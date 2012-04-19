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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'den yeni iPad için Ultrathin Keyboard Cover aksesuarı

7 yıl
2,9b
1
9
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Ses sistemleri ve çevre birimleri konusunda lider firmalardan Logitech'in tabletler için ürettiği aksesuarlar da özellikle ilgi çekiyor. Firma iPad aksesuarlarına bir yenisini daha ekledi.

Ultrathin Keyboard Cover adlı aksesuar hem ekranınızı korurken hem de tam boy bir klavye olarak işlev görüyor. Ultrathin Keyboard Cover yeni iPad modelinin yanında iPad 2 modeli ile de uyumlu çalışıyor.

Çok ince bir yapıya sahip olan ve alüminyumdan imal edilen aksesuar aynı Smart Cover gibi manyetik klipsi sayesinde ekranın üzerine kapandığında bekleme moduna alıyor ve açıldığında bekleme modundan çıkarıyor. 

Bluetooth yoluyla cihaza bağlanan aksesuar, yuvası üzerinde iPad'iniz için tek bir kullanım açısı sunuyor. Dahili bataryası sayesinde günde iki saatlik kullanımda altı aya kadar şarj gerektirmiyor. Fonksiyon tuşları ile daha gelişmiş gezinti tecrübesi elde ediliyor.

Ultrathin Keyboard Cover bu aydan itibaren ABD ve Avrupa'da 100$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecekken, Mayıs ayında ülkemize 165$+KDV seviyesinde giriş yapacağı açıklandı.

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DH Misafiri 7 yıl
Türkçe uyumlu çıkar çıkmaz alacağım ve ibranice yazmaktan kurtulacağım.
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adamantium 7 yıl
Cok pahali yurt disindan getirttirilir kullanilir
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Flexsible 7 yıl
klavye ile kullanacaksan zaten ipad e ayıp etmiş olursun git o zaman notebook al ne işin var ipad ile bu cihazın güzelliği zaten bence klavyesiz kontrol edilmesi
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Lag var 7 yıl
Türkiyeden alınmaz
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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekden Logitech'in iPad için ürettiği her çözüm, işe yarar, kullanıcı için özel olarak düşünülmüş,şık ve sağlam aksesuarlar oluyor, Bloutooth yolu ile bağlanması ve iPad 2 ile ile uyumlu olması büyük bir avantajdır..
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Dante 7 yıl
Bluetooth ile bağlanması kötü. Klavye kullanacağım diye boşu boşuna ipadin şarj süresini kısaltmış olursunuz. Ben şarj süremden feragat etmem ekstra klavye kullanacağım diye.
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ZZ RAT 7 yıl
sarj suresi muthismis,
ama fiyati cok yuksek, hele ulkemizde iyice pahali hale geliyor.
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