Logitech'den yeni iPad için Ultrathin Keyboard Cover aksesuarı

Ses sistemleri ve çevre birimleri konusunda lider firmalardan Logitech'in tabletler için ürettiği aksesuarlar da özellikle ilgi çekiyor. Firma iPad aksesuarlarına bir yenisini daha ekledi.





Ultrathin Keyboard Cover adlı aksesuar hem ekranınızı korurken hem de tam boy bir klavye olarak işlev görüyor. Ultrathin Keyboard Cover yeni iPad modelinin yanında iPad 2 modeli ile de uyumlu çalışıyor.





Çok ince bir yapıya sahip olan ve alüminyumdan imal edilen aksesuar aynı Smart Cover gibi manyetik klipsi sayesinde ekranın üzerine kapandığında bekleme moduna alıyor ve açıldığında bekleme modundan çıkarıyor.





Bluetooth yoluyla cihaza bağlanan aksesuar, yuvası üzerinde iPad'iniz için tek bir kullanım açısı sunuyor. Dahili bataryası sayesinde günde iki saatlik kullanımda altı aya kadar şarj gerektirmiyor. Fonksiyon tuşları ile daha gelişmiş gezinti tecrübesi elde ediliyor.





Ultrathin Keyboard Cover bu aydan itibaren ABD ve Avrupa'da 100$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülecekken, Mayıs ayında ülkemize 165$+KDV seviyesinde giriş yapacağı açıklandı.