geri, toplantının odak noktası olursunuz tuhaf hareketlerinizle. İki buton koymak akıllarına gelmemiş mi?
Tasarım garibesi...
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Anthony John Soprano 7 yıl
Anlamsız buldum açıkcası
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Mellkor 7 yıl
Pahali ve kullanmasi biraz karisik ve zor gibi geldi. Biz salamciyiz klasik fare ile yola devam
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DDRll 7 yıl
Biz bunla rahatça oyun oynayamayacaksak pek bir işe yaramaz bence de klasik devam.
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