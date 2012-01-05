Logitech'den küp tasarımlı yeni fare modeli Cube





Logitech Cube avuçiçine sığacak büyüklüğe sahip küp şeklinde bir fare. Farenin üst yüzeyi dokunmatik hassasiyete sahip kaydırma yüzeyinden oluşuyor. Parmak hareketleriyle sayfaları kaydırmak fare tekerleğiyle aynı hassasiyeti gösteriyor. Kablosuz fare aynı zamanda bir sunum kumanda cihazı olarak da görev yapıyor. Yüzeyden kaldırdığınız zaman otomatik olarak kumanda cihazı formatına dönüşüyor.





Sunum modunda Cube üzerine tıklamak bir sunu ileriye kaydırıyor. Elinizle ters çevirip tıkladığınızda ise bu kez bir sunu geriye gidiyor. Fare ile beraber sunulan bir eklenti ile ekran üzerinde kaydırma hareketi daha akıcı hale geliyor.





Kutuya eklenmiş Li-Ion pili microUSB ile şarj olabiliyor. Üzerindeki minik buton ile kullanmadığınız zaman kapalı duruma getirebiliyorsunuz. Bağlantı için Logitech'in USB Unifying alıcı adaptörüyle uyumlu olarak çalışan Cube, 25 metreye kadar mesafe sunarken aynı anda 6 cihaz daha adaptöre bağlanabiliyor. Böylece Cube ekstra bir USB girişini meşgul etmiyor.





Logitech Cube 69.99$ fiyatıyla ön siparişe başlamış durumda.